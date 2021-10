Flavius Stoican vrea să schimbe radical fața lui FC U Craiova: „Le suntem datori suporterilor!” Ce secund și-a ales?

Noul antrenor al oltenilor a recunoscut că își dorește să schimbe stilul de joc al echipei, iar jucătorii să fie mult mai concentrați pe atac, pentru a-i bucura și pe suporteri.

Flavius Stoican a recunoscut că este fericit pentru alegerea sa și speră să aibă rezultatele pozitive la echipă, iar primul obiectiv de pe lista scurtă a dorințelor sale este o victorie cu UTA.

Flavius Stoican vrea să schimbe radical fața lui FC U Craiova

sale de când a preluat-o pe FC U Craiova și a recunoscut că vrea să schimbe radical stilul de joc al echipei: „Obiective? Au fost discuții cu câteva zile în urmă, dar din punctul meu de vedere nu era nimic de obiectat. Sunt un om căruia îi place fotbalul, îmi place să muncesc și vreau să-mi aduc aportul la această echipă.

Încercăm să batem pe UTA. La momentul acesta, e ușor de spus că vreau nu știu ce lucruri mărețe. Important este să-mi pun amprenta asupra jocului echipei.

În general, îmi pun obiective îndrăznețe. Știu ce pot și încerc să transmit jucătorilor… sper ca și ei să conștientizeze că suntem un club care vrea performanță, sunt condiții foarte bune. Important e să joace fotbal, ăsta e obiectivul meu acum”.

„Nu am luat încă contact cu jucătorii. Cred că ei sunt conștienți că sunt datori, pentru că sunt condiții foarte bune aici, oameni care iubesc această echipă și dorințe foarte mari. Nu-mi place să discut despre oameni, să fac aprecieri, să vorbesc despre defecte.

În general, sunt omul care vrea să muncească. Fotbalul este pasiunea mea. Nu m-a interesat câți bani îmi dă familia Mititelu, dacă este lotul atât de slab, cum se spune. Este un lot de jucători care poate crește.

Sunt fericit, pentru că se pusese o etichetă. Aici am jucat șapte ani de zile, iar la cealaltă echipă (n.r. – Dinamo) am jucat un an și jumătate, apoi am plecat în străinătate”, a mai spus Flavius Stoican la prezentarea oficială.

„Îmi place să am continuitate și să fiu statornic!”

despre dorința sa de continuitate la o echipă, deși este conștient că uneori în fotbal trebuie să obțină rezultate pozitive rapide:

„Îmi place să fiu statornic, să am continuitate și să am cât mai mult timp la dispoziție. Dar timpul depinde de rezultate. Rezultatele vin în urma unui joc frumos, plăcut, care creează spectacol.

Urmează jocuri grele. Cât am stat acasă, am analizat fiecare echipă în parte. Valorile sunt echilibrate. Importantă e starea de spirit a fiecărui jucător.

Jucătorii trebuie să fie conștienți de câtă bucurie ar produce dacă ar face rezultate bune. Am văzut o echipă care s-a luptat, a avut un parcurs oscilant.

Am văzut în Adi Mutu un om care și-a dat toată silința ca lucrurile să meargă bine. E un antrenor pe care l-am văzut preocupat, nu a vrut să epateze, să apară pe la televizor”.

„Sunt convins că a făcut ca lucrurile să meargă, probabil a avut și ghinion. Un om care și-a apărat jucătorii, atunci când aveau nevoie.

Mie nu-mi place să mă dau în spectacol. Jucătorii sunt cei mai importanți pentru mine, atât timp cât pun suflet și joacă. Adi Mutu e un antrenor pe care îl apreciez”, a mai spus Flavius Stoican, care și-a ales deja și secundul, în persoana lui Bobi Gheorghiță Verdeș.