Floarea pe care nu e bine să o ai în casă. E superbă, însă parfumul lor poate deveni toxic

Există anumite flori de care trebuie să fim foarte atenți, deoarece pot conține substanțe toxice pentru animaluțele noastre de companie.

Floarea pe care nu e bine să o ai în casă. Parfumul poate fi intoxicant

Chiar dacă par inofensive, multe plante pe care le aducem în casă pot reprezenta un real pericol pentru animalele de companie. Dacă sunt ingerate din greșeală, ele pot provoca afecțiuni digestive și neurologice grave.

Medicii veterinari se confruntă frecvent cu situații în care din cauza unor flori banale. De aceea, este esențial să cunoaștem care plante sunt toxice. Azaleea este doar unul dintre numeroasele exemple.

Un caz asemănător a fost prezentat la Observatorul de pe Antena 1. Zaha este pisica în vârstă de 3 ani care a fost victima unei intoxicații din cauza florilor de azalee. Cum a avut loc întâmplarea nefericită?

„Odată am primit o azalee şi am poziţionat-o într-un loc în care de obicei nu ţinem plante. Zaha a fost foarte curioasă. A luat o gură din două frunze. Ne-am speriat pe moment. Am reuşit să ajung la un doctor, foarte aproape, i-a pus nişte picături în ochi, care îi provoace regurgitare.

După care a urmat un tratament pentru o perioadă de 4 zile, până şi-a revenit”, a declarat Lorin, proprietarul pisicii, pentru

Azaleele reprezintă o amenințare serioasă pentru animalele de companie, în special pentru câini și pisici. poate provoca simptome grave, cum ar fi vărsături, diaree, stare de comă sau chiar stop cardiac.

Florile de primăvară, grad ridicat de toxicitate pentru câini și pisici

Florile de primăvară, precum crinul, laleaua, narcisa, zambila, bujorii, liliacul, pot fi foarte toxice pentru prietenii noștri necuvântători. Alte plante la fel de nocive sunt ficusul, crăciuniţa, feriga și iedera.

„Florile de primăvară sunt cele mai des întâlnite cu potenţial toxic. Crinul, laleaua, narcisa, zambila, toate pot să producă iritaţii digestive. Legat de pisici, cel mai frecvent întâlnim intoxicaţii cu crini. Crinul este toxic din toate punctele de vedere.

Inclusiv apa în care stă crinul devine toxică şi induce insuficienţă renală acută. Simplul mirosit al crinilor de pisică poate să ducă la otrăvirea acesteia”, a declarat Alexandru Matei, medic veterinar, pentru