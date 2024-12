Florentin Pera a elogiat adversara după România – Ungaria 29-37: “Este un exemplu de urmat”

. “Tricolorele” lui Florentin Pera au avut o prestație bună în mare parte din timpul meciului. Însă, acestea nu au reușit să își susțină ritmul până la final.

Ungaria luată exemplu de România după eșecul de la Campionatul European de handbal feminin. “Așa trebuie să facem și noi!”

După eșecul suferit de România cu Ungaria la Campionatul European de handbal feminin, Florentin Pera a punctat un aspect important. Antrenorul “tricolorelor” susține că , datorită continuității pe care jucătoarele o au încă de la junioare. Pe lângă acest lucru, Pera discutat și despre cea mai mare problemă a naționalei de handbal feminin.

ADVERTISEMENT

“Ungaria e un exemplu foarte bun. Și noi ar trebui să îl urmăm. Nicio echipă nu poate deveni medaliată peste noapte. Noi avem una dintre cele mai tinere echipe, peste 50% dintre jucătoare schimbate. Eu zic că am arătat că avem potențial, avem calitate.

S-a simțit și faptul că unele jucătoare nu au minute la club. E greu să duci un ritm de asemenea intensitate până la final. Am arătat că se poate forma o echipă competitivă. Lucrurile trebuie luate pas cu pas. Da, Ungaria e un exemplu!”, a declarat Florentin Pera la finalul partidei din Campionatul European de handbal feminin.

ADVERTISEMENT

Analiza Biancăi Curmenț, reacție după meciul cu Ungaria

“În primul rând vreau să le mulțumesc colegelor că am luptat până la capăt, ne-am dorit să avem o atitudine corectă și frumoasă până la finalul meciului și am arătat. Din punctul meu de vedere am luptat până la capăt, atât am putut astăzi, data viitoare o să putem mai mult.

Nu știu fiecare cum a perceput-o (n.r. presiunea venită din partea sălii), într-adevăr au fost mai mulți unguri decât români. Mie, cel puțin, mi-a plăcut atmosfera. Mă bucur că sportul adună atât de mulți oameni la un loc, nu consider că am avut vreo presiune din fața publicului.

ADVERTISEMENT

Nu știu să vă zic (n.r. unde s-a făcut diferența), probabil că după analiza tehnico-tactică o să putem să zicem mai multe, poate că au mai multă experiență pe final de meciuri. Și noi am arătat că putem gestiona, dar nu constant.

Normal, sunt foarte mulțumită de fete, de acest grup minunat, o să arătăm din ce în ce mai bine, muncim pentru asta și o să demonstrăm că putem.

ADVERTISEMENT

E foarte bine (n.r. că au șanse să termine pe unul dintre primele 8 locuri), cred că nimeni nu ne dădea nicio șansă, nici măcar în 1-12, eu zic că e foarte bine.

Se putea și mai bine, normal, mereu e loc de mai bine, dar ne bucurăm că suntem aici. Da, a fost primul meu Campionat European, cred că se putea și mai bine, mereu se poate și mai bine”, a spus Analiza Biancăi Curmenț după meci.