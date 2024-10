Florentin Pera rupe tăcerea! De ce a lăsat-o pe căpitanul Cristina Laslo în afara lotului României şi ce s-a întâmplat în cazul retragerii Elizei Buceschi. Exclusiv

Naţionala României de handbal feminin este în reconstrucţie după retragerile Cristinei Neagu, Crinei Pintea, Elizei Buceschi sau a Nicoletei Dincă. Un nou Euro se îndreaptă cu paşi repezi, iar prima reprezentativă nu este ferită de scandaluri.

Florentin Pera rupe tăcerea! De ce a lăsat-o pe căpitanul Cristina Laslo în afara lotului României

Mai întâi a fost , cea care a declarat că nu a mai fost contactată de niciun membru din staff-ul tehnic după Mondialul de anul trecut. Iar de dată recentă s-a scris în spaţiul public despre conflictul dintre selecţionerul Florentin Pera şi căpitanul naţionalei Cristina Laslo.

ADVERTISEMENT

FANATIK l-a contactat pe Florentin Pera pentru un dialog despre aceste subiecte care au ţinut capul de afiş în ultimele săptămâni. În ceea ce priveşte un eventual conflict cu , selecţionerul a declarat:

“Ca să o clarificăm. Cristina Laslo abia a revenit după o accidentare care a ţinut-o departe timp de şase săptămâni. Nu se pune problema să fie exclusă din lot la Bistriţa sau la echipa naţională.

ADVERTISEMENT

Dar la ora actuală am de ales între mai multe handbaliste şi atâta timp cât ea nu este încă la 100% nu va fi la lot. Referitor la faptul că nu este în lotul pentru trofeul Carpaţi, trebuie să ne dăm seama că suntem într-o reconstrucţie din temelii a echipei naţionale.

“Dacă Cristina Laslo va fi 100% pentru turneul final, cu siguranţă va fi la Euro, dar nu voi tolera niciun act de indisciplină”

Având în vedere că revine după accidentarea de care am pomenit, am hotărât să nu facă parte din lot la această competiţie. Am vrut să dau şansa mai multor jucătoare tinere care să acumuleze minute şi jocuri în picioare în acest turneu amical.

ADVERTISEMENT

Vreau să le dau continuitate după turneul pe care l-am avut în Ungaria. Dacă Cristina Laslo va fi 100% pentru turneul final, cu siguranţă va fi la Euro. Ea este pe lista de 35 de jucătoare. În acelaşi timp, pot să vă spun că nu voi tolera niciun act de indisciplină.

Iar orice reconstrucție necesită timp, muncă, răbdare și disciplină. Atmosfera a fost foarte bună în cadrul echipei naționale la ultimile acțiuni, aspect important în formarea unei echipe competitive”, a fost reacţia lui Florentin Pera pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Despre retragerea Elizei Buceschi: “Intenţia mea a fost să continue şi i-am spus că va fi pe lista pentru Euro”

Selecţionerul a vorbit şi despre retragerea Elizei Buceschi de la echipa naţională. A fost cea mai bună jucătoare de la Campionatul Mondial din 2023, dar în această toamnă a decis să se retragă de la prima reprezentativă, la vârsta de 31 de ani:

“Despre situaţia Elizei Buceschi… În momentul în care m-am întâlnit cu ea am vrut să lămuresc situaţia în ceea ce priveşte echipa naţională. Intenţia mea a fost să continue şi i-am spus că va fi pe lista de 35 de jucătoare pentru Campionatul European.

A fost momentul în care mi-a spus că nu îşi mai doreşte să continue la prima reprezentativă. Ea mai dăduse unele semnale că îşi doreşte să se retragă, dar atunci am avut această discuţie şi mi-a transmis că nu va mai veni”, a spus Pera despre acest subiect.

Trofeul Carpaţi se va desfăşura între 25 şi 27 octombrie la Cluj-Napoca în BT Arena şi are ca obiectiv pregătirea Campionatului European, care va începe la final de noiembrie. “Tricolorele” sunt în grupă cu Cehia, Serbia şi Muntenegru.

Lotul României pentru trofeul Carpaţi:

Portari: Diana Ciucă, Daciana Hosu, Bianca Curmenţ

Diana Ciucă, Daciana Hosu, Bianca Curmenţ Extreme dreapta: Alisia Boiciuc, Oana Borş, Andra Buzoianu, Mihaela Mihai

Alisia Boiciuc, Oana Borş, Andra Buzoianu, Mihaela Mihai Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Daria Bucur,

Alicia Gogîrlă, Daria Bucur, Centri: Andreea Popa, Rebeca Necula

Andreea Popa, Rebeca Necula Interi stânga: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav

Bianca Bazaliu, Sorina Grozav Extreme stânga: Eva Kerekes, Corina Lupei

Eva Kerekes, Corina Lupei Pivoţi: Lorena Ostase, Yaroslava Burlachenko, Andreea Ailincăi