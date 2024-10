Florentin Petre, amintiri fabuloase! Cum a refuzat de două ori transferul la Steaua: „Luam de 5 ori mai mult decât la Dinamo! Niciun ban nu mă putea cumpăra”

cum a decis să refuze transferul la Steaua, deși oferta era de 5 ori mai mare decât la Dinamo. Fostul jucător din Ștefan cel Mare nu a ținut cont de bani atunci când a făcut alegerea.

La începutul anilor 2000, atunci când Victor Pițurcă era antrenor la Steaua, Florentin Petre mărturisește că a fost curtat de rivala lui Dinamo, dar a refuzat transferul.

susține că pasiunea de a juca pentru “câini” a fost mai mare decât orice sumă de bani pe care ar fi primit-o.

“Lui Mihai Popescu cred că i-a trecut de tot ce a fost aici. El e un jucător cu un caracter extrem de bun. A jucat și la noi și la Farul, acum e la FCSB.

E un jucător profesionist. Lucrurile astea nu prea mai țin în zilele noastre. Sunt greu de gestionat. Pentru ei e important să joace pentru echipe puternice.

Nu mai e ca pe timpuri, când eu am refuzat de două ori Steaua. Nu am vrut să merg, pentru că nu am vrut pur și simplu. Niciun ban din lume, nu mă putea cumpăra în momentul ăla. Nu voiau să dea mulți bani pe mine, voiau să îmi dea mie mulți bani ca să merg acolo.

Au fost bani mulți. Ajungeam la câteva sute de mii pe an la acea vreme. Nu știu cum a aflat Cristi Borcea sau de la cine, pe undeva a răsuflat informația.

Dar orice se întâmpla, eu nu mergeam acolo. A fost în perioada în care Nea Piți era antrenor acolo și voia să mă ia la FCSB.

Nu era Bănel atunci. Cu tot cu bonusuri și salariu, ajungeam la sute de mii bune pe an. De 5-6 ori mai mult decât ce aveam la Dinamo. Nu aveam cum să fac asta.

“Îl respect foarte mult pe Nea Gigi”

Îl respect foarte mult pe Nea Gigi. Să nu uităm că în momentele mele grele cu sănătatea m-a ajutat și mi-a făcut cadou un tratament de 30-40 de mii de euro.

Pentru mine are respect și recunoștință pe viață. Suntem oameni, prieteni, dar sunt sentimente pe care nu le poți da la o parte pentru niciun ban din lume”, a spus Florentin Petre, la FANATIK SUPERLIGA.

Motivul pentru care Florentin Petre a refuzat Steaua de două ori