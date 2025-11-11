Florentin Petre, “câine” de rasă! Când s-a îndrăgostit de Dinamo: “Din momentul ăsta nu mai pleci de aici!”. Ce relație a avut cu Ionuț Chirilă

ADVERTISEMENT

Crescut în Ștefan cel Mare de Ionuț Chirilă, Florentin Petre a făcut parte dintr-o generație extraordinară. ”Piticul” a povestit la FANATIK Dinamo cum a început fotbalul și cum a apărut dragostea pentru clubul ”alb-roșu”.

De unde a pornit dragostea lui Florentin Petre pentru Dinamo

Iubit de suporterii lui Dinamo pentru dăruirea cu care apăra culorile clubului în teren, Florentin Petre a dezvăluit faptul că prima dată a ajuns la Victoria București după ce a trecut de un trial.

”Dragostea pentru Dinamo a pornit de la un material apărut într-un colț al ziarului Sportul pe care mama l-a adus acasă. Scria acolo pe spate că este selecție la Victoria București. Nea Nelu Moldovan tocmai se lăsase de fotbal și voia să se facă antrenor, iar la Victoria s-au înființat niște grupe de copii.

Am fost la selecție, eram vreo 300 de copii. Eu băteam auturile, eu trăgeam la poartă, eu eram arbitru, eu eram de toate. După primul antrenament a venit nea Nelu și mi-a zis: ‘Gata, din momentul ăsta tu rămâi cu mine aici’. Asta a fost povestea, am jucat aproape un an și jumătate la juniorii lui Victoria”, a declarat Petre, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.

Cum a ajuns Florentin Petre la Dinamo, deși era pe radarul Stelei

a povestit că Ionuț Chirilă a jucat un rol important în venirea sa la Dinamo, deși antrenorul său de la Victoria, Vasile Aelenei, ar fi vrut să-l ducă la rivala Steaua.

”Mai jucam meciuri amicale cu Dinamo, aveau echipă foarte bună cu Cătălin Hîldan, Laurențiu Lică, Cezar Dinu, Tararache, toată grupa aceea cu care m-am mândrit și eu pentru că am fost singurul copil care a intrat în acel grup.

A venit Ionuț Chirilă la mine și mi-a spus: ‘Din momentul ăsta tu nu mai pleci nicăieri, rămâi cu mine aici’. Eu i-a zis: ‘Știți, e tata afară, ar trebui să vorbim cu el’, iar el a răspuns: ‘Nu mă interesează ce spune taică-tu, o să vorbesc eu cu el, tu rămâi aici’.

De ce? Probabil că vorbise ceva cu nea Sile Aelenei (n.r. Vasile Aelenei), antrenorul meu de la Victoria. El (n.r. Vasile Aelenei) a vrut să mă ducă la Steaua în perioada aia, dar a făcut un gest extraordinar de frumos. Mi-a zis așa: ‘Vezi ce spune tatăl tău și dacă tu te decizi să rămâi la Dinamo n-am nimic împotrivă. Faci ce vrei pentru că ai învățat drumul’.

Pe timpul lui Ceaușescu îmi era greu să ajung din Popești Leordeni până în Ștefan cel Mare, iar la început am făcut antrenamentele pe Cutezătorii, care era și mai departe. Îmi lua cam o oră și jumătate, două ore să ajung și dacă nu prindeam autobuz trebuia să merg pe jos foarte mult. Asta a fost trecerea mea de la Victoria, m-a luat Ionuț Chirilă de mână și am rămas acolo”, a spus el.

Florentin Petre îi este recunoscător primului antrenor de la Dinamo, Ionuț Chirilă

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK Dinamo, cât de mult a contat Ionuț Chirilă pentru cariera sa, Florentin Petre a avut numai cuvinte de laudă pentru antrenorul care l-a adus în Ștefan cel Mare.

”Foarte mult. Dacă ne gândim la jucătorii pe care el i-a construit pentru fotbalul român, este cam singura grupă de copii care a avut atât de mulți jucători la echipa națională. Eu, Tararache, Cătălin Hîldan, și vorbesc de echipa mare, nu la naționalele de juniori. Ionuț Chirilă este genul de om care se zbate foarte mult pentru a avea succes și ajută foarte mult oamenii în care are încredere.

(n.r. De ce crezi că nu a reușit la seniori?) Merita mai mult respect din partea fotbalului românesc. Are viziunea lui, are felul lui de a vedea fotbalul. Și de foarte multe ori explicându-l lumea nu a înțeles ceea ce voia să spună. Știe foarte mult fotbal.

Noi, la grupa de juniori făceam antrenamentele lui Milan din perioada ’90-’94, când Capello era antrenor. Eu visam traiectoriile de joc, visam schemele cu 4-5 jucători. De aia mie mi-a fost ușor când am ajuns la echipa mare, pentru că eram deja învățat.

Acum, dacă iau un junior să-l construiesc și să fie titular la Dinamo, îmi trebuie 4-5 luni să-l pregătesc. Pe mine, acum am terminat junioratul și peste două luni m-a luat la echipa mare. Și mă refer și la partea fizică. Chiar dacă nu aveam înălțimea și kilogramele care să corespundă cu ceea ce se cerea în momentul ăla, făceam diferența prin viteză, reacție, gândire.

Momentul când am ajuns la echipa mare a lui Dinamo nu s-a văzut diferența dintre mine și ceilalți. Nu am simțit niciodată acest handicap al înălțimii. Poate că la duelurile fizice, când exista contact unu la unu, mă dădeau la o parte, dar compensam cu alte lucruri la care jucătorii masivi nici măcar nu visau”, a afirmat Petre.

Dueluri de vis cu Steaua în perioada junioratului

, Florentin Petre și-a amintit că la juniorii lui Dinamo evolua pe un post inedit, dar și de duelurile fantastice pe care le avea cu rivalii de la Steaua.

”La juniorii lui Dinamo jucam atacant central, dădeam câte 35-40 de goluri pe an. Țicu era un jucător masiv care îmi crea culoare, iar eu veneam tot timpul din urmă și culegeam ce îmi lăsa el. Plus că aveam o biomecanică a lovirii balonului bună și o dădeam unde voiam încă de atunci. Aveam echipă bună.

Se lucra foarte bine și la noi, și la Steaua. Ce meciuri grele aveam cu ei… I-am bătut vreo câțiva ani de zile buni. La un moment dat l-au adus pe Laurențiu Roșu la Steaua, cu școala. Erau niște meciuri senzaționale la copii și juniori.

Cel mai frumos era iarna, când era frig afară și nu aveam unde să ne antrenăm. Chirilă lua sala Dinamo și ne antrenam după 9.30-10.00 seara. Era show acolo”, a precizat Petre, la FANATIK Dinamo.