Flavius Stoican, show după Farul – FCSB 2-3: ”Vreau să îi mănânc beregata lui Rădoi! Cu ce e mai bun decât mine?”

Numit surprinzător pe banca Farului după plecarea lui Ianis Zicu, Flavius Stoican a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi după eșecul cu FCSB, scor 2-3. Deranjat de evoluția acestora, noul antrenor al constănțenilor le-a transmis ce așteaptă de la ei în ultimele meciuri ale sezonului.

Debut nefast pentru Flavius Stoica la Farul

Imediat după încheierea partidei de la Ovidiu, care a pus punct , Stoican nu și-a iertat jucătorii, i-a amintit pe Gică Hagi și Gică Popescu și s-a arătat dezamăgit pentru că în opinia sa FCSB era de bătut.

”Cred că am fost naivi, ăsta e un cuvânt clar, naivitatea. Ne-am luat cu foarte mare ușurință goluri. Nu pot spune că FCSB nu joacă sau nu au jucători cu potențial. Nu vreau să ne cocoloșim. Nu am venit la echipa asta doar ca sa cocoloșesc pe unul sau altul. Avem potențial. Nu trebuie să așteptăm pe Gică Hagi sau Gică Popescu că intră pe teren. Nu vreau să ne cocoloșim.

Vreau ca începând de la meciul de la Arad să demonstrăm că avem potențial. În 10-15 minute, avem 1-0 la pauză… Sunt atât de dezamăgit. În prima repriză am fost agresivi, ne dublam, dar în a doua repriză mi s-a părut…

Dar e doar un meci. Le-am spus în vestiar că trebuie să ne trezim. Nu numai ei sunt, și eu poate trebuie să schimb ceva. Arde baraca. Asta e realitatea. Puteam să batem FCSB astăzi dacă eram atenți, dacă nu tratam superficial”, a declarat Stoica, la flash-interviu.

Stoican, încrezător că va reuși salvarea de la retrogradare

, Stoican a mărturisit că știa la ce se angajează atunci când a acceptat propunerea ”marinarilor” și este convins că împreună cu jucătorii va reuși salvarea de la retrogradare.

”Știam la ce echipă vin. Trebuie să le setez în creier că trebuie să trecem și la munca de jos. Trebuie să luăm și mopul, și târnăcopul, să recuperăm ca să ne punem în valoare calitățile. Știam unde vin, știam ce jucători accidentați sunt. Larie și Țiru sunt pe ultima sută de metri. Vom vedea ce va zice și doctorul. Eu sper ca săptămâna viitoare să înceapă antrenamentele, dar sunt pe drumul cel bun.

În momentele grele acolo se văd caracterele tari. Când ne e greu, vreau ca toată lumea să tragă. Și vorbesc și în atac, nu doar în apărare. Dar sunt sigur că o scoatem la cap, sunt convins, de asta vă spun. Sunt convins că o să schimb asta. Să rămânem în prima ligă, asta e obiectivul de bază. Vreau mai mult”, a spus Flavius Stoican.

Flavius Stoican, agresiv la adresa omologului Mirel Rădoi

Ulterior, la conferința de presă, Stoican a avut un discurs fabulos la adresa omologului de pe banca celor de la FCSB. Antrenorul Farului a admis că se oftică pentru că a pierdut în fața lui Mirel Rădoi.

”Îmi e ciudă, îmi vine să mănânc din mine că m-a bătut Mirel Rădoi. Cu ce e mai bun decât mine? E fratele meu, dar când începe meciul vreau să-i mănânc beregata! E fratele meu, vorbim, suntem din același oraș. Dacă noi nu îi batem, nu merităm. Degeaba a construit Hagi palate și face fuziune”, a afirmat Stoican.

Clasament play-out SuperLiga

Etapa cu numărul 5 a play-out-ului SuperLigii a fost una nefavorabilă Farului. Înfrângerea cu FCSB, coroborată cu succesul celor de la Csikszereda și punctul luat de Petrolul, i-a coborât pe ”marinari” pe loc de baraj.