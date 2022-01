Flavius Stoican nu dezarmează după FC Argeș – Dinamo 2-1: „E neplăcut, dar am văzut o echipă azi!”

Tehnicianul „câinilor” nu a putut trece peste gafa imensă făcută de arbitru în minutul 57 când le-a anulat „câinilor” un gol perfect valabil, dictând fault în atac.

Dacă golul lui Cosmin Matei ar fi fost validat, Dinamo ar fi egalat-o pe FC Argeș, iar soarta meciului putea să ia o altă turnură, mai ales că piteștenii au majorat scorul după un penalty dictat de asistent, pentru că Marcel Bîrsan nu văzuse intrarea imprudentă a lui Patriche.

Flavius Stoican nu dezarmează după FC Argeș – Dinamo 2-1

la finalul duelului dintre FC Argeș și Dinamo, scor 2-1, însă crede că echipa sa poate să facă meciuri mai bune decât cel din „Trivale”:

„Am pierdut cel puțin un punct, pentru că am luat două goluri după un penalty și un corner. Am jucători care sunt dezamăgiți, sunt supărați și lucrurile vor fi mai bune în viitor.

Nu e un moment plăcut când iei gol, dar trebuie să analizăm și să nu mai facem astfel de erori. Cred că puteam să plecăm cu minim un punct de aici. O să se întoarcă șansa și pentru noi.

A fost și acel gol anulat al lui Matei, nici acum nu înțeleg de ce l-a anulat”.

„E un început bun, am văzut o echipă!”

Flavius Stoican a continuat și i-a felicitat pe jucătorii săi pentru felul în care s-au descurcat împotriva lui FC Argeș și a vorbit și despre duelul cu FCSB:

„Ce mai contează, dar acel gol rămâne o dilemă, dacă a fost gol anulat corect, jos pălăria, dar nu am văzut cum ar putea fi anulat. E un gol care ne costă, poate ne costă și puncte.

E un început bun, am văzut o echipă, nu doar jucători pe teren, am văzut o echipă astăzi.

Vom vedea la meciul cu FCSB dacă ne vom ridica la nivelul lor, că am văzut că ne desconsideră, că au vorbit despre jucătorii pe care i-am transferat noi.

Noi nu avem jucători de milioane de euro ca ei, dar vom vedea ce vom face în ziua meciului”, a mai spus Flavius Stoican la finalul meciului.

de Joao Miguel și a șutat, mingea sa intrând în poartă, iar „câinii” se pregăteau să celebreze golul, însă arbitrul a anulat reușita.

Marcel Bîrsan a considerat că Matei l-a împins pe Joao Miguel, dar reluările TV au arătat că arbitrul s-a înșelat în privința deciziei luate.