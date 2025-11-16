Florentin Petre a fost diagnosticat cu hepatită la Florenţa: “Eram la un pahar de vin! Am avut un atac de panică incontrolabil”. Cum s-a electrocutat la pescuit: “Patru ore în comă”

ADVERTISEMENT

Florentin Petre a fost invitatul lui Cristi Coste în cadrul unei ediții de top a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Fostul atacant al „câinilor” a povestit cum a reușit să treacă prin cele două cumpene majore pe care le-a întâmpinat.

Florentin Petre se simte norocos după cumpenele prin care a trecut

În cadrul „FANATIK Dinamo”, Florentin Petre a amintit de perioada foarte mare de inactivitate de la începutul carierei sale. „Piticul” a trecut printr-o hepatită, ca ulterior să electrocuteze în timp ce era la pescuit. În ciuda acestora, fostul fotbalist se consideră un om norocos.

„(n.r. – A fost problema cu hepatita, 493 de zile) A fost perioada de recuperare foarte, foarte grea. Tratamentul nu răspundea. Probabil și din cauza neglijenței mele când am fost la pescuit în Deltă, atunci m-am și electrocutat.

Eu era pe final de tratament cu hepatita, mai aveam câteva luni. A trebuit să merg în Deltă, m-am electrocutat. În momentul în care a intrat curentul acela prin mine s-au reactivat toate nenorocirile și a trebuit să stau puțin mai mult decât preconizaseră doctorii.

Acela a fost un moment foarte, foarte important al carierei și al vieții mele. Am fost foarte norocos! Ținând cont că am avut hepatită, de care te vindeci greu, și după am trecut prin șocul acela al electrocutării, iar apoi a urmat revenirea pe teren”, a declarat Florentin Petre.

Florentin Petre a aflat că are hepatită după un amical la Florența

În continuare, . Fostul fotbalist se afla la Florența, pentru un amical cu Fiorentina. După partidă, Petre a băut un pahar de vin roșu la masă, moment în care s-a s .

„(n.r. – Cum ai aflat de hepatită?) Eram cu Dinamo la Florența, jucasem un meci amical cu Fiorentina. Luasem bătaie cu 4-1 și eram la masă, stăteam de vorbă și am zis să bem un pahar de vin.

Nu știu care a fost reacția și ce s-a întâmplat în corpul meu. A fost prima și ultima oară când a fost ceva ce nu am putut să controlez, a fost un atac de panică atât de puternic încât m-am ridicat de la masă și am plecat. Pur și simplu transpiram, curgea apă din mine. Am zis atunci că ceva nu e în regulă.

Am revenit la București, am făcut testele medicale și aia a fost. A fost un șoc pentru mine, eram într-o formă bună, semnasem contract, trebuia să merg să joc în Spania și atunci mi s-a oprit din elanul acela frumos pe care l-am avut și a trebuit să o iau de la capăt”, a mai spus Florentin Petre.

„Piticul”, patru ore în comă după ce s-a electrocutat

Întrebat despre momentul electrocutării, Florentin Petre a mărturisit că nu a simțit durere, deși a stat patru ore în comă. Fostul atacant dinamovist susține că a văzut nori în momentul de inconștiență, ca ulterior să se trezească în mașina cumnatului său.

„(n.r. – Ce ai simțit în momentul în care te-ai electrocutat?) Nu am fost conștient. Pur și simplu am căzut jos, nu am simțit durere, am simțit o vibrație care mi-a intrat în mână și a ieșit prin degetele de la picioare. Am văzut o ceață atunci, fără durere sau altceva. Probabil că am fost puțin plecat… Dacă vezi ceața și altceva nu e în regulă, ești undeva printre nori.

Cel de sus m-a trimis înapoi atunci, m-am trezit în mașină după patru ore de comă. Patru ore a durat totul, m-au urcat în mașină șipe drum m-am trezit când eram legat de scaun. Mă loveam cu capul de scaun. Cumnatul meu conducea și plângea, dar când a văzut că m-am trezit ba râdea, ba plângea, nu mai înțelegea nimic! Cumnatul meu e și mai emotiv…

I-am spus ‘unde mă duci?’, iar el ‘păi nu te uiți la tine?’. Am vrut să mă întorc la pescuit, dar el a spus să-l las în pace, că mergem de trei ore și ceva. Într-adevăr, aveam gaură în mână, pielea de pe picioare și de pe abdomen era ieșită ca o pungă de apă. Am început să trag de ele, dar nu era bine. Atunci a început să mă usture puțin, dar nu am realizat”, a adăugat „Piticul”.

Florentin Petre, între viață și moarte la spital

În încheiere, Florentin Petre a expus faptul că el nu voia să se interneze la spital după ce s-a electrocutat. După insistențele doctorului, acesta a rămas timp de o lună și jumătate pentru a se pune pe picioare. Antrenorul secund de la Dinamo s-a făcut bine, asta deși primele verdicte nu îi dădeau prea multe șanse de supraviețuire.

„Am ajuns în spital la Tulcea, m-au luat să-mi dea niște injecții. Eu am spus atunci ‘nu, nu îmi dați nicio injecție. Am nevoie să îmi dați repede ceva, că plec acasă că mă așteaptă Patrick’. Pe drum nu m-a durut nimic, singura chestie a fost că mă jucam cu pielea de la picioare.

Când am ajuns la spital la Sfântul Ioan, acolo unde mi-am revenit cu hepatita, cei de acolo m-au trimis la arși. Când am ajuns la spital s-a uitat doctorul la mine, el era rapidist, și spune ‘bă, eu țin cu Rapid, dar la cum arăți, parcă m-aș face dinamovist’. Eu am zis că îi arde de glume.

I-am spus să mă curețe repede, că mă așteaptă Patrick, la care el ‘tu glumești, nu? Florentin, stai aici cel puțin trei săptămâni’. Mi-a explicat repede tot, nu a vrut să mă sperie, dar după ce a trecut toată nebunia aceasta mi-au spus cei din jur ‘vezi că a venit doctorul la noi și ne-a spus să nu vă așteptați ca el să trăiască în următoarele două zile, oricând, de la șocul acela, s-ar putea să dea colțul. Are inimă mare, e puternic și s-ar putea să trăiască’. Aveam mai multe șanse să dau colțul decât să trăiesc. Mă trezeam noaptea și săream în pat de la șocul acela. Am stat o lună și două săptămâni în spital”, a încheiat Florentin Petre la „FANATIK Dinamo”.