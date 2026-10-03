Florentin Petre a văzut meciul cu fanii și dezvăluie ce s-a întâmplat în tribuna românilor după Polonia – România 6-0

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După umilința trăită în partida Polonia – România 6-0, din etapa a 3-a a Ligii Națiunilor, Florentin Petre a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre necesitatea ca politicul să se implice și să ajute sportul, deoarece altfel nu ne mai putem reveni.

Florentin Petre, concluzii amare după Polonia – România 6-0

Fostul internațional român, care lucrează alături de Zeljko Kopic la formația poloneză Wieczysta Cracovia, a fost pe stadion la . Petre a povestit cum au trăit suporterii ”tricolori” această dezamăgire cruntă.

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”Este un rezultat extraordinar de greu de digerat, pentru că au fost șase goluri pe care nu mă așteptam să le primim. Ce am simțit acolo în tribună, pentru că am stat între românii noștri, a fost dezamăgire. Este o situație foarte complicată. Oamenii din jurul meu erau dezamăgiți de atitudine, de disciplină. Când vii la națională, trebuie să vii cu sufletul, să tragi de tine, să te sacrifici, să bagi capul în contră, să te organizezi. Sunt foarte multe lucruri care trebuie puse la punct.

Sunt mai mulți factori pe care noi ar trebui să-i reglăm. Este un moment în care ar trebui să ne resetăm și să o luăm de la capăt din toate punctele de vedere. Am mai povestit de un domn din Federația din Germania care a venit și ne-a predat la cursurile de licența A și ne-a spus că în momentul în care România a bătut Germania cu 5-1 (n.r. – în 2004), atunci pentru ei a fost un moment zero. Președintele federației și oameni importanți din fotbal s-au dus în Parlament și au spus: ‘Dacă vreți să avem fotbal, dacă vreți să avem bucuria care ne-o aduce acest sport, trebuie să schimbăm, să facem ceva corect’. Ce au făcut? Au făcut academii în fiecare oraș, cu antrenori foarte bine pregătiți”, a declarat Florentin Petre, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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De ce e fotbalul polonez superior celui din România

Secundul lui Zeljko Kopic a explicat că diferența dintre cele două naționale este dată și de puterea financiară și a povestit că un club din liga a doua din Polonia este mai bine organizat decât multe grupări din SuperLiga. ”Polonia are o echipă foarte bună. Eu vă spun că trăiesc aici. Am văzut cât de bine sunt organizați. Au bani, sunt mai bogați decât noi din toate punctele de vedere. Dar noi aveam momentele noastre când câștigam cu atitudinea aia, cu frica aia de adversar, cu nebunia aia în care băgam capul în contre și ne sacrificam.

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Înainte să vin la meci, am jucat cu o echipă de liga a doua. Am văzut așa o organizare cum nici la echipele din SuperLiga din România nu am văzut. Organizați cu fel și fel de aparatură de toate tipurile, ce să mai, sunt mult mai bine organizați decât noi. Problema este că, într-adevăr, penalty-ul ăla l-a dat cam ușor arbitrul. Ok, este acoperit de regulament. Împingere, dezechilibru, omul mergea către poartă să dea gol. Cam asta a fost. Dar după aceea trebuie să te organizezi un pic, trebuie să gestionezi situația, că nu e prima dată când am jucat în 10 oameni. Este un moment pe care îmi este destul de greu să-l explic, dar trebuie schimbat ceva”, a spus el.

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Rațiu, punctul slab al naționalei

În intervenția avută la FANATIK SUPERLIGA, Florentin Petre a vorbit despre seara proastă pe care a prins-o Andrei Rațiu și este de părere că jucătorii echipei naționale ar trebui să vină mai montați la lot.

”Ca joc, am jucat cât am putut, dar uită-te un pic pe benzi, de exemplu, ce viteză de reacție aveau jucătorii. Mă uitam la Rațiu… Rațiu este un jucător cu o viteză extraordinar de mare și este unul dintre cei mai bine văzuți jucători români acum. Uitați-vă la adversarul pe care l-a avut. A jucat de zici că i se termina lumea.

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Noi știm foarte bine ce înseamnă când întâlnești un adversar un pic mai slab, cum te duci peste el și îl toci. Unde? În momentul ăla, locul ăla unde este vulnerabil și de acolo s-au adunat ba o pasă greșită, ba o poziționare greșită, ba un tackling care nu a venit la timpul lui. Adică sunt chestii care s-au legat și ne-au îndreptat către dezamăgirea asta destul de mare.

Mă așteptam de la toată echipa. Eu când mă pregăteam să joc cu Italia, de exemplu, sau când am jucat cu Everton la București, îmi aduc aminte când stăteam cu toții în vestiar. Mamă ce echipă, Anglia, sunt ăștia campioni, joacă Champions League.

Păi ce trebuie să facem? Trebuie să alergăm mai mult decât ei. Trebuie să fim mai puternici decât ei. Trebuie să fim mai agresivi decât ei. Altfel, n-ai nicio șansă. Ei (n.r. – jucătorii naționalei) ar trebui să considere că în momentul când vii la echipa națională, acolo trebuie să-ți dai și viața pe teren. Asta nu spun că nu au făcut, dar atât au putut aseară”, a afirmat Petre.

Susținere totală pentru Gică Hagi

Fostul internațional nu consideră că selecționerul Gică Hagi ar trebui să demisioneze după aceste trei înfrângeri și este de părere că trebuie să analizăm la rece tot ce s-a întâmplat și cum putem crește din acest moment.

”Nu, nu, eu nu cred că este o soluție ca Hagi să plece. Eu zic că cea mai bună soluție este o organizare mult mai bună și o mult mai mare determinare a jucătorilor care vin la echipa națională.

(n.r. – Ai avut așa un sentiment de rușine pe stadion când s-a terminat partida?) Accidentul la care am fost supus într-adevăr mi-a provocat niște răni extraordinar de mari, dar avem posibilitatea să le reglăm.

Avem posibilitatea ca la orice pacient accidentat, să mergem să ne rezolvăm problemele la medic sau la spital și cu siguranță putem să revenim mai puternici. Avem jucători la echipa de club care spun că și la naționala Poloniei sunt anumite probleme pe care trebuie să le regleze, dar se pare că problemele mai mari au fost la noi decât la ei.

Am cumulat toate cele trei meciuri. Trebuie să facem ceva pentru că este păcat. Suntem un popor de oameni care mâncăm fotbalul pe pâine, dar îl vorbim mult, îl plătim foarte bine, dar nu prea mai realizăm ceea ce se realiza pe timpul băieților din studioul tău (n.r. – Dănuț Lupu și Vivi Răchită).

Am jucat cu Hagi și cu Popescu. Eu știu ce înseamnă și cum gândesc ei fotbalul. Lucrurile astea ar trebui să ne pună pe gânduri și să facem în așa fel încât să ne gândim ce se întâmpla atunci și mergea atât de bine și ce se întâmplă acum și trebuie să facem ce se făcea atunci ca să putem să ne revenim”, a precizat Petre.

Unde trebuie să lucreze Hagi pentru meciul cu Suedia

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, despre ce poate schimba Gică Hagi în cele 48 de ore pe care le are la dispoziție până la întâlnirea cu Suedia, Florentin Petre a explicat că cel mai mult trebuie să lucreze la moralul jucătorilor.

”Foarte multe lucruri nu ai ce să schimbi. Este foarte important ca antrenor acum să știi cum să pui problema în vestiar și Gică știe foarte bine lucrul ăsta. El știe cum să gestioneze un vestiar. Adică cel mai important este moralul jucătorilor. Și, bineînțeles, o discuție foarte aprinsă între căpitanul de echipă și ceilalți jucători. E vorba de atitudine și de disciplina pe care o oferă antrenorul.

(n.r. – Care este soluția lui Florentin Petre pentru criza actuală a fotbalului românesc?) Prima ar fi o discuție între cei mai importanți oameni din fotbal și cei mai importanți oameni care conduc țara. Să ne reorganizăm, să putem să ajungem iarăși la ceea ce se putea în trecut. Suntem un popor talentat, niște oameni care ne pricepem foarte bine și ne trebuie puțin ajutor”, a încheiat Petre.