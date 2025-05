Florentin Petre a vorbit despre interesul lui Gigi Becali pentru jucătorii de la Dinamo. „Când ai bani, îți permiți orice”. Ce spune despre absența lui Kopic la meciul cu U Cluj

Dinamo și U Cluj se vor duela în etapa cu numărul 9 din play-off-ul Superligii României. Meciul se anunță unul complicat pentru echipa din Capitală. Antrenorul formației din Ștefan cel Mare, . Locul său va fi luat de Florentin Petre. El a prefațat partida și a vorbit despre declarațiile date de patronul de la FCSB.

Dinamo primește vizita celor de la U Cluj. Kopic nu va fi pe bancă

Universitatea Cluj merge la București cu gândul la victorie, pentru a-și asigura locul pe o poziție care duce în preliminariile Conference League. Dinamo joacă fără obiectiv în acest play-off, întrucât nu are licență pentru cupele europene.

Totuși, „Câinii roșii” au făcut o figură frumoasă în ultimele săptămâni și vor să încheie sezonul cât mai sus posibil în clasament. Duelul cu U Cluj va fi, însă, unul atipic. Zeljko Kopic nu va fi pe bancă, întrucât antrenorul croat are un deces în familie și a plecat din România.

Ce spune Florentin Petre despre absența lui Zeljko Kopic. „Îmi este foarte greu fără el”

Florentin Petre i-a luat locul la conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea Cluj, de pe Arena Națională. Acesta a declarat că, într-adevăr, se simte absența lui Kopic, însă speră ca jucătorii să intre bine pe teren și să obțină un rezultat pozitiv.

„Aș vrea să încep această conferință spunând condoleanțe pentru Zeljko. A suferit un deces în familie, suntem cu sufletul alături de el. Bineînțeles, și pentru Patrick Olsen, și el are un deces în familie. Am vrut să încep cu aceste gânduri care ne dor.

Va fi o motivație în plus pentru jucători, trebuie să demonstreze că suntem o familie. Mai ales, ținând cont de ultima perioadă, băieții s-au descurcat bine spre foarte bine. La meciul cu Rapid, numai golul a lipsit, dar meciul a fost dominat total de echipa noastră. Iar la meciul trecut cu U Cluj, mi-aș dori din tot sufletul să se repete acel rezultat.

Dinamo n-are cum să fie «Cenușăreasa» niciodată. Când vorbești despre Dinamo, vorbești despre istorie. Dinamo a oferit un fotbal frumos, un fotbal total anul acesta, drept dovadă și rezultatele bune obținute. Dinamo a jucat cel mai frumos fotbal, am avut momente bune anul ăsta. În general, un jucător profesionist își duce munca până la capăt. La noi nu există relaxare, moment de a-ți pierde luciditatea în momentul campionatului. Asta înseamnă că jucătorii înțeleg disciplina și tot ce le cere antrenorul.

Mie îmi este foarte greu fără el (n.r. fără Zeljko Kopic). Formăm o echipă și mi-aș fi dorit din toată inima să fie lângă noi. Momentele astea sunt foarte greu de gestionat. Am mai avut și anul acesta câteva momente când el nu a fost pe bancă și nu cred că va fi o problemă. La un meci ca ăsta nu mai depinde de antrenor, depinde de atitudinea jucătorilor. Au demonstrat anul ăsta, au făcut niște rezultate extraordinare.

Este cel mai frumos club din România, cu cea mai frumoasă istorie — mă refer la toate sporturile. Este un club serios, care a făcut performanță și care va mai face de aici înainte. Vreau să felicit istoria acestui club pentru toate rezultatele, atât sportive, cât și cele de marketing”, a explicat secundul de la Dinamo.

„Să nu uităm că domnul Becali a băgat în clubul ăsta vreo 80 de milioane ca să câștige titlul de anul trecut”

În continuare, acesta a spus câteva cuvinte despre titlul câștigat de rivalii de la FCSB, dar și despre declarațiile recente date de patronul echipei, Gigi Becali.

„Când ai bani, îți permiți orice și mi se pare un lucru normal. Când te uiți în curtea vecinului și vezi calitate, îți dorești să ai acești jucători. Nu știu dacă se vor realiza transferurile astea. Este normal să aibă oferte, dar nu știu dacă vor ajunge la FCSB. Deocamdată, sunt angrenați în lupta noastră până la finalul campionatului. Calitatea întotdeauna costă, nu cred că vor avea oferte doar de la FCSB.

(n.r. despre Dennis Politic) El are doi ani de când e în club. Când vorbești despre un dinamovist care ar trăda clubul și ar merge la o rivală… Asta ar însemna eu. Am jucat de la juniori, am făcut atâtea performanțe, sunt de aproape 35 de ani în club, chiar dacă am mai plecat, inima și sufletul mi-au rămas aici. Eu nu cred că ar fi o trădare aici, e vorba doar de profesionalism. Din ce văd, Dennis nu va ajunge acolo.

Aș vrea să-i felicit pentru toate performanțele pe care le-au făcut în ultima perioadă. Să nu uităm că domnul Becali a băgat în clubul ăsta vreo 80 de milioane ca să câștige titlul de anul trecut. Întotdeauna calitatea va face diferența.

Îmi doresc ca într-un timp foarte, foarte scurt și Dinamo să câștige campionatul. Cum am spus mai devreme, FCSB-ului le-au trebuit câțiva ani și atâția bani investiți să câștige un campionat. FCSB, Craiova, Rapid, CFR au investit foarte mulți bani. La noi a făcut grupul diferența, disciplina cu care i-am educat”, a mai spus acesta.

Florentin Petre cheamă românii la vot. „Schimbarea pe care urmează să o facem trebuie să fie în bine”

Pe final, Florentin Petre a îndemnat toți românii să iasă duminică la vot. Pe 18 mai va avea loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale. În luptă sunt George Simion, candidatul din partea AUR, și Nicușor Dan, primarul Bucureștiului.

„O să merg la vot, îmi doresc ca nouă, românilor, să ne fie bine. Să vină un președinte care știe ce înseamnă România, care ajută România și, bineînțeles, să facă tot ceea ce depinde de el ca românului să-i fie bine. Foarte mulți români nu au ce să mănânce de pe o zi pe alta. Schimbarea pe care urmează să o facem trebuie să fie în bine. Trebuie să fie acel om care va ajuta românul să-i fie bine și să fie fericit”, a încheiat Florentin Petre.