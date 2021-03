Florentin Pera, dezamăgit după umilința vâlcencelor cu CSM București: ”Nu ne-am achitat de sarcini”

Speranțele handbalistelor de la SCM Râmnicu Vâlcea de a produce surpriza în optimile Ligii Campionilor s-au năruit încă după prima manșă a dublei cu CSM București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul oltencelor, Florentin Pera, a analizat la cald evoluția jucătoarelor sale și știe care au fost punctele slabe ale echipei sale.

”Nu ne-am achitat de sarcini au dat multe goluri de la distanță, le-am lăsat mult prea ușor să arunce, și-au arătat valoarea, și-au respectat statutul de favorite”, a spus Florentin Pera, la finalul întâlnirii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florentin Pera, realist după Vâlcea – CSM București 24-33: ”Calificarea este jucată”

Tehnicianul formației din Râmnicu Vâlcea nu mai crede că echipa lui poate întoarce rezultatul în manșa secundă a optimilor Ligi Campionilor, de la București.

”În mare parte calificarea este jucată. Vor beneficia și de terenul propriu, au un moral excelent. Noi vom încerca să jucă cel mai bun handbal al nostru, nu vom ceda, vom încerca să ne apropiem de valoarea lor”, a mai spus Pera.

ADVERTISEMENT

Manşa retur este programată în 13 martie, la București, iar echipa calificată va întâlni în sferturile de finală câștigătoarea dintre Krim Ljubljana sau ȚSKA Moscova.

Cu ochii pe Neagu, vâlcencele au lăsat prea multe spații celorlalte jucătoare

Tehnicianul SCM-ului din Râmnicu Vâlcea a explicat și unde s-a pierdut meciul cu CSM București. După o primă repriză echilibrată, Pera le-a cerut elevelor lui să o marcheze mai strâns pe Cristina Neagu, în repriza a doua, dar tactica nu a fost câștigătoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Am plecat cu multă încredere înaintea meciului, ne-am dorit, am luptat, am și riscat un pic în repriza a doua, am lăsat niște spații în repriza a doua și am greșit.

Nu e mai puțin adevărat că lor le-a iești totul pe linia de 9 metri, dar aici au contribuit greșelile noastre. Ne-am apărat prea mult la Cristina Neagu și am lăsat alte spații libere”, a concluzionat Florentin Pera.

ADVERTISEMENT