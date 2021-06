Florentin Pera povesteşte cum a ajuns la ŢSKA Moscova: “Este cea mai importantă provocare a carierei!”. Exclusiv

SCM Râmnicu Vâlcea a renăscut sub conducerea lui Florentin Pera. În ultimii 3 ani, vâlcencele au câştigat patru trofee cu Pera pe bancă şi au participat în ultimele două ediţii ale Ligii Campionilor.

ADVERTISEMENT

Pentru antrenorul român urmează însă provocarea carierei, aşa cum o numeşte el. şi oficialii ruşilor sunt siguri că Pera poate fi omul care să aducă trofeul Champions League la Moscova.

Florentin Pera povesteşte cum a ajuns la ŢSKA Moscova: “Echipa îşi propune să câştige trofeul Ligii Campionilor!”

În acest an, ŢSKA Moscova a jucat în Final Four, acolo unde a încheiat pe locul patru, iar anii viitori obiectivul este câştigarea competiţiei. SCM Râmnicu Vâlcea a jucat de două ori în acest sezon cu ŢSKA Moscova şi în ciuda înfrângerilor, oficialii ruşilor au rămas plăcut impresionaţi de cum a pregătit Pera meciurile.

Într-o discuţie cu FANATIK, Florentin Pera a declarat: “Este cea mai importantă provocare din cariera mea, totodată o mare responsabilitate, având în vedere că voi antrena campioana Rusiei, o echipă care a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor şi care îşi propune ca în următoarele sezoane să câstige trofeul Ligii Campionilor”.

ADVERTISEMENT

“La Vâlcea sunt rezultate pe care nu le credea nimeni posibile, nici măcar cei mai înfocaţi suporteri”

Deşi în urmă cu câteva luni şi-a prelungit contractul cu SCM Râmnicu Vâlcea, ruşii au venit cu un avion particular la Bucureşti pentru a discuta cu Florentin Pera preluarea echipei. Oficialii SCM-ului au înţeles oportunitatea şi i-au dat undă verde antrenorului:

“Au fost trei ani foarte buni pentru mine la Vâlcea, am preluat echipa în 2018 de pe locul 4, sezon în care am obţinut titlul de campioană a României după o pauză de 6 ani, am jucat finala Cupei României şi am câştigat Supercupa României.

Sunt rezultate pe care nu le credea nimeni posibile, nici măcar cei mai înfocaţi suporteri, ţinând cont că CSM Bucureşti avea un buget de 3 ori mai mare şi un lot superior echipei noastre”, a spus antrenorul pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“Am ajuns până în faza sferturilor Ligii Campionilor, fiind la un meci de Final Four”

Sezonul pandemic a fost unul dificil pentru SCM Râmnicu Vâlcea. Anul trecut, echipa a ajuns în sferturile de finală ale Ligii Campionilor înainte să îngheţe sezonul, moment în care era pe primul loc şi în Liga Naţională, cu CSM Bucureşti având un meci mai puţin disputat:

“În urma titlului de campioană, echipa s-a calificat direct în Liga Campionilor şi s-a ajuns până în faza sferturilor Ligii Campionilor, fiind la un meci de Final Four.

În sezonul 2019-2020, echipa a avut un parcurs foarte bun, fiind 17 etape din 18 pe locul 1, rezultatele directe din meciurile cu CSM fiind favoarea noastră. Chiar dacă nu s-a decernat titlul de campioană din cauza pandemiei, echipa a terminat pe locul 1 şi s-a calificat direct în Liga Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv”, a spus antrenorul.

Probleme din cauza COVID: “Ne-au fost anulate 3 meciuri cu echipe mai accesibile”

Florentin Pera spune că infectările cu COVID-19 au dat peste cap echipa în prima parte a acestui sezon, mai ales că au fost anulate trei meciuri împotriva unor echipe accesibile în Liga Campionilor, care ar fi putut duce la un loc mai bun înainte de play-off:

ADVERTISEMENT

“În ciuda faptului că formatul Ligii Campionilor a fost modificat în ultimul sezon, cu doar două grupe şi 14 meciuri, echipa şi-a realizat obiectivul de a se califica în optimile Ligii Campionilor.

Din păcate, echipa a fost foarte afectată de numărul mare de cazuri de COVID şi ne-au fost anulate 3 meciuri cu echipe mai accesibile, care ne-ar fi putut aduce un loc şi mai bun în grupă. O grupă din care trei echipe s-au calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor”.

“A fost un sezon de uzură fizică şi psihică care a dezavantajat multe echipe”

Fostul antrenor al celor de la SCM Râmnicu Vâlcea susţine că, în ciuda începutului perfect de sezon, era greu ca echipa să ţină ritmul cu celelalte contracandidate la titlu, dat fiind faptul că echipa s-a confruntat cu multe probleme:

ADVERTISEMENT

“Am început perfect sezonul 2020-2021, câştigând Cupa şi Supercupa României la Bucureşti şi speram la un sezon foarte bun. Din păcate, această stagiune a fost atipică din cauza pandemiei, având un sistem de desfăşurare cu turnee, un sezon de uzură fizică şi psihică care a dezavantajat multe echipe şi printre care ne-am aflat şi noi.

A fost un an în care noi am fost afectaţi din acest punct de vedere, având nu mai puţin de 18 jucătoare cu COVID şi 6 jucătoare accidentate pe parcursul sezonului, motiv pentru care am fost nevoiţi să jucăm un turneu de 4 meciuri cu doar 8 jucătoare seniore din cauza a 10 cazuri de infectare cu noul coronavirus”, a spus Pera.

“Vreau să mulţumesc tuturor jucătoarelor cu care am colaborat, staff-ului tehnic”

Florentin Pera regretă cel mai mult absenţa suporterilor din Sala Traian. În discuţia cu FANATIK, antrenorul a ţinut să le mulţumească celor de la SCM Râmnicu Vâlcea, alături de care a avut trei sezoane foarte fructuoase:

ADVERTISEMENT

“Un mare dezavantaj a fost lipsa suporterilor, care ar fi reprezentat un mare sprijin pentru echipă. Chiar dacă echipa nu a fost la capacitate maximă în acest sezon din cauza problemelor de lot, ne-am realizat toate obiectivele de performanţă propuse de club, echipa câştigând medalia de bronz şi ne-am calificat direct în grupele EHF.

Vreau să mulţumesc tuturor jucătoarelor cu care am colaborat, staff-ului tehnic şi medical, conducerii, sponsorilor, Consiliului Judeţean şi principalului sponsor, Primaria Râmnicu Vâlcea pentru tot sprijinul acordat echipei de handbal şi nu în ultimul rând minunaţilor suporteri pentru susţinerea necondiţionată la fiecare meci”, a conchis Florentin Pera.

ŢSKA Moscova, transfer de senzaţie! Pera va avea la dispoziție golgheterul Ligii Campionilor

Începând cu sezonul viitor, Florentin Pera va conduce o echipă la care pretenţiile vor fi la cel mai ridicat standard. ŢSKA Moscova are forţa financiară de a deveni campioana Europei, iar antrenorul român va avea la dispoziţie jucătoare de nivel mondial.

ŢSKA Moscova a transferat-o pe Ana Gros, cea mai bună marcatoare din , acolo unde se va alătura altor staruri ale sportului de pe semicerc precum: Daria Dmitrieva, Elena Mihailicenko sau Anna Sedoikina.