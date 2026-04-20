Sport

Flavius Stoican, show după Farul – FCSB 2-3: ”Vreau să îi mănânc beregata lui Rădoi! Cu ce e mai bun decât mine?”

Flavius Stoican (49 de ani) a avut parte de un debut nefericit pe banca Farului, ”marinarii” pierzând în fața campioanei FCSB, scor 2-3. Ce l-a nemulțumit cel mai mult pe tehnician.
Traian Terzian
21.04.2026 | 00:34
ULTIMA ORĂ
Flavius Stoican a tunat după debut ci stângul pe banca Farului. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Numit surprinzător pe banca Farului după plecarea lui Ianis Zicu, Flavius Stoican a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi după eșecul cu FCSB, scor 2-3. Deranjat de evoluția acestora, noul antrenor al constănțenilor le-a transmis ce așteaptă de la ei în ultimele meciuri ale sezonului.

Debut nefast pentru Flavius Stoica la Farul

Imediat după încheierea partidei de la Ovidiu, care a pus punct etapei a 5-a a play-out-ului SuperLigii, Stoican nu și-a iertat jucătorii, i-a amintit pe Gică Hagi și Gică Popescu și s-a arătat dezamăgit pentru că în opinia sa FCSB era de bătut.

ADVERTISEMENT

”Cred că am fost naivi, ăsta e un cuvânt clar, naivitatea. Ne-am luat cu foarte mare ușurință goluri. Nu pot spune că FCSB nu joacă sau nu au jucători cu potențial. Nu vreau să ne cocoloșim. Nu am venit la echipa asta doar ca sa cocoloșesc pe unul sau altul. Avem potențial. Nu trebuie să așteptăm pe Gică Hagi sau Gică Popescu că intră pe teren. Nu vreau să ne cocoloșim.

Vreau ca începând de la meciul de la Arad să demonstrăm că avem potențial. În 10-15 minute, avem 1-0 la pauză… Sunt atât de dezamăgit. În prima repriză am fost agresivi, ne dublam, dar în a doua repriză mi s-a părut…

ADVERTISEMENT
Dar e doar un meci. Le-am spus în vestiar că trebuie să ne trezim. Nu numai ei sunt, și eu poate trebuie să schimb ceva. Arde baraca. Asta e realitatea. Puteam să batem FCSB astăzi dacă eram atenți, dacă nu tratam superficial”, a declarat Stoica, la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
Stoican, încrezător că va reuși salvarea de la retrogradare

Venit doar de o săptămână la Farul, Stoican a mărturisit că știa la ce se angajează atunci când a acceptat propunerea ”marinarilor” și este convins că împreună cu jucătorii va reuși salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

”Știam la ce echipă vin. Trebuie să le setez în creier că trebuie să trecem și la munca de jos. Trebuie să luăm și mopul, și târnăcopul, să recuperăm ca să ne punem în valoare calitățile. Știam unde vin, știam ce jucători accidentați sunt. Larie și Țiru sunt pe ultima sută de metri. Vom vedea ce va zice și doctorul. Eu sper ca săptămâna viitoare să înceapă antrenamentele, dar sunt pe drumul cel bun.

În momentele grele acolo se văd caracterele tari. Când ne e greu, vreau ca toată lumea să tragă. Și vorbesc și în atac, nu doar în apărare. Dar sunt sigur că o scoatem la cap, sunt convins, de asta vă spun. Sunt convins că o să schimb asta. Să rămânem în prima ligă, asta e obiectivul de bază. Vreau mai mult”, a spus Flavius Stoican.

ADVERTISEMENT

Flavius Stoican, agresiv la adresa omologului Mirel Rădoi

Ulterior, la conferința de presă, Stoican a avut un discurs fabulos la adresa omologului de pe banca celor de la FCSB. Antrenorul Farului a admis că se oftică pentru că a pierdut în fața lui Mirel Rădoi.

”Îmi e ciudă, îmi vine să mănânc din mine că m-a bătut Mirel Rădoi. Cu ce e mai bun decât mine? E fratele meu, dar când începe meciul vreau să-i mănânc beregata! E fratele meu, vorbim, suntem din același oraș. Dacă noi nu îi batem, nu merităm. Degeaba a construit Hagi palate și face fuziune”, a afirmat Stoican.

Clasament play-out SuperLiga

Etapa cu numărul 5 a play-out-ului SuperLigii a fost una nefavorabilă Farului. Înfrângerea cu FCSB, coroborată cu succesul celor de la Csikszereda și punctul luat de Petrolul, i-a coborât pe ”marinari” pe loc de baraj.

Flavius Stoican debut Farul clasament play-out SuperLiga

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Radu Banciu a numit antrenorul român din străinătate care ar fi fost o...
iamsport.ro
Radu Banciu a numit antrenorul român din străinătate care ar fi fost o soluție mai bună decât Gică Hagi: 'Are stofă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!