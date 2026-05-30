Sport

Flavius Stoican debordează de optimism înainte de Farul – Chindia: ”Așa simt”. Ce jucători îi lipsesc la returul barajului. Video

Farul își joacă menținerea în SuperLiga la meciul retur de baraj cu Chindia Târgoviște. Antrenorul Flavius Stoican (49 de ani) s-a arătat optimist înaintea jocului.
Traian Terzian
30.05.2026 | 07:00
Flavius Stoican debordeaza de optimism inainte de Farul Chindia Asa simt Ce jucatori ii lipsesc la returul barajului Video
ULTIMA ORĂ
Flavius Stoican (49 de ani) e plin de optimism înainte de Farul - Chindia. Sursă foto: Sorin Danielciuc/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

După o remiză extrem de spectaculoasă la Târgoviște, în prima manșă, Farul și Chindia vor da bătălia finală la Ovidiu pentru menținerea sau promovarea în SuperLiga. Înaintea duelului, Flavius Stoican a fost extrem de optimist.

Flavius Stoican, injecție de optimism înainte de Farul – Chindia

În conferința de presă premergătoare partidei retur din barajul împotriva Chindiei, antrenorul ”marinarilor” a mărturisit că își pune mari speranțe în jucătorii din ofensivă și a anunțat că are trei absențe pentru acest duel.

ADVERTISEMENT

”Îi văd pe jucători conectați, focusați, echilibrați, ceea ce îmi dă încredere că va fi un meci în care vom da totul. Înclin să cred că își vor face simțită prezența, din punct de vedere al realizărilor, Alibec, Ișfan, Tănasă și Radaslavescu. Așa simt. Vreau să fim atenți și pe faza defensivă și sunt convins că vom face mai puține greșeli.

S-a accidentat Markovic, care cu Chindia a marcat și era pe un drum bun. Țîru are o problemă medicală, o problemă la gleznă. Dar și cea mai veche problemă, Ganea, care a fost oprit de la efort, are ceva la inimă. Până la următorul control va fi oprit de la efort. În rest, toți jucătorii sunt apți.

ADVERTISEMENT
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Digi24.ro
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă

Sunt multe înfrângeri la rând, iar acum trebuie să vină victoria. Sunt convins că va veni. Au fost doar momente de relaxare, dar vreau să nu mai existe. Au fost și momente bune în care am simțit că avem meciul în mână, dar au fost și momente de relaxare, poate ne-a lipsit și șansa. Sper ca la primele ocazii să marcăm”, a declarat Stoican.

ADVERTISEMENT
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea:...
Digisport.ro
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”

Stoican ia presiunea de pe umeri jucătorilor

Tehnicianul Farului a dezvăluit că nu a luat deocamdată o decizie în privința portarului care va fi titularizat, după ce tânărul Rafael Munteanu a comis o gafă colosală la meciul tur de la Târgoviște, încheiat la egalitate, scor 3-3, și a menționat că singurul care răspunde de rezultat este el.

ADVERTISEMENT

”Va fi un meci cât un sezon, important e că atunci când intrăm să nu existe teama de a juca. Important e ca alături de cei care iubesc echipa să obținem victoria. Nu cred că e cineva care să nu se gândească la unitatea grupului pentru a reuși ca Farul să rămână în Superligă.

Singurul care răspunde și singurul care e vinovat sunt eu. Jucătorii nu au nicio vină. Știu cât suferă după fiecare meci, cât încearcă să reușească. Peste tot conducerea e înjurată și sunt probleme. Sper, cu rămânerea echipei în SuperLiga, problemele să se rezolve.

ADVERTISEMENT

În privința portarului vom vedea, voi avea o discuție si cu antrenorul de portari. Nu vreau să creadă că e o greșeală capitală a lui Rafael Munteanu, dar avem încredere și în Buzbuchi, un portar care mereu s-a antrenat la capacitate maximă”, a spus Flavius Stoican.

Alibec, disponibil pentru retur

Partida retur pentru barajul de menținere/promovare în SuperLiga dintre Farul și Chindia Târgoviște se va disputa duminică, 31 mai, de la ora 20:30. Pentru acest joc, Flavius Stoican a primit o veste extraordinar de bună.

Atacantul Denis Alibec a scăpat de suspendare după ce a înjurat copiii de la Barca Academy aflați pe stadion la meciul tur. Comisia de Disciplină și Etică a FRF a respins plângerea făcută de cei de la Chindia Târgoviște.

A făcut accident sub influența drogurilor! Fotbalistul cu 82 de selecții la națională...
Fanatik
A făcut accident sub influența drogurilor! Fotbalistul cu 82 de selecții la națională a fost arestat
Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant pentru soțul său, Leo Messi, la 20 de ani...
Fanatik
Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant pentru soțul său, Leo Messi, la 20 de ani de la debutul în fotbal: ”Admir tot ce faci”
Fotoreportaj de la un meci istoric Dinamo – FCSB, pentru Europa. Cele mai...
Fanatik
Fotoreportaj de la un meci istoric Dinamo – FCSB, pentru Europa. Cele mai tari imagini din marele derby
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Gigi Becali l-a văzut la Sfânta Liturghie și i-a zis direct: ”Vreau să...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a văzut la Sfânta Liturghie și i-a zis direct: ”Vreau să lucrezi pentru mine!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!