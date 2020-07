Flick și-a tras iubită model! Fosta Miss și-a pus silicoane, iar ultimele imagini cu ea o arată în ipostaze incendiare – FOTO

Flick Domnul Rimă zâmbește mai mult ca niciodată, căci și-a tras iubită model. Denisa Hodișan este fostă Miss cu mai multe diplome în palmares.

Și pentru că tot activează în domeniul frumuseții, iubita lui Flick pozează numai în costume de baie, spre deliciul fanilor.

Tânăra și-a pus implanturi mamare, iar pentru asta se laudă achizițiile pe internet, mai exact pe Instagram, unde este veșnic prezentă în ipostaze … provocatoare.

Flick se mândrește cu iubita siliconată

Denisa Hodișan este o cunoscută fată de oraș, care se învârte de mai multă vreme numai prin cercuri mondene. Cel mai probabil, așa l-a cunoscut și pe Flick Domnul Rimă.

Tânăra, originară din Oradea, a fost implicată, în 2019, într-un scandal printre bogătași, după ce Mihnea Grigoriu, cel care era iubitul Alexandrei Becali, ar fi părăsit-o pe cea din urmă pentru Denisa, care este bogată în titlurile de Miss.

Așadar, partenera de viață a lui Flick este deja infiltrată în showbiz-ul autohton, cu mult înainte să-l cunoască pe comediant. De asemenea, Denisa Hodișan mai este cunoscută și pentru titlurile de Miss cu care se mândrește peste tot.

Bruneta a fost desemnată Miss Planet 2019 și Miss Balkan 2017-2018. Pe lângă aceste realizări, orădeanca a fost și la școala de prinți și prințese Gift of Beauty, pentru că buzunarul i-a permis.

Relația dintre Flick-Domnul Rimă, așa cum mai este cunoscut publicului larg Sebastian Fîlcea, cu Denisa este veche de câteva luni, însă doar în urmă cu o săptămână s-a aflat în showbiz. Până la bruneta cu titlurile de Miss, actorul a avut câteva dezamăgiri în dragoste, după cum singur a declarat.

” Am avut și relaţii serioase, de cinci, șase, șapte ani, dar și relații pasagere de o lună, două. Nu pot să zic că am un tipar de femeie. Pentru mine femeia trebuie să fie frumoasă cu totul. Nu sunt atent doar la un anumit aspect. Am cunoscut fete pe Internet, frumoase, dar când am văzut cum gândesc, nici nu am mai vrut să le cunosc”, a spus, la un moment dat, Flick, în emisiunea lui Dan Capatos.

Denisa are studiile terminate

Iubita lui Flick se laudă și cu rezultatele la învățătură, nu doar cu titlurile de Miss. ” Am o școală de dezvoltare personală pentru copii, avem și modeling, teatru, educație financiară. Eu am terminat facultatea de matematică și am terminat modului pedagogic pentru a putea lucra cu copii. Eu fac cu copiii ceea ce cred că le lipsește din familie. Lucrăm cu copii de la 4 ani până la 16 ani.”, a spus Miss Planet, la Capatos.