Florentin Pera, interviu pentru Fanatik înainte de Final Four: “Ne luptăm pentru trofeu şi vreau ca jucătoarele să dea şi ultima picătură de energie!”. Exclusiv

Gloria Bistriţa porneşte din postura de favorită în Final Four-ul din EHF European League. Echipa lui Florentin Pera joacă , sâmbătă, de la ora 16:00. Învingătoarea va juca finala cu Storhamar sau Nantes.

Florentin Pera, interviu pentru FANATIK înainte de Final Four: “Un rezultat pozitiv la Graz ar încununa munca şi rezultatele din acest sezon”

Florentin Pera a acordat un interviu pentru FANATIK înaintea semifinalei cu Dunărea Brălila în care a vorbit despre lupta pentru trofeu, dar şi de statutul de favorită al echipei sale:

Domnule Pera, cu ce aşteptări aţi plecat la Graz?

– Suntem onoraţi că am reuşit să ne calificăm în Final Four-ul din European League pentru prima dată în istoria clubului. Este un aspect care ne responsabilizează şi ne motivează să luptăm pentru trofeu, având în vedere că suntem singura echipă neînvinsă în competiţie. Chiar dacă obiectivele echipei sunt atinse în acest moment, un rezultat pozitiv la Graz ar încununa munca şi rezultatele din acest sezon.

“Partea bună este că vom avea o echipă românească în finală. Sperăm să fie Bistriţa”

Vă convine că este o semifinală românească?

– Sunt plusuri şi minusuri. Partea bună este că vom avea o . Sperăm să fie Bistriţa. Ne respectăm adversarul şi vom face tot ce ţine de noi să confirmăm parcursul din acest sezon european. Cu siguranţă, fiecare jucătoare va intra foarte motivată, cu gândul la victorie şi la finală.

Sunteţi favoriţi la trofeu. Cum vă face asta să vă simţiţi?

– Ne obligă acest statut. Cred că toate echipele prezente în Final Four sunt valoroase şi pot câştiga. Faptul că noi suntem singura echipă neînvinsă, cu parcursul cel mai bun, probabil că acest aspect a contat în stabilirea acestui statut de favorită. Cred eu că toate echipele prezente vin cu gândul la trofeu. Acest lucru ne motivează.

“Gândul nostru este de a lupta pentru trofeu şi îmi doresc ca jucătoarele să dea şi ultima picătură de energie”

V-aţi aşteptat în momentul în care aţi semnat cu Gloria să reuşiţi o serie de 21 de victorii consecutive, să calificaţi echipa în Final Four?

– Am venit foarte motivat la Bistriţa. Mi-am dorit să reintru în circuit, să antrenez şi echipă de club. Am avut parte de un grup unit de jucătoare, am încercat să creez o atmosferă cât mai bună, un climat propice performanţei. S-a muncit foarte mult la antrenamente, am încercat să le implementez o mentalitate de învingătoare. Treptat, victoriile ne-au dat încredere.

Victoriile aduc victorii, au generat multă motivaţie echipei. Condiţiile de la Bistriţa sunt de mare performanţă şi mă bucur că am reuşit să ajungem în acest punct. Suntem înainte de un Final Four extrem de important pentru mine ca antrenor şi pentru echipă.

Îmi doresc din tot sufletul să obţinem cel mai bun rezultat posibil. Gândul nostru este de a lupta pentru trofeu şi îmi doresc ca jucătoarele să dea şi ultima picătură de energie pentru a îndeplini obiectivul.

44 de ani are Florentin Pera

2,00 este cota Gloriei Bistriţa la câştigarea trofeului