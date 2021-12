Flick, domnul Rimă, totul despre ”divorțul” de Radio Zu și căsnicia cu Denisa Hodișan: „N-a fost o decizie gândită de mult timp”

Flick, zis și domnul Rimă, a uimit pe toată lumea când s-a aflat că nu mai face parte din echipa Radio Zu. Omul cu rimele făcute ad-hoc a explicat ce l-a determinat să renunțe la acest proiect după ani buni în care a fost una dintre vedetele principale ale stației de la Intact.

Flick a ținut să precizeze din start că nu a avut vreun plan secret pe care aștepta să îl pună în aplicare, legat de plecarea de la Zu.

Bărbatul i-a povestit lui Măruță că are niște proiecte care îi ocupă tot timpul, despre care va vorbi la un moment dat, când se va nimeri ocazia.

Flick, domnul Rimă, despre plecarea de la Radio Zu: „Am decis că trebuie să rup undeva pisica”

„N-a fost o decizie gândită de mult timp. Am și alte proiecte. Nu pot vorbi despre ele. Cel puțin unul dintre aceste proiecte se cam bate cap în cap, nu zic de concurență. A face un lucru nu dă voie celuilalt.

Am decis că trebuie să rup undeva pisica. Am făcut vreo 7 ani la Zu, a fost o perioadă benefică. A fost de neînțeles, pentru că omul are tendința să zică: ai program de gravidă și ești bine plătit. Nu e chiar așa. Asta nu e dovadă de prostie. Poate fi o dovadă de curaj”, a povestit Flick pe .

a spus că avea bani frumoși, iar colectivul era unul de care nu avea cum să se plângă. Flick a simțit nevoia să iasă din zona de confort, așa că a făcut acest pas uriaș de a merge pe propriile sale picioare.

Iubirea dintre el și Denisa, necondiționată

Întrebat de Măruță dacă relația de căsătorie cu Denisa a influențat decizia sa, acesta a spus că e posibil. O parte din proiectele viitoare o implică și pe soția sa, Denisa, fapt pentru care nu avea cum să continue la Zu.

Flick a vorbit și despre căsnicia cu Denisa, unul din cele mai frumoase lucruri care i s-au întâmplat în viață. Despre partenera lui a vorbit la superlativ și spune că iubirea dintre ei este una necondiționată.

Domnul Rimă a spus că a cunoscut mai multe femei de-a lungul timpului, iar unele erau pe interes. Denisa a fost cea lângă care a simțit că va putea face casă bună până la sfârșitul zilelor.