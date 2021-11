Flavius Stoican, aproape să fie dat afară de la FC U Craiova 1948! Culisele din spatele scandalului

Șoc la FC U Craiova 1948! Conform , antrenorul oltenilor este la un pas să fie demis după ce a încălcat ordinul lui Adrian Mititelu.

Vestea vine ca o lovitură de ciocan, ținând cont că fostul jucător al Craiovei a semnat cu echipa lui Mititelu în urmă cu mai puțin de o lună, pe 6 octombrie.

Ședință extraordinară la FC U Craiova 1948 în care se decide soarta lui Flavius Stoican

Se pare că Adrian Mititelu a transmis din închisoare că i-a nesocotit ordinele legate inclusiv de jucători folosiți și chiar cerințe de ordin tactic. Eliminarea din Cupa României cu Sepsi Sfântu Gheorghe a pus capac, iar Mititelu vrea să îl dea afară pe antrenorul de 44 de ani.

Se pare că lui Stoican i se va propune o reziliere amiabilă iar contractul va fi realizat în cursul zilei de azi după antrenamentul programat în după-amiaza zilei de 3 noiembrie.

Adrian Mititelu Jr. anunța triumfător la instalarea lui Stoican că antrenorul va avea un impact imediat la FC U Craiova 1948 și echipa părea că e :

„Eu am mare încredere în Flavius Stoican și pe unde a fost a arătat că este foarte capabil. Plus că va fi acest nou impact la echipă, generat de venirea lui Flavius Stoican. Eu cred că suporterii îl vor susține pe Flavius, noi îi oferim încredere și cred că și suporterii vor face la fel. A fost foarte ușor să-l convingem să vină la echipă, el are sânge de craiovean”.

Adrian Mititelu s-a băgat de multe ori peste antrenor

De-a lungul timpului, Adrian Mititelu a intervenit de multe ori peste antrenori, „victima” favorită fiind italianul Nicolo Napoli care și-a dat demisia din această cauză în mai multe rânduri.

Același lucru l-a pățit și Adrian Mutu. Adrian Mititelu i-ar cerut „Briliantului” la negocieri să folosească sistemul de joc 3-5-2 deoarece a fost cel mai utilizat la EURO 2020. Antrenorul însă nu a implementat această dorință a patronului însă mandatul său s-a încheiat după doar patru luni.

Flavius Stoican a reușit o singură victorie în patru partide pe banca lui FC U Craiova 1948. Antrenorul are o înfrângere, două rezultate egalitate și a fost eliminat din Cupa României de Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 0-1.

Ce spunea Flavius Stoican la venirea la FC U Craiova 1948: „Îmi place să fiu statornic, să am continuitate și cât mai mult timp”

Flavius Stoican cerea la semnarea contractulu însă se pare că cerințele sale nu au fost deloc luate în seamă: „Îmi place să fiu statornic, să am continuitate și să am cât mai mult timp la dispoziție. Dar timpul depinde de rezultate”.

Stoican i-a luat apărarea și lui Adrian Mutu, pe care îl consideră un antrenor de valoare: „Am văzut în Adi Mutu un om care și-a dat toată silința ca lucrurile să meargă bine. E un antrenor pe care l-am văzut preocupat, nu a vrut să epateze, să apară pe la televizor. Sunt convins că a făcut ca lucrurile să meargă, probabil a avut și ghinion. Un om care și-a apărat jucătorii, atunci când aveau nevoie. Adi Mutu e un antrenor pe care îl apreciez”.

