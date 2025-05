Floarea de primăvară pe care să nu o plantezi niciodată lângă roșiile, castraveții și ardeii din grădină. E superbă, are un parfum puternic, dar distruge solul din jurul ei

Grădinarii cu experiență dezvăluie care sunt plantele care nu trebuie să stea împreună. Aceasta este floarea de primăvară pe care să , castraveții și ardeii din grădină. Specialiștii o descriu drept superbă și cu un parfum puternic. Din păcate, distruge solul.

Floarea de primăvară ce nu stă lângă roșiile, castraveții și ardeii din grădină

Floarea de primăvară care nu trebuie să fie plantată deloc în grădina cu legume este una extrem de îndrăgită. Botaniștii spun că este foarte plăcută și are o mireasmă îmbietoare, fiind pe placul doamnelor și domnișoarelor.

Se găsește în florării sau poate fi achiziționată de la țăranii care ajung în piață. Cu toate acestea, specialiștii în grădinărit transmit că nu trebuie să fie plantată niciodată lângă roșiile, castraveții și ardeii din curte.

Aceasta este iasomia care nu este indicată să fie printre răsadurile de legume, scrie . Experții vin cu un avertisment în această situație și explică care este motivul pentru care nu se pune niciodată alături de legume.

Mai exact, se ține cont de această regulă pentru că este cunoscută pentru faptul că atrage insecte. Printre acestea se numără păduchii, care pot afecta ireversibil culturile de roșii, castraveți și ardei.

Iasomia, o floare ce nu trebuie să stea lângă legume

Iasomia se numără printre florile de primăvară care nu trebuie să se găsească niciodată în grădina de legume. Grădinarii spun că aceasta nu se plantează lângă roșiile, castraveții și ardeii din curte. Planta este originară din regiunile tropicale și subtropicale din Eurasia, Australasia și Oceania.

Doar una dintre cele 200 de specii este originară din Europa. Poate fi sădită atât în aer liber, cât și în ghiveci. Are nevoie de lumină din abundență, așadar crește în locurile care nu sunt ferite de razele soarelui. Lumina ajută iasomia să facă flori multe.

Se dezvoltă extraordinar de bine în solul care conține nisip, argilă sau lut. Planta tolerează bine solurile alcaline, cât și pe cele acide. Cel mai bun pământ pentru această floare de primăvară este, de fapt, cel umed, bine drenat.

Iasomia nu suportă apa în exces, cu toate că trebuie udată foarte bine în timpul verii. La începutul sezonului cald are nevoie de un fertilizator. În altă ordine de idei, floarea ajută oamenii să doarmă mai bine. În plus, are efecte grozave asupra organismului.