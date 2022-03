Flavius Stoican anunță revenirea lui Steliano Filip cu Sepsi: „E apt 100%”. Când îl va avea la antrenamente pe Desire Azankpo

e optimist înainte de meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe și e convins că Dinamo va evita și barajul de menținere în Casa Pariurilor Liga 1.

Flavius Stoican se poate baza pe încă doi jucători la Dinamo

Antrenorul lui Dinamo a confirmat la Radio Dinamo 1948 că Steliano Filip va fi utilizat în meciul cu Sepsi, după ce fundașul stânga s-a pus pe picioare din punct de vedere fizic: „Steliano e apt 100% din punct de vedere fizic. Vom vedea dacă mâine va fi de la început sau pe parcurs. Am discuții individuale cu ei și mâine avem ședință și vizionare”.

Stoican are probleme pe postul de atacant după accidentarea lui Mirko Ivanovski, însă dinamovistul speră că în câteva zile îl va avea la dispoziție și pe Desire Azankpo: „Azankpo a fost astăzi să își facă o acupunctură și sper ca până joi să îl am apt la antrenament. M-aș bucura sa îl am măcar joi la antrenament”.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar Flavius Stoican speră că jucătorul Mediașului va deveni liber de contract cât mai repede: „Avem discuții și cu Irobiso, dar trebuie să își rezolve situația. El în principiu a fost încântat că îl dorim la Dinamo. Chiar dacă nu va veni la noi eu sunt mulțumit de lotul pe care îl antrenez”.

Stoican a explicat și cum a decis să îl transfer pe atacantul maghiar de origine română: „Leonardo Mitruscsák e un jucător tânăr cu potențial. Ne-a marcat două goluri într-un amical cu Sporting Pitești în 45 de minute. În a doua repriză a jucat la noi și a mai marcat două goluri. La momentul ăsta e aproape imposibil să punem presiune pe el sau să îmi pun speranțe. Va evolua la echipa a doua”.

Flavius Stoican a dezvăluit momentul care a dus la redresarea lui Dinamo: „Acolo cred că a fost declicul”

Flavius Stoican e convins că rezultatul de egalitate obținut eroic în nouă jucători la Arad cu UTA, a fost momentul care le-a ridicat moralul jucătorilor săi: „Am încercat să iau presiunea de pe umerii lor, dând exemple din viața de zi cu zi, problemele care sunt în societate, simțeam că sunt foarte apăsați, trebuia să scot presiunea de pe umerii lor, să îi aduc la o stare de spirit bună. Știam că o să vină un meci greu la UTA, m-am legat din punct de vedere mental, faptul că suntem o echipă iubită și asta este o realitate. Acolo cred că a fost declicul pentru tot ce a urmat după”.

Antrenorul „câinilor” a confirmat accidentările despre care : „Grigore are entorsă de gleznă, Jovanovic are problemă la spate de când a venit, la Mirko Ivanovski nu e ruptură musculară și e doar încărcătură la gambă, Răuță a ieșit, dar el este predispus la probleme la inghinali după un efort mai mare. Buleică a acuzat și el dureri dar a terminat antrenamentul.

La Matei nu este o problemă din punct de vedere al vreunei întinderi, nu îmi fac griji din acest punct de vedere. Pe Matei și Răuță i-am menajat în finalul antrenamentului. Ivanov și Rici Grigore nu pot juca. Antoni a avut o întindere la ligament, dar nu e grav, are stabilitate, echilibru, dar mai are încă dureri. Nu cred că avem probleme fizice și nu a fost nicio echipă care să domine categoric la acest capitol.

Jucătorii lui Dinamo fac sacrificii la antrenamente deși se confruntă cu accidentări și dureri: „Răuță nu se poate încălța”

Chiar dacă sunt mulți jucători cu probleme medicale, Flavius Stoican exclude ipoteza că jucătorii au probleme din punct de vedere al pregătirii fizice: „Echipa poate să alerge și a dovedit acest lucru. Cu UTA am ținut frâu în dublă inferioritate numerică, nicio echipă nu ne-a dominat fizic. Nu se pune problema să văd crampe musculare și să nu poată alerga.

Am jucători care au dureri, dar văd că își pun tape-uri, Răuță are o problemă la o unghie și îi face gaură imediat să îi scoată sângele pe acolo pentru că nu poate încălța gheata. Îi respect și mă respectă”.

Flavius Stoican nu îi poartă pică lui Igor Jovanovic deși jucătorul l-a făcut praf pe Instagram

discuția uluitoare dintre Igor Jovanovic și un suporter al lui Dinamo, în care fundașul central l-a desființat pe Flavius Stoican: „Știi câți jucători care nu joacă vorbesc de antrenor, jucători, suporteri. Nu țin cont pentru binele lui Dinamo și nu dau curs răutăților. Pe mine nu mă doboară nimic și sunt conectat 100% la obiectivul echipei. Nu am pus la suflet. Am fost și jignit și de foști fotbaliști. Mi-a spus cum s-au întâmplat lucrurile”.

Flavius Stoican a dezvăluit și cum a reușit să pună echipa pe picioare: „În momentele dificile eu am fost aproape de ei, i-am încurajat și cred că am omogenizat echipa pe repede înainte și încep ca antrenamentele să dea roade. Tot ce le spun imediat bagă la cap și suntem pe drumul bun. Îi văd foarte conectați și concentrați”.

Unul dintre jucătorii care au surprins plăcut la Dinamo este mijlocașul Balthazar Pirret, care va rămâne la Dinamo și din vară, în timp ce Aloe Baptiste deocamdată nu l-a convins: „Pirret e un jucător tânăr și cu potențial enorm. Mai are multe de arătat, cred în el și trebuie să aibă continuitate în evoluții. Ne gândim ca el să rămână în continuare dacă va rămâne pe aceeași linie. Aloe e în lot, iar când îi vine rândul trebuie să fie bine. E concurență, Ehamann, Giafer, Patriche și cu Igor care s-au impus acum ca titulari”.

Ce spune Flavius Stoican despre schimbarea sistemului de joc: „Putem să jucăm trei sisteme”

„În cursul meciului poți schimba, noi jucăm 4-2-3-1 pentru că este antrenat cel mai mult, la Arad am folosit 4-1-4-1 sau 4-3-3, jucătorii care i-am avut la dispoziție, erau dispuși la acel sistem. Sunt situații când o să folosesc trei fundași centrali, când nu am soluții, dacă se întâmplă ceva cu jucătorii în timpul partidei, poate ne convine rezultatul.

Când vorbim de sisteme de joc, fotbalul e dinamic, se poate transforma în timpul meciului, important este că tactic să păstreze anumite distanță pe faza defensivă, să nu fim echipă lungă, să avem distanțele corecte când avem mingea în posesie. Important este că ei să țină cont de pozițiile respective, să aibă dinamică și să nu țină cont doar de acele poziții din teren de pe foaie”.

Stoican are un mesaj și pentru suporterii lui Dinamo înainte de meciul cu Sepsi: „O să fie momente delicate și îmi doresc să rămână la fel ca până acum. Fotbalul nu e ca la matematică și îmi doresc ca suporterii să rămână aproape de mine și jucători. Ei o să încerce să facă tot ce le stă în putință. Împreună scoatem această echipă de la retrogradare”, a declarat Flavius Stoican la Radio Dinamo 1948.