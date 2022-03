Flavius Stoican, conferință fulger de doar 6 minute înainte de CFR Cluj – Dinamo. A avut timp de filosofie: „La Dinamo, cine e înalt parcă e mai scund. Cine are noroc, parcă are ghinion”

Aflată în probabil cea mai neagră perioadă din istorie, Dinamo termină cum nu se poate mai rău sezonul regulat. În ultima etapă din Casa Pariurilor Liga 1, roș-albii . Partida din Gruia e programată duminică, 6 martie, de la ora 17:30.

Conducerea din Ștefan cel Mare crede că Dinamo poate să o încurce pe CFR Cluj

Înaintea partidei, Dinamo este pe locul 14, al doilea loc de baraj, cu 17 puncte, 15 mai puține decât Chindia Târgoviște. De cealaltă parte, CFR Cluj conduce autoritar campionatul. Este lider, cu un avans de 14 puncte în fața rivalei FCSB.

„Este ultimul meci din acest campionat, întâlnim campioana României. , mergem încrezători să facem o partidă bună. Nu ne va fi ușor, dar prin dorință putem să facem un meci bun. Rămâne de văzut ce se va întâmpla după această partidă.

Sunt multe probleme de lot: Cristiano, Mihaiu, Ivanovski, Matei, Răuță, Patriche, Jovanovic, Grigore, Rodriguez nu are drept de joc, Azankpo, iar cel mai rău Tomozei. Dar cei care au jucat mai puțin trebuie să arate că merită un loc de titular.

Vorbeam odată cu Alex Răuță și ziceam ca cine intră pe poartă la Dinamo parcă își pierde din calități. Cine e înalt, parcă e mai scund, cine e gras, parcă devine slab, cine are viteză, parcă nu mai are viteză, cine are noroc, parcă are ghinion”, a declarat Flavius Stoican, înainte de CFR Cluj Dinamo.

După trei meciuri la rând fără înfrângere, Dinamo a pierdut în etapa precedentă, acasă, cu Sepsi, scor 1-3.

„La moral o să stăm mai bine când o să obținem și rezultate în urma unui joc bun. În meciul cu Sepsi am făcut o partidă bună, mai ales în prima repriză, o partidă consistentă. Am făcut acele greșeli și am plecat învinși.

Normal că nu e o stare de bucurie, dar ca și joc, ca și consistență, chiar suntem pe un drum bun”, a adăugat antrenorul „câinilor”.

„Câinii roșii” au un palmares groaznic în confruntările directe cu ardelenii. Dinamo are o serie de zece meciuri la rând fără victorie în fața echipei antrenate în prezent de Dan Petrescu.

„Ce poate fi mai stimulativ decât un meci contra campioanei României. E ultimul meci, în fotbal am văzut multe. Trebuie să jucăm fără niciun complex”, a afirmat și Florin Răducioiu, team-managerul dinamoviștilor.