Flavius Stoican debordează de optimism înainte de Farul – Chindia: ”Așa simt”. Ce jucători îi lipsesc la returul barajului. Video

După o remiză extrem de spectaculoasă la Târgoviște, în prima manșă, Farul și Chindia vor da bătălia finală la Ovidiu pentru menținerea sau promovarea în SuperLiga. Înaintea duelului, Flavius Stoican a fost extrem de optimist.

Flavius Stoican, injecție de optimism înainte de Farul – Chindia

În conferința de presă premergătoare partidei retur din barajul împotriva Chindiei, antrenorul ”marinarilor” a mărturisit că își pune mari speranțe în jucătorii din ofensivă și a anunțat că are trei absențe pentru acest duel.

”Îi văd pe jucători conectați, focusați, echilibrați, ceea ce îmi dă încredere că va fi un meci în care vom da totul. Înclin să cred că își vor face simțită prezența, din punct de vedere al realizărilor, Alibec, Ișfan, Tănasă și Radaslavescu. Așa simt. Vreau să fim atenți și pe faza defensivă și sunt convins că vom face mai puține greșeli.

S-a accidentat Markovic, care cu Chindia a marcat și era pe un drum bun. Țîru are o problemă medicală, o problemă la gleznă. Dar și cea mai veche problemă, Ganea, care a fost oprit de la efort, are ceva la inimă. Până la următorul control va fi oprit de la efort. În rest, toți jucătorii sunt apți.

Sunt multe înfrângeri la rând, iar acum trebuie să vină victoria. Sunt convins că va veni. Au fost doar momente de relaxare, dar vreau să nu mai existe. Au fost și momente bune în care am simțit că avem meciul în mână, dar au fost și momente de relaxare, poate ne-a lipsit și șansa. Sper ca la primele ocazii să marcăm”, a declarat Stoican.

Stoican ia presiunea de pe umeri jucătorilor

Tehnicianul Farului a dezvăluit că nu a luat deocamdată o decizie în privința portarului care va fi titularizat, după ce tânărul Rafael Munteanu a comis o gafă colosală la , și a menționat că singurul care răspunde de rezultat este el.

”Va fi un meci cât un sezon, important e că atunci când intrăm să nu existe teama de a juca. Important e ca alături de cei care iubesc echipa să obținem victoria. Nu cred că e cineva care să nu se gândească la unitatea grupului pentru a reuși ca Farul să rămână în Superligă.

Singurul care răspunde și singurul care e vinovat sunt eu. Jucătorii nu au nicio vină. Știu cât suferă după fiecare meci, cât încearcă să reușească. Peste tot conducerea e înjurată și sunt probleme. Sper, cu rămânerea echipei în SuperLiga, problemele să se rezolve.

În privința portarului vom vedea, voi avea o discuție si cu antrenorul de portari. Nu vreau să creadă că e o greșeală capitală a lui Rafael Munteanu, dar avem încredere și în Buzbuchi, un portar care mereu s-a antrenat la capacitate maximă”, a spus Flavius Stoican.

Alibec, disponibil pentru retur

Partida retur pentru barajul de menținere/promovare în SuperLiga dintre Farul și Chindia Târgoviște se va disputa duminică, 31 mai, de la ora 20:30. Pentru acest joc, Flavius Stoican a primit o veste extraordinar de bună.

Atacantul după ce a înjurat copiii de la Barca Academy aflați pe stadion la meciul tur. Comisia de Disciplină și Etică a FRF a respins plângerea făcută de cei de la Chindia Târgoviște.