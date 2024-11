Florentin Pera, reacţie după victoria fabuloasă a României la Euro: “Nicio clipă nu am crezut că vom pierde acest meci!”. Ce spune Bianca Bazaliu

România a început Euro 2024 cu o , scor 29-28. şi s-au impus după un final gestionat perfect de “tricolore”.

Florentin Pera, reacţie după victoria fabuloasă a României la Euro: “Nicio clipă nu am crezut că vom pierde acest meci!”

Florentin Pera a declarat la finalul meciului că nicio clipă nu a crezut că România va pierde acest meci. Selecţionerul şi-a felicitat jucătoarele şi a declarat că încrederea e mare înainea confruntării cu Muntenegru:

ADVERTISEMENT

„Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această victorie, minunaților suporteri care au venit și au creat o atmosferă superbă, fanilor care ne-au susținut de acasă și fetelor!

Astăzi au arătat ca o familie, nu au renunțat niciun moment la luptă, fapt ce ne-a adus o victorie foarte importantă la acest Campionat European. Cred că emoțiile și-au spus cuvântul în debut de meci.

ADVERTISEMENT

Nicio clipă nu am crezut că vom pierde acest meci. Vă spun și de ce! La turneul din Danemarca, echipa a crescut de la meci la meci. Am arătat din ce în ce mai bine. Asta s-a întâmplat și la antrenamente.

“Faptul că nu am cedat nicio secundă, nici la 6 goluri, a arătat că suntem o echipă unită”

Am văzut dorința lor de a obține un rezultat pozitiv. Lucrurile astea mi-au dat și mie încredere. La antrenament era ca la un meci oficial pentru ele. Mi-a dat speranță. Nu ne-au surprins cu nimic!

ADVERTISEMENT

Avem o echipă tânără, în reconstrucție. Avem nu mai puțin de 7 jucătoare debutante la un Campionat European. Avem 10 jucătoare noi față de Campionatul European. Nu e deloc ușor, așteptările sunt mari.

Astăzi, faptul că nu am cedat nicio secundă, nici la 6 goluri, a arătat că suntem o echipă unită. La pauză le-am mobilizat, am încercat să reglăm anumite lucruri în faza de finalizare. Cred că scorul a fost mincinos în prima repriză.

ADVERTISEMENT

Dacă am fi fructificat măcar 50% din situațiile clare, am fi intrat în avantaj. Am luptat până în ultima secundă. Am schimbat sistemul de apărare, iar asta ne-a adus foarte multă încredere pe final. Am găsit și cele mai bune soluții. Am plecat cu șansa a doua, e meritul fetelor că nu au cedat!”, a spus Florentin Pera, .

Bazaliu: “Nu au renunțat nicio clipă. Sunt atât de mândră de toate fetele”

Bianca Bazaliu a fost cea mai bună marcatoare a României în acest meci, cu 9 goluri marcate. La final, interul stânga a avut un discurs de lider în care a avut un discurs emoţionant:

„Sunt atât de mândră de echipa mea. Nu au renunțat nicio clipă. Sunt atât de mândră de toate fetele! Vreau să le felicit! Nu contează cât am marcat eu. Important este că am câștigat. Avem multe lucruri de îmbunătățit.

Trebuie să fim mai atente când scăpăm singure cu portarul, să alergăm mai mult. Dar lucrăm la toate, pas cu pas. Vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor care au fost alături de noi. Încă o dată vă spun că sunt atât de mândră astăzi!”, a spus Bazaliu conform EHF.