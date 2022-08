Florentin Pera, interviu după preluarea naţionalei feminine de handbal: “Vreau să creez un grup unit, în care echipa să fie pe primul loc!”. Exclusiv

Naţionala de handbal a României şi-a schimbat în această vară selecţionerul. Aşa cum FANATIK a anunţat, , iar în locul său a fost numit Florentin Pera, cel care a condus-o în .

Florentin Pera, interviu după preluarea naţionalei feminine de handbal: “Una dintre condiţii era ca noul antrenor să fie fără apartenenţă de club”

Noul selecţioner a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre cum au decurs negocierile pentru funcţia de selecţioner, mandatul său la ŢSKA Moscova, dar şi obiectivele de la cârma primei reprezentative.

Domnule Pera, în primul rând aş vrea să vă întreb cum au fost negocierile pentru funcţia de selecţioner?

– Am avut o discuţie cu noua conducere a Federaţiei Române de Handbal în ceea ce priveşte preluarea naţionalei feminine. Eu eram sub contract cu ŢSKA Moscova, era nevoie ca eu să fiu liber de contract. Una dintre condiţiile de bază a noii etape a echipei naţionale era ca noul antrenor să fie fără apartenenţă de club.

Lucrurile şi discuţiile s-au prelungit, dar am ajuns la un acord de încetare a contractului cu ŢSKA Moscova, mai aveam un an acolo. Am devenit liber şi am putut negocia cu Federaţia pentru postul de selecţioner. Aş vrea să mulţumesc subcomisiei tehnice pentru votul de încredere acordat, motiv de încredere şi responsabilitate într-o nouă şi importantă provocare a carierei mele.

“Sunt un antrenor ambiţios, care pune suflet 100% la fiecare meci şi acest lucru vreau să îl imprim şi jucătoarelor”

Este o mare provocare, mai ales că România nu a avut rezultate excelente la turneele finale din ultimii ani…

– Este adevărat. Este o mare provocare. Totodată este o mare onoare, o mare responsabilitate. Un moment important al carierei mele pe care vreau să îl gestionez cât mai bine şi să obţin rezultatele dorite de suporterii naţionalei. Într-adevăr, este un moment dificil, echipa naţională nu a avut cele mai bune rezultate în ultimii trei ani.

A venit şi ratarea calificării la Jocurile Olimpice. În aceste condiţii, trebuie să dăm încredere jucătoarelor, să formăm o echipă competitivă, un grup care să lupte pentru fiecare minge până la ultima picătură de energie.

Sunt un antrenor ambiţios, care pune suflet 100% la fiecare meci şi acest lucru vreau să îl imprim şi jucătoarelor. Echipa naţională trebuie să se autodepăşească, să încerce să aibă personalitate şi în meciurile cu echipe mai titrate, mai puternice. Un rezultat surpriză ar ajuta foarte mult moralul jucătoarelor pentru următoarele competiţii.

“Am avut posibilitatea să antrenez foste campioane olimpice, câştigătoare de Liga Campionilor, jucătoare cu nume. Asta mă va ajuta foarte mult în carieră”

Experienţa ŢSKA Moscova cum aţi caracteriza-o?

– A fost cel mai important moment al carierei mele. O experienţă foarte bună pentru mine, având în vedere că ŢSKA Moscova este o echipă de Final 4 în Liga Campionilor. O echipă în care eu am avut ca obiectiv calificarea în Final Four şi peste un an câştigarea Ligii. A fost cel mai important pas şi mă bucur că am avut această şansă să antrenez un club atât de puternic.

Îmi pare rău că au fost lucruri care nu au ţinut de handbal. Am fi avut un parcurs foarte bun în Champions League. A fost un sezon bun, zic eu. Am câştigat Cupa Rusiei după 6 ani consecutiv în care a câştigat doar Rostov. Am reuşit patru victorii cu Rostov în acest sezon.

În sezonul regulat am încheiat pe primul loc, însă din păcate, după ce s-au întâmplat celelalte lucruri, pe final de sezon nu a mai existat aceeaşi determinare. Pe undeva era şi normal, că nimeni nu ştia ce se va întâmpla în următorul sezon.

Per total a fost o experienţă foarte bună pentru mine, un sezon bun. Am avut posibilitatea să antrenez foste campioane olimpice, câştigătoare de Liga Campionilor, jucătoare cu nume. Asta mă va ajuta foarte mult în carieră. Şi în Liga Campionilor au fost câteva rezultate foarte importante, inclusiv o victorie pe terenul lui Vipers, câştigătoarea Champions League.

“Obiectivul principal este calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024”

Nu peste mult timp urmează turneul final de Campionat European. În acest an se va desfăşura mai devreme. Cu ce ambiţii abordaţi turneul?

– Într-adevăr, timpul este foarte scurt. Este puţin timp de pregătire. Vom avea puţine zile şi doar trofeul Carpaţi cu trei zile de pregătire înainte. Ideal ar fi fost să fie în decembrie, dar trebuie să ne adaptăm.

Obiectivul principal este calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. Asta nu înseamnă că nu vom încerca să mergem şi să valorificăm potenţialul maxim în acest moment, să jucăm un handbal bun şi să ne ridicăm la înălţimea aşteptărilor suporterilor. Încercăm să avem o clasare cât mai bună care să ne ajute la următoarele trageri la sorţi.

“Vreau să creez la echipa naţională un grup unit, în care echipa să fie pe primul loc”

Grupa cum vi se pare? Adversarii sunt destul de dificili…

– O grupă complicată cu Franţa, ultima campioană olimpică, Olanda, campioană mondială în 2019, iar Macedonia de Nord este ţara gazdă. Este o grupă dificilă, iar acest lucru trebuie să ne motiveze şi să ne responsabilizeze pentru a juca cât mai bine şi pentru a face faţă provocărilor.

În final, aş vrea să vă întreb cum vedeţi echipa naţională în mandatul dumneavoastră?

– Vreau să creez la echipa naţională un grup unit, în care echipa să fie pe primul loc, în care creăm relaţii de joc şi jucătoarele dea totul. Echipa este cea mai importantă şi vreau ca toată lumea să conştientizeze acest lucru.