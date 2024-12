Florentin Pera, reacție surprinzătoare după primul eșec al României la Campionatul European de handbal feminin 2024: “Sunt mulțumit”

Al doilea meci al României de la a fost împotriva celor de la Muntenegru, scor 25-27. După prima înfrângere a “tricolorelor”, Florentin Pera a oferit câteva declarații în care a discutat despre prestația elevelor sale.

Florentin Pera, prima reacție după eșecul României la Campionatul European de handbal feminin 2024

Antrenorul echipei naționale de handbal feminin a României este de părere că elevele sale au făcut un meci bun la . Însă, Florentin Pera susține că “tricolorele” au dat semne de oboseală în partea a doua a meciului, motiv care a dus la prima înfrângere din cadrul turneului. Tehnicianul a punctat și faptul că mare parte dintre jucătoare se află la prima competiție de acest fel.

ADVERTISEMENT

“Am jucat bine și nu am renunțat. Se știe că avem o echipă nouă, cu multe jucătoare tinere. Șapte dintre aceste jucătoare sunt la primul lor Campionat European.

Eu sunt mulțumit că nu am renunțat timp de 60 de minute și am încercat să revenim în joc. În prima repriză am reușit acest lucru, însă în a doua parte a meciului nu am avut suficientă energie”, a Florentin Pera după meciul României cu Muntenegru.

ADVERTISEMENT

România se află pe locul 3 în Grupa B de la în urma eșecului cu Muntenegru. “Tricolorele” s-au impus în primul duel Cehia și au acumulat două puncte.

În meciul trei, elevele lui Florentin Pera vor întâlni Serbia, ultima clasată fără niciun punct. Așadar, naționala de handbal feminin a României are șanse ocupe poziția secundă, loc care o va califica mai departe în competiție.

ADVERTISEMENT

Clasamentul Grupei B este condus de Muntenegru cu 4 puncte după primele două runde, iar pe locul secund este Cehia cu tot atâtea puncte cât a strâns și naționala României.

Programul și rezultatele României în Grupa B

România – Cehia 29-28

– Cehia 29-28 Muntenegru – România 27-25

Serbia – România, marţi, 3 decembrie, ora 19:00

ADVERTISEMENT

Lotul naționalei feminine de handbal a României pentru Campionatul European:

Portari: Bianca Curmenţ (CSM Corona Braşov), Diana Ciucă (CS Rapid Bucureşti), Daciana Hosu (CSM Bucureşti);

Bianca Curmenţ (CSM Corona Braşov), Diana Ciucă (CS Rapid Bucureşti), Daciana Hosu (CSM Bucureşti); Extreme dreapta: Oana Borş (HC Dunărea Brăila), Sonia Seraficeanu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud);

Oana Borş (HC Dunărea Brăila), Sonia Seraficeanu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud); Interi dreapta: Daria Bucur (SCM Gloria Buzău), Alicia Gogîrlă (SCM Râmnicu Vâlcea);

Daria Bucur (SCM Gloria Buzău), Alicia Gogîrlă (SCM Râmnicu Vâlcea); Centri: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Andreea Popa (HC Dunărea Brăila), Alisia Boiciuc (CSM Corona Braşov);

Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Andreea Popa (HC Dunărea Brăila), Alisia Boiciuc (CSM Corona Braşov); Interi stânga: Bianca Bazaliu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Sorina Grozav (CS Rapid Bucureşti), Ştefania Stoica (CS Rapid Bucureşti);

Bianca Bazaliu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Sorina Grozav (CS Rapid Bucureşti), Ştefania Stoica (CS Rapid Bucureşti); Extreme stânga: Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti), Corina Lupei (HC Dunărea Brăila);

Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti), Corina Lupei (HC Dunărea Brăila); Pivoţi: Lorena Ostase (CS Rapid Bucureşti), Mirabela Coteţ (HC Dunărea Brăila), Ştefania Jipa (SCM Gloria Buzău).