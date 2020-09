Florentin Pandele și Ludovic Orban au vorbit la telefon în noaptea alegerilor. Ce au discutat după ce exit-poll-ul a anunțat înfrângerea Gabrielei Firea: “Măi Florine…”

Florentin Pandele, primarul reales de la Voluntari, și premierul Ludovic Orban au avut o discuție telefonică extrem de interesantă și de tensionată chiar în noaptea alegerilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezvăluirea a fost făcută chiar de soția edilului din Ilfov, Gabriela Firea, cea care a dat și detalii importante din discuția avută de cei doi oameni politici.

Astfel, din spusele perdantei de la alegerile locale din Capitală, Pandele l-a acuzat pe premier de campania de defăimare pe care aliații de dreapta ar fi dus-o împotriva soției sale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florentin Pandele și Ludovic Orban, dialog prin telefon în noaptea alegerilor. Ce au discutat

În cursul zilei de marți, Gabriela Firea s-a deplasat la sediul central al PSD pentru a participa la o ședință a conducerii partidului post alegerile locale. Fostul primar al Capitalei a răspuns la întrebările presei și a pus eșecul său la primărie pe seama campaniei negative pe care rivalii săi au dus-o împotriva sa în mediul online.

Printre altele, Firea a dezvăluit și o discuție telefonică pe care soțul său, Florentin Pandele, a avut-o, în seara alegerilor, chiar cu șeful liberalilor, Ludovic Orban.

ADVERTISEMENT

”De altfel, când soțul meu l-a sunat pe domnul Orban în noaptea alegerilor și l-a întrebat de ce m-a defăimat, de ce a ales calea urâtă a unei campanii negative, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat? E convins că a făcut bine?

E convins că pentru bucureșteni e mai bine să fie domnul Dan, față de mine? Inclusiv adversarii îmi recunosc capacitatea de muncă și de implicare. Și domnul Orban a spus: măi, Florine, dar erau declarații politice. Ok.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă în cadrul unor declarații politice poți să demolezi un om și poți să spui numai minciuni, atunci această politică este murdară.”, a spus Firea în fața presei.

Firea, săgeți către noul primar al Capitalei

În ieșirea sa publică de marți, Gabriela Firea nu l-a uitat pe Nicușor Dan, cel care a învins-o recent la alegerile pentru primăria Capitalei. Firea a afirmat că a obținut ”foarte multe voturi într-o campanie bazată numai pe minciuni”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu știu dacă mă cunoașteți, dar să știți că eu nu fug de răspundere. Nu am fugit niciodată de răspundere și nu am de ce să mă rușinez. Am obținut foarte multe voturi, mai les într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea.

Că am o caracatiță. Eu vreau să văd caracatița, când va ajunge domnul Dan și va căuta caracatița, va chema caracatița la ședință. Nu există o caracatiță. Acelea au fost minciuni de campanie.”, a mai spus fostul edil.