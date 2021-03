Florentin Pera, interviu înainte de SCM Rm. Vâlcea – CSM București: “Vrem victoria, indiferent de scor!”. Exclusiv

Florentin Pera a dat un interviu pentru FANATIK înainte de șocul din Liga Campionilor: SCM Râmnicu Vâlcea – CSM București. Antrenorul vâlcencelor este încrezător înaintea derby-ului și speră ca fetele să nu repete greșelile din ultimul meci de campionat, pierdut 22-27.

SCM Râmnicu Vâlcea va fi gazda meciului tur cu CSM București care se va disputa sâmbătă, de la ora 17:00 în Sala Traian. Florentin Pera susține că vrea victoria indiferent de scor pentru a pune presiune pe CSM București înainte de returul de la Polivalentă.

Florentin Pera, interviu înainte de Râmnicu Vâlcea – CSM București: “Vrem să fim mai concentrați la finalizare”

Singurul regret al lui Pera înaintea acestui meci este lipsa fanilor. Antrenorul celor de la SCM Râmnicu Vâlcea a spus că fetele trebuie să lupte și pentru fani, mai ales că aceștia au pus umărul la titlul câștigat de SCM Râmnicu Vâlcea în 2019.

Cum este pentru dumneavoastră un duel cu CSM București în play-off-ul Ligii Campionilor?

Este pentru prima dată când două echipe din România joacă pentru calificarea în sferturile Ligii Campionilor. Va fi un meci foarte disputat în care noi ne dorim să eliminăm din greșelile făcute în ultimul joc de campionat. De asemenea, ne propunem să fim cât mai concentrați și mai eficienți la finalizare, unde s-a făcut diferența în ultimul nostru joc. Va fi un meci în care ambele echipe vor face totul pentru a obține calificarea în următoarea fază.

“CSM București are o echipă puternică, un portar valoros și trebuie să ne creăm oportunități”

Ce trebuie să schimbați față de meciul de campionat?

– Va trebui să fim mult mai încrezători în forțele proprii. Să nu mai cedăm când apar greșeli sau ratări. Dimpotrivă, să fim mai concentrați și determinați pe faza de apărare. Avem nevoie de o viteză mai mare pe faza de atac. CSM București are o echipă puternică, un portar valoros și trebuie să ne creăm oportunități. Eu sunt convins că fetele vor fi mai atente la finalizare. În ultimul meci am avut 15 ratări din situație clară. Cred că dacă eliminăm ratările, vom fi compacți în apărare, avem șanse să câștigăm primul.

Vă convine să jucați împotriva CSM-ului în această fază?

– Atât noi, cât și CSM București ne cunoaștem foarte bine. Cred că am jucat vreo nouă meciuri în ultimii doi ani și jumătate. Ne cam știm plusurile și minusurile. Este mai bine pentru noi că jucăm cu CSM București din acest punct de vedere. Pe de altă parte, în sezonul trecut, și noi și CSM am ajuns în sferturi.

“Vrem să le oferim suporterilor o bucurie încă de la primul meci”

Acum doar una va fi acolo…

– Este un dezavantaj. Dar o echipă va fi acolo și sper să fie SCM Râmnicu Vâlcea. Nu va fi ușor, CSM este o echipă puternică, este un club cu un buget mult mai mare cu obiectiv an de an în Final Four. Și SCM Râmnicu Vâlcea a arătat în ultimele meciuri directe că nu a ținut cont de valoarea adversarului și am reușit de fiecare dată să dăm o replică puternică.

Vă lipsesc fanii care ar fi creat o atmosferă extraordinară în Sala Traian. Cum treceți peste acest handicap?

– Ne lipsește foarte mult suportul fanilor, în mod special pe teren propriu. Și în deplasare am fi avut o galerie importantă. Vom face tot ce depinde de noi să facem un joc bun chiar dacă nu îi avem alături de noi. Vom lupta și pentru ei, fiecare jucătoare care va intra pe teren să fie conștientă că este un meci important pentru echipa noastră. Vrem să le oferim suporterilor o bucurie încă de la primul meci.

“Victoria la orice scor. Chiar dacă avem un gol în față după meciul tur vom putea pune presiune”

Calificarea se va juca la București aproape sigur…

– Calificarea se joacă în două meciuri, va mai fi și returul de la București, însă chiar dacă nu îi avem alături pe suporteri, luptăm și pentru ei. În toți acești ani, am avut momente în care am câștigat meciuri grație lor. Îmi amintesc meciul cu CSM București de acum două sezoane când adversarele aveau 6 goluri, era campionatul pierdut. Nu ne-am predat, am reintrat în joc și am întors rezultatul și cu ajutorul suporterilor. Atunci am câștigat și titlul de campioană. Pentru tot ceea ce au făcut fanii pentru noi, suntem datori să luptăm pentru un rezultat pozitiv.

Ce rezultat v-ar conveni pentru retur?

– Victoria la orice scor. Chiar dacă avem un gol în față după meciul tur vom putea pune presiune și vom fi mulțumiți înainte de retur. De multe ori am reușit să facem meciuri foarte bune la Sala Polivalentă. Ultima dată când am evoluat acolo, am câștigat Cupa și Supercupa României împotriva lui CSM București.