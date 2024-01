Floarea banală care se găsește peste tot în natură în România. Ai trecut pe lângă ea fără să știi ce proprietate uimitoare are. Poate fi folosită atât în stare crudă, cât și în stare uscată, în diverse preparate sau soluții.

Planta mică și unică, văzută peste tot în țara noastră, cu beneficii impresionante pentru organism. Sigur ai observat-o și tu!

Planta mică și unică, văzută peste tot în țara noastră, cu impresionante pentru organism. Sigur ai observat-o și tu! Floarea este galbenă, gingașă și are un aspect care nu poate fi trecut cu vederea de nimeni.

ADVERTISEMENT

Se găsește literalmente pe toate drumurile pentru că crește din abundență pe pajiști, în parcuri și în zone însorite care au multă umezeală. Se recunoaște extrem de ușor, specialiștii spunând că planta perenă răsare spontan și se adaptează rapid la orice tip de sol și condiții climatice.

Aceasta face parte din familia erbacee și se numește păpădie. Denumirea sa științifită este Taraxacum officinale, fiind încadrată în categoria plantelor medicinale. Conține vitamine, minerale, acid cafetic, terpenoide și mulți alți compuși.

ADVERTISEMENT

Are proprietăți terapeutice importante, care sunt cunoscute încă din cele mai vechi timpuri. Se folosește de la ceaiuri, supe și salate până la diverse capsule de extract și tinctură. De asemenea, rădăcina de păpădie are concentrații mari de inulină.

Care sunt beneficiile pe care le are păpădia

Păpădia are numeroase beneficii pentru sănătate. Potrivit , planta este eficientă în tratatea bolilor de ficat datorită antioxidanților, vitaminei C și luteinei din compoziția sa. În plus, specialiștii spun că stimulează detoxifierea.

ADVERTISEMENT

De asemenea, joacă un rol important în diabetul de tip 2, asociat cu obezitatea, o dietă bogată în grăsimi și lipsa exercițiilor fizice. Substanțele din compoziția sa contracarează aceste efecte inclusiv acid cicoric, taraxasterol și acid clorogenic.

Nivelul de zahăr din sânge poate fi scăzut considerabil dacă oamenii consumă ceai de păpădie sau sub alte forme. Totodată, banală tratează obezitatea, unul dintre marii factori care contribuie la diabet.

ADVERTISEMENT

Păpădia întărește oasele pentru că este bogată în conținutul de calciu. Menține pielea frumoasă datorită efectelor antifungice și antimicrobiene, fiind folosită pentru tratarea iritațiilor, a eczemelor sau a ciupiturilor de insecte.

Are o importanță deosebită în tratatea acneei pentru că are proprietăți diuretice și antioxidante. Cei care doresc să scape de kilogramele în plus trebuie neapărat să ia în calcul această plantă colorată și frumoasă.

Te ajută să slăbești pentru că păpădia are un conținut scăzut de calorii. Sursa menționată mai arată că, 4 căni de păpădii nu au mai mult de 100 de calorii. În aceeași notă, florile de păpădie previn retenția de apă.