Florentin Pandele, prima reacție după ce nașul Gigi Becali a fost refuzat de Liviu Ciobotariu la FCSB: ”Țin la continuitate. Asta este viața”

După ce , Liviu Ciobotariu a fost principala țintă a lui Gigi Becali pentru postul de antrenor. În cele din urmă, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Iar primarul orașului, Florentin Pandele, spune că decizia i-a aparținut lui ”Ciobi”.

”E normal să-l lași să aleagă. Faptul că a rămas, e un mare câștig pentru noi”, spune Florentin Pandele

Florentin Pandele, primarul din Voluntari, a vorbit, , despre interesul FCSB pentru antrenorul echipei din orașul pe care-l conduce.

ADVERTISEMENT

”Am citit în presă și am primit și eu anumite semnale că se dorește ca Ciobi (n.r. Ciobotariu) să meargă la FCSB. Eu am transmis mesajul că rămâne ca dumnealui să ia hotărârea.

Chiar i-am sugerat să facă alegerea cea mai bună pentru dânsul, pentru familia lui. Țin foarte mult la continuitate, îmi doresc să avem un antrenor care să stea cât mai mult timp la noi. Dar atunci când antrenorului i se face o ofertă mai bună, este normal să-l lași să aleagă.

ADVERTISEMENT

Faptul că a rămas și că echipa a reușit să obțină cele trei puncte la Botoșani este un mare câștig pentru noi. În România antrenorii se schimbă destul de des. Eu nu mă pricep foarte mult la fenomenul fotbalistic. Și nici nu vreau să-mi dau cu părerea față de managementul care se face la anumite cluburi.

Dar îmi doresc ca managementul de la noi să fie unul cât mai solid și mai profesionist, așa cum este la echipa de baschet.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că domnul Gigi Becali, nașul nostru, îl apreciază pe antrenorul de la FC Voluntari. Și că și l-ar fi dorit ca antrenor, dar asta este viața”, a spus Florentin Pandele.

Primarul din Voluntari confirmă spusele lui Becali

Gigi Becali a afirmat, în egală măsură, în momentul în care își exprimase interesul de a-l avea pe Ciobotariu că așteaptă ca tehnicianul să primească .

ADVERTISEMENT

”S-a discutat cu Ciobotariu, dar am spus bă dacă vrea să vină Ciobotariu, vreau să existe înțelegere de la Voluntari. Să aibă o binecuvântare de la finul Pandele.

ADVERTISEMENT

N-am reușit să iau legătura că eu nu am unde să vorbesc cu el (n.r. Florin Pandele). Că el nu are legătură cu mine la telefon. Pentru că el și actele mele de la primărie le semnează cu o săptămână mai târziu că nu cumva să intervină DNA să zică ‘uite, domne are relații’”, spunea Gigi Becali.

Primarul Voluntariului a confirmat faptul că nu păstrează o legătură strânsă. ”Eu țin foarte mult la toți membrii familiei mele. Și țin foarte mult la nașul nostru de cununie, îl respect. Dar fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a nu amesteca lucrurile.

Nu vreau să creadă lumea că sunt un sfânt. Și chiar îi rog să nu mă caute în calendarul creștin-ortodox. Într-adevăr, vorbim foarte rar, mai deloc, sau chiar deloc la telefon. Ne întâlnim nu foarte des”.