Florentin Petre a spus-o direct! De ce nu a reușit Dinamo mai mult în sezonul trecut

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Florentin Petre (50 de ani) a vorbit din nou despre plecarea sa de la Dinamo. Fostul antrenor secund al „câinilor” a părăsit această funcție ca urmare a plecării principalului Zeljko Kopic (48 de ani). De-a lungul timpului petrecut împreună la echipa din „Ștefan cel Mare”, cei doi au dezvoltat o relație foarte strânsă de prietenie. În plus, fostul căpitan dinamovist anunțase deja de mai mult timp că va alege să plece alături de tehnicianul croat când va veni momentul, astfel încât acum nu a făcut decât să își țină acea promisiune.

Care este regretul lui Florentin Petre după plecarea de la Dinamo

Fostul mijlocaș dreapta a transmis că este mândru de tot ce a realizat în ultimele două sezoane alături de Kopic la Dinamo, cu amendamentul că are un oarecare regret legat de faptul că a simțit că în stagiunea trecută s-ar fi putut obține rezultate chiar și mai bune în cazul în care „câinii” ar fi beneficiat de mai multe soluții viabile în ceea ce privește lotul de jucători.

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„Au fost doi ani frumoși în care cam tot ce ne-am propus s-a realizat. Sunt mândru de tot ce am realizat, chiar dacă au fost și momente bune, și mai puțin bune. Ținând cont de situație, chiar s-a făcut treabă bună și sunt mândru. Mă simt împlinit, în primul rând pentru că am lăsat acolo ceva în urmă, ceva pe care se poate construi. Îmi doresc din toată inima, ca suporter, să fie bine, să fie rezultate și să ducă mai departe munca pe care noi am depus-o în cei doi ani de zile, să realizeze performanțe mult mai bune decât am făcut noi.

Sunt sigur de tot ce am făcut la Dinamo, de munca pe care am depus-o împreună cu Kopic, cu tot staff-ul, plus jucătorii și conducerea administrativă. Poate am fi reușit mai mult dacă aveam 3-4-5 jucători cu o valoare apropiată de cea a celor din primul 11, mai ales în momentele în care apăreau accidentările”, în

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Florentin Petre crede că Dinamo putea obține mai mult în sezonul trecut

După cum se știe deja foarte bine, Dinamo a ratat calificarea în preliminariile Conference League după ce a pierdut finala acelui baraj în fața celor de la FCSB. Cu aceeași ocazie, accederea în cupele europene s-ar fi putut realiza chiar și fără meci de baraj, doar că pe finalul sezonului s-au petrecut anumite momente nefericite pentru „câini”, chestiuni care au contribuit destul de mult la neîmplinirea acestui deziderat:

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„Ținând cont că obiectivul pe care l-am îndeplinit anul acesta l-am realizat încă de anul trecut, acela de a merge în play-off, am fost într-un moment în care toată suflarea dinamovistă a visat, a sperat că putem face mai mult. Să nu uităm momentele cu arbitrii, minutul 118 din Cupă cu Craiova, punctele pierdute pe niște faze controversate de arbitraj. Sunt lucruri prin care am trecut și cred că puteam realiza puțin mai mult”.