însă toată atenția se îndreaptă spre marele derby cu FCSB. Florentin Petre a dezvăluit care sunt așteptările sale pentru următorul meci din campionat.

Florentin Petre a dezvăluit cum a revenit Homawoo în primul 11 al lui Dinamo. Ce așteaptă „Piticul” de la derby-ul cu FCSB

Florentin Petre a adus amănunte privind situația lui Josue Homawoo, unul dintre apărătorii centrali ai lui Dinamo, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Homawoo a fost integralist pe “Arcul de Triumf” sâmbătă seară.

“A apărut. Era în lot. Au jucat bine, atât Boateng cât și Homawoo. Au fost niște neînțelegeri, probabil de mentalitatea lui, pentru că își dorea omul, ca orice jucător străin în momentul când îți vin fel și fel de oferte și te sună și te amestecă un pic, îți amestecă gândurile.

Probabil că te gândești la anumite soluții pentru tine, pentru familia ta. Nu te mai gândești și la repercusiunile pe care o să le ai în momentul când ai un contract semnat cu o echipă și trebuie să fii disciplinat și să-ți vezi de jocul tău.

Dar, până la urmă, ținând cont de calitățile lui pe care le are, noi ne folosim de jucător, atât timp cât are contract cu Dinamo și chiar s-a descurcat foarte bine în jocul ăsta”, a precizat Florentin Petre.

“N-am cum să nu mă gândesc la victorie cu FCSB!”

De asemenea, actualul secund al lui Zeljko Kopic, , ia în calcul o victorie în marele derby al Capitalei. În turul campionatului, “câinii” au pierdut fără drept de apel în fața roș-albaștrilor.

“(n.r. – Chiar credeți că puteți să-i bateți pe FCSB?) Da, de ce să nu putem să-i batem? Într-adevăr, am vorbit aici mai devreme că au lot valoros, se vede, s-a văzut și aseară. Fotbaliștii îi vezi, n-ai cum să nu-i vezi. Grupul unit îl vezi.

Eu n-am cum să nu mă gândesc la asta, eu am fost crescut și învățat cu mentalitatea asta. Eu am antrenat Brăila în liga a treia și am jucat cu Dinamo în Liga 1, am jucat meci de Cupă, gândul meu care a fost? Să-i bat, normal.

Depinde și ce rezultat va fi, dar noi, ca mentalitate, suntem educați să câștigăm fiecare meci pe care-l avem de disputat. Nu mai există echipe mari și echipe mici, rezultatele sunt foarte, foarte strânse, de aia e și așa frumos campionatul ăsta”, a adăugat fostul mare jucător dinamovist.

