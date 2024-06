Flick Domnul Rimă, ”Plugușorul Votului”. Versurile pe care le-a scris fostul om de radio în ziua alegerilor

Flick Domnul Rimă nu avea cum să rateze ocazia de a scrie câteva versuri într-o zi atât de importantă, precum cea de azi. Pentru că românii merg azi la vot, Flick a scris o poezie în ton cu evenimentul. Iată cu sună ”Plugușorul Votului.”

Flick Domnul Rimă, versuri speciale pentru ziua alegerilor

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Flick Domnul Rimă are un talent incredibil la a scrie versuri. Acesta se inspiră din orice, iar azi, mai mult ca niciodată, a simțit că este vremea să compună câteva rime.

În ziua în care , Flick Domnul Rimă a decis să pună pe buzele tuturor un mic zâmbet. Cine a citit deja ”Plugușorul Votului” sigur s-a regăsit în situația descrisă.

În direct la , fostul om de radio și-a prezentat creația în versuri. Poezia sa a fost ascultată de mii de români care, după cum spune el, se întorc mereu dezamăgiți de la vot.

“Aho, aho, copii şi fraţi, o fi cald,/ Da-n pat, nu stați!/ Hai ieșiți un pic prin soare, către secția de votare!/ Mai bine arși de soare, un pic,/ Decât patru ani, vă zic.

Arma noastră și cartușul sunt ștampila și cu tușul!/ Dar folosiți-o doar o dată. Nu ca armă automată./ Adică nu ștampilați pe cinci, șase candidați, sau buletinul cu totul doar ca să anulați votul.

E singura zi în care, românul putere are!/ Și e păcat să irosim șansa pe care o primim./ Știu că nu e prima dată când noi cu buza umflată rămânem după scrutin,/ Căci la fel și cei care vin.

Au mai fost și alți ani, în care speranța a ajuns resemnare./ Plugușor cu patru boi, ștampilați să aveți apoi/ Dreptul de a protesta dacă nu merge ceva./ O vorbă zic și dus am fost,/ Nu uitați, primarul prost e ales în primă fază de oamenii buni care nu votează.”

Cum arătă rezultatele exit-poll-ului pentru fiecare sector al Capitalei

Comparativ cu alte dăți, azi, 9 iunie 2024, românii au decis să iasă în număr cât mai mare la vot. Încă de la primele ore ale dimineții, persoanele cu drept de vot s-au îndreptate către secțiile de votare.

În Capitală, este una acerbă. Potrivit rezultatelor exit-poll-ului de la ora 19, în fiecare sector există surprize. În sectorul 1, Clotilde Armand conduce cu 40%. În sectorul 2, Radu Mihaiu și Rareș Hopincă sunt la egalitate, cu un procent de 45%.

În sectorul 3, Robert Negoiță are un procent de 52%, în timp ce în sectorul 4, Daniel Băluță are un procent de 60%. În sectorul 5, cel mai mare procent, de 39%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului îl are Vlad Popescu Piedone. Ciprian Ciucu este preferat de peste trei sferturi din locuitorii sectorului 6. Acesta are un procent de 72%.