Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au dat demisia de la naționala de handbal! Haos cu două luni înainte de Campionatul Mondial

Este haos la naționala feminină de handbal. FANATIK a aflat că Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au depus demisiile, spre surprinderea celor de la Federația Română de Handbal, care trebuie să găsească selecționer cu două luni până la Mondiale.

Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au dat demisia de la naționala de handbal!

După meciurile de pregătire cu Franța de la Oradea, selecționerul și secundul acestuia au trimis demisiile către FRH. Situația este cu atât mai tensionată cu cât au mai rămas doar două luni până la Campionatul Mondial din Germania și Olanda. Despre demisia lui Florentin Pera a scris și .

Relațiile dintre după ce antrenorul a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea, președintele FRH spunând că nu e de acord cu acest dublu rol.

A intervenit un conflict, selecționerul s-a ținut tare pe poziții și chiar a primit . Dar, răceala dintre președintele FRH și selecționerul Pera a continuat și până la urmă acesta din urmă a renunțat.

Adi Vasile, în cărți și pentru echipa națională? Situație complicată pentru președintele FRH

În locul lui Florentin Pera, Constantin Din a vrut să îl aducă în vară pe Adi Vasile, dar această variantă a căzut după ce antrenorul a semnat cu CSM București, după plecarea surpriză a lui Helle Thomsen.

Rămâne de văzut dacă Adi Vasile va rămâne în cărți pentru a prelua și naționala României, dar asta ar însemna ca el să fie antrenor și la club și la națională, exact motivul pentru care a izbucnit conflictul dintre Pera și Constantin Din.

Cursă contracronometru înaintea turneului final!

Pentru România urmează un stagiu de pregătire la Craiova, în luna octombrie, când vor avea loc primele meciuri din EHF Euro Cup. Vom juca împotriva Norvegiei la Larvik şi cu Polonia, în Bănie. Apoi, România va găzdui „Trofeul Carpaţi” înaintea turneului final. Acolo vom evolua cu Portugalia, Cehia şi Austria.

La Campionatul Mondial care se va disputa în noiembrie-decembrie, România va juca la Rotterdam și are o grupă dificilă. Adversari sunt Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie).

