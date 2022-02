Flavius Stoican, detalii de ultimă oră despre situația lui Steliano Filip la Dinamo: „Cu siguranță va fi pe teren!”. Video

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, , în această iarnă, însă transferul nu s-a concretizat.

Flavius Stoican, detalii de ultimă oră despre situația lui Steliano Filip la Dinamo

Flavius Stoican susține că Steliano Filip va evolua din noul pentru Dinamo, după ce va fi apt din punct de vedere mental și fizic.

„Steliano va avea un program separat în acest moment, a pierdut foarte mult în ultima perioadă. Când va fi apt din punct de vedere mental și fizic, iar Dinamo va avea nevoie de el, cu siguranță va fi pe teren. Fiecare jucător va primi acest tratament.

Momentan vreau să îl aduc din punct de vedere fizic, apoi mental, la 100% din capacitate, ca atunci când va intra pe teren să-i fie simțită prezența”, a declarat Flavius Stoican, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Gaz Metan.

Flavius Stoican: „Vreau să mergem pe continuitate!”

Totodată, a transmis că își dorește ca elevii săi să continue să obțină puncte, după ce, în etapa trecută din Casa Pariurilor Liga 1, au remizat în fața celor de la UTA Arad, scor 0-0.

„Vreau să mergem pe continuitate, pentru că trebuie să tratăm fiecare meci foarte serios. Am obținut, într-adevăr, un punct foarte important. Chiar dacă am jucat în inferioritate, consider că sacrificiul, de care au dat dovadă acești băieți, trebuie să continue.

În general, în subconștientul fotbaliștilor există o încredere mai mare decât ar trebui sau faptul că jucăm cu o echipă care ar probleme mari, automat există automulțumirea asta: «Doamne, mâine, dacă nici pe ăștia nu-i batem, ce se întâmplă?».

Ca drept dovadă, și aseară, Bayern Munchen, o echipă foarte mare, abia a reușit să smulgă un punct la o echipă mai slab cotată. Nu, eu vreau ca ei să fie conștienți că este un meci foarte important.

În momentul acesta, doar Grădinaru este în lotul echipei, pentru că ieri a făcut antrenament. Astăzi, îi așteptăm și pe ceilalți doi, mă refer la Vlad Morar și Gabriel de Moura. În funcție de starea lor, voi decide dacă vor face parte din lotul de 20.

Sunt discuții cu Irobiso, rămâne de văzut dacă se va ajunge la un acord. În primul rând, trebuie să-și regleze situația cu cei de la Gaz Metan Mediaș.

Nu mă bucur, în general, de răul altora. Sunt atent la ceea ce fac eu, ca și antrenor, ce fac jucătorii, ce fac oamenii, care vor să ajute această echipă.

La momentul acesta, Steliano Filip o să aibă un program separat, pentru că a pierdut foarte mult, în ultima perioadă. Atunci când, din punct de vedere mental și fizic, va fi apt și Dinamo va avea nevoie de el, cu siguranță va fi în teren.

Torje este ok. Nu este ușor, dar a trecut peste lucrul acesta”, a mai spus Flavius Stoican.

În următoarea partidă de campionat, Dinamo o va întâlni, acasă, pe Gaz Metan. Meciul este programat vineri, la ora 19:55.