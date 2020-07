Flick Domnul Rimă și iubita lui, plini de spumă, într-o fotografie prea intimă pentru Instagram

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

I love it when he tells me poems while washing my hair 💌 🖌 @flick_domnulrima #mine #romantic #manofmydreams #couplegoals #heart #happy #love #photooftheday #poet #king #couple #life #lifegoals #lifestyle #luxurylifestyle #moments #priceless #bubbles

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT