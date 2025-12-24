Florentin Petre a făcut lista de cadouri pentru Moş Crăciun: “Aş vrea să ne pună 3-4 jucători sub brad!” Care e secretul ascensiunii lui Dinamo. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dinamo a încheiat anul pe locul 4 în Superliga României, iar fanii își doresc să își vadă favoriții din nou în cupele europene. Florentin Petre a spus care este secretul din spatele rezultatelor mult peste așteptări din acest sezon. Secundul câinilor roșii și-a pus și o dorință de Crăciun.

An 2025 de vis pentru Dinamo. Cum a ajuns echipa din Ștefan cel Mare în luptă pentru cupele europene

după mulți ani, pentru calificarea în cupele europene, iar fanii visează deja la un trofeu. Mai este mult de jucat până se va trage linie, însă Dinamo pare să aibă forța necesară pentru a se lupta cu Rapid, Universitatea Craiova și celelalte echipe din play-off pentru un loc pe podium.

Deși Dinamo nu are prea multe vedete în lot, Sistemul de joc al câinilor roșii funcționează, iar echipa practică un fotbal spectaculos, cu o preferință clară pentru jocul ofensiv.

Florentin Petre cere conducerii de la Dinamo 4 transferuri de Crăciun!

Florentin Petre a fost prezent la GALA FANATIK și a vorbit despre anul foarte bun pe care Dinamo l-a avut în Superliga României. Oficialul echipei din Ștefan cel Mare a precizat că așteaptă, totuși, transferuri în perioada de mercato din iarnă.

„Muncim mult și se vede. Sper din toată inima ca anul viitor să ne îndeplinim obiectivul. Este normal ca fanii să viseze la titlu, dacă ne gândim la evoluțiile bune ale echipei. Toți vrem asta. Dinamo merită să câștige un campionat după foarte mulți ani. Dinamo merită respectul. Există o conexiune între conducerea administrativă, conducerea tehnică și jucători. Avem un vestiar foarte unit. S-a format un grup minunat. Mă bucur că reușim să facem lucrul acesta. Alte echipe au jucători de milioane în lot.

Eu mă bucur foarte tare că ajut. Am reușit să construiesc ceva în anii aceștia în care am fost la Dinamo. Sunt foarte recunoscător. Mă bucur mult că jucătorii sunt receptivi. Suntem responsabili de bunul mers al jucătorilor, atât pe plan personal, cât și pe cel de echipă.

Zeljko Kopic este un om pe care îl apreciez foarte mult. Avem același caracter. Nu ne gândim decât cum să facem ca lucrurile să meargă cât mai bine. Ne leagă o conexiune specială. Aş vrea să ne pună 3-4 jucători sub brad!”, a declarat Florentin Petre, la GALA FANATIK.