Sport

Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au dat demisia de la naționala de handbal! Haos cu două luni înainte de Campionatul Mondial

FANATIK a aflat că Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au dat demisia de la naționala feminină de handbal. România rămâne fără selecționer cu două luni înainte de Campionatul Mondial.
Marian Popovici
25.09.2025 | 15:35
Florentin Pera si Bogdan Burcea siau dat demisia de la nationala de handbal Haos cu doua luni inainte de Campionatul Mondial
breaking news
Florentin Pera și Bogdan Burcea

Este haos la naționala feminină de handbal. FANATIK a aflat că Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au depus demisiile, spre surprinderea celor de la Federația Română de Handbal, care trebuie să găsească selecționer cu două luni până la Mondiale.

ADVERTISEMENT

Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au dat demisia de la naționala de handbal!

După meciurile de pregătire cu Franța de la Oradea, selecționerul și secundul acestuia au trimis demisiile către FRH. Situația este cu atât mai tensionată cu cât au mai rămas doar două luni până la Campionatul Mondial din Germania și Olanda. Despre demisia lui Florentin Pera a scris și Golazo.

Relațiile dintre Florentin Pera și președintele Constantin Din s-au stricat imediat după ce antrenorul a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea, președintele FRH spunând că nu e de acord cu acest dublu rol.

ADVERTISEMENT

A intervenit un conflict, selecționerul s-a ținut tare pe poziții și chiar a primit votul de încredere al Consiliului de Administrație. Dar, răceala dintre președintele FRH și selecționerul Pera a continuat și până la urmă acesta din urmă a renunțat.

Adi Vasile, în cărți și pentru echipa națională? Situație complicată pentru președintele FRH

În locul lui Florentin Pera, Constantin Din a vrut să îl aducă în vară pe Adi Vasile, dar această variantă a căzut după ce antrenorul a semnat cu CSM București, după plecarea surpriză a lui Helle Thomsen.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei

Rămâne de văzut dacă Adi Vasile va rămâne în cărți pentru a prelua și naționala României, dar asta ar însemna ca el să fie antrenor și la club și la națională, exact motivul pentru care a izbucnit conflictul dintre Pera și Constantin Din.

ADVERTISEMENT
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte,...
Digisport.ro
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"

Cursă contracronometru înaintea turneului final!

Pentru România urmează un stagiu de pregătire la Craiova, în luna octombrie, când vor avea loc primele meciuri din EHF Euro Cup. Vom juca împotriva Norvegiei la Larvik şi cu Polonia, în Bănie. Apoi, România va găzdui „Trofeul Carpaţi” înaintea turneului final. Acolo vom evolua cu Portugalia, Cehia şi Austria.

La Campionatul Mondial care se va disputa în noiembrie-decembrie, România va juca la Rotterdam și are o grupă dificilă. Adversari sunt Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).

ADVERTISEMENT
  • 2022 este anul în care Florentin Pera a preluat naționala de handbal
  • 45 de ani are Florentin Pera
România, o nouă înfrângere categorică în fața Franței la handbal feminin! ”Tricolorele” au...
Fanatik
România, o nouă înfrângere categorică în fața Franței la handbal feminin! ”Tricolorele” au fost conduse de la un capăt la altul
La handbal, ca în SuperLiga! Propunere revoluţionară discutată de FRH: creşterea numărului de...
Fanatik
La handbal, ca în SuperLiga! Propunere revoluţionară discutată de FRH: creşterea numărului de echipe şi sistem cu play-off şi play-out. Exclusiv
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. Dinamo, înfrângere dureroasă...
Fanatik
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. Dinamo, înfrângere dureroasă în Norvegia după o primă repriză dezastruoasă. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
iamsport.ro
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!