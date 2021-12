Unde a lucrat Flick înainte să devină scriitor și prezentator de radio: „M-am dus să le spun că nu e de mine”

Flick Domnul Rimă a dezvăluit unde a lucrat înainte să devină scriitor și om de radio. Are o pasiune pentru poezie încă din copilărie, însă a început să-și cultive talentul mult mai târziu.

Nu sunt mulți cei care știu unde a crescut și ce studii are Andrei Sebastian Filcea, așa cum îl cheamă în realitate. A terminat Academia de Studii Economice din București și este contabil la bază.

Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Flick a dezvăluit unde a lucrat înainte să scrie versuri. Anul acesta, scriitorul a lansat prima sa carte, „Toate la timpul meu”.

ADVERTISEMENT

Unde a lucrat Flick înainte să devină scriitor și prezentator de radio

Flick a dezvăluit unde a lucrat înainte să devină scriitor. Deși este pasionat de poezie încă de când era copil, cei din jurul său, inclusiv părinții, nu l-au încurajat să meargă pe acest drum.

a lucrat la o companie multinațională, dar și la radio, în paralel, timp de trei luni.

ADVERTISEMENT

Flick a decis să rămână la radio, așa că a schimbat contractul de trei luni cu unul pe o perioadă nedeterminată. Deși superiorii companiei la care lucra erau dispuși să-i ofere o mărire de salariu, el a simțit că trebuie să se concentreze pe scris.

„Mama mi-a spus că nu știe ce e asta cu scenaristică. Ea mi-a spus bravo că sunt contabil, că o să ajung nu știu ce. Cu toate astea, trei luni am lucrat la o firmă multinațională și, în paralel, și la radio.

ADVERTISEMENT

Am avut contract la radio trei luni, apoi mi-au făcut pe perioadă nedeterminată. Apoi m-am dus la multinațională să le spun că nu e de mine, că îmi pare rău.

Eu, în momentul ăla, la firma respectivă, era mult să spun că eram un team-leader. Eram acolo, aveam o vechime de doi sau trei ani, arătam altora ce să facă, altora veniți de câteva luni.

ADVERTISEMENT

Și au venit șefii de atunci la mine și mi-au zis să îi las până mâine. Am avut niște emoții, că voiam să continui cu radioul. Îmi făceam filme că nu mă lasă, cine știe cât mă pune să mai stau.

Și a doua zi m-am dus și superiorul meu mi-a zis: ‘Vino puțin în sala de ședințe’. Mai erau vreo doi mai înalți pe acolo. Mi-au zis: ‘Ne-am gândit mai bine, acum ai și o responsabilitate și îți mărim cu trei milioane salariul. 300 de lei’.

ADVERTISEMENT

Am zis nu și nu am rămas. Dar nu îmi pare rău. Am păstrat legătura. Mărirea însemna mai mult de 10% din salariu, dar nu, am simțit că trebuie să fac chestia asta cu scrisul”, a declarat Flick în cadrul podcastului „ ”.

Cum a început Flick să scrie versuri

Flick are momente în care se gândește că ar fi trebuit să se apuce mai devreme de scris versuri. Fostul prezentator era felicitat de profesoara sa pentru versurile scrise, însă atitudinea prietenilor lui era alta.

„Tentative au fost. Adică eu scriam versuri, puerile, încă din generală. Când am început să mai citesc, când a început să îmi placă limba română în liceu, scriam tot felul de poezioare, i le trimiteam doamnei Merca, doamnei profesoare.

Mă felicita, mă încuraja, dar am observat o reticență în jurul prietenilor și colegilor mei.

Îți dai seama, etapa aia, clasa a noua, a zecea, a unsprezecea, în care toți se îmbrăcau nu știu cum și ascultau BUG Mafia, și veneam eu. Du-te, măi Eminescule, de aici. Nu era cool și chestia asta să știi că m-a înfrânat puțin”, a mai spus Flick.

Anul acesta, Andrei Sebastian Filcea a lansat prima sa carte, „Toate la timpul meu”. Flick , unde a lucrat timp de 12 ani, întrucât și-a dorit să facă o schimbare și să se ocupe de alte proiecte.