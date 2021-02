Florentin Petre dă de pământ cu jucătorii lui Dinamo. „Eu stăteam cu soacra, ăștia cer bani mereu!” Exclusiv

Florentin Petre îi atacă pe jucătorii lui Dinamo, după înfrângerea rușinoasă a „câinilor” împotriva celor de la Viitorul Constanța, scor 5-0. „Piticul” a dezvăluit pentru FANATIK salariul pe care l-a avut la primul contract cu Dinamo, cu mult sub sumele pe care le câștigă azi fotbaliștii din Ștefan cel Mare. Fostul căpitan al „câinilor” a mărturisit că locuia împreună cu soacra lui într-un apartament, însă nu a îndrăznit niciodată să ceară mai mulți bani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul mare jucător al lui Dinamo a șocat după ce a spus că încă mai are de luat bani de la Ionuț Negoiță și consideră că fiul său, Patrick, ar putea fi fără probleme titular acum în Ștefan cel Mare.

Ba mai mult, Petre consideră că fanii-acționari din programul DDB ar trebui să îi cheme pe toți foștii mari jucători ai lui Dinamo la acțiunile pe care le organizează și nu numai.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florentin Petre șochează: „Am avut un salariu 4000 de dolari pe an la Dinamo!”

Florentin Petre nu este impresionat de faptul că jucătorii lui Dinamo au acceptat diminuarea salariilor, ci după părerea sa este pur și simplu un gest de normalitate, având în vedere situația în care se află clubul: „Gestul pe care îl fac ei, ținând cont că echipa trece printr-un moment extrem de dificil mi se pare un gest normal”, a spus Florentin Petre în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul jucător al lui Dinamo nu a uitat salariile pe care le-au avut jucătorii lui Dinamo în ultimii ani, dar mai ales sub patronajul spaniolilor: „Dar să nu uităm totuși că au avut niște contracte extrem de mari pentru nivelul fotbalului românesc, pentru un club care suferă așa cum o face Dinamo. Eu zic că era normal să se întâmple lucrul ăsta”, a mai spus fostul căpitan din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

Marius Niculae mărturisea într-un interviu pentru FANATIK că salariile jucătorilor de la Dinamo sunt mai mari decât pe vremea lui Cristi Borcea, în perioada 2007-2008, fapt confirmat și de Florentin Petre: „Așa e! Vrei să îți spun ceva? Eu când am semnat cu Dinamo, de la 18 și până la 23 de ani am avut așa: contract de la 4000 de dolari pe an, până la 7000 de dolari pe an! Pe an, nu pe lună!”.

„Mă întrebau de la club dacă aveam nevoie de ceva, dar îmi era rușine să cer! Acum toți cer”

Florentin Petre a povestit cum cei din conducerea clubului au venit și l-au întrebat în nenumărate rânduri dacă are nevoie de bani, dar de fiecare dată îi era rușine să recunoască acest lucru. Ba, mai mult, fostul jucător al lui Dinamo îi înțeapă pe actualii jucători, care sunt interesanți mai mult de partea financiară: „Veneau și mă întrebau: ‘Ai nevoie de ceva?’. Eu de rușine și din bun simț ziceam că nu am nevoie, dar până a crescut Patrick un pic. Îți dai seama, am stat la mama, la soacra mea într-un apartament și îmi era rușine să cer. La un moment dat am zis că am și eu nevoie de un apartament. Acum toți cer”, a suprins actual antrenor al Daciei Unirea Brăila.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar dacă Dinamo nu a mai câștigat un titlu de campioană din 2007, iar ultimul trofeu a venit în 2012, Florentin Petre e surprins că jucătorii lui Dinamo mai vor să primească și prime: „Eu nu mi-am permis niciodată să fac asta! La contractele pe care le au nu înțeleg de ce mai vor și prime!”.

În plus, Florentin Petre consideră că era îndreptățit să facă asta, deoarece era titular nu doar la Dinamo, ci și la echipa națională de tineret și apoi la naționala mare, având două prezențe la Campionatul European: „Și aveam noroc că Dinamo era condusă de niște oameni extraordinari, care mă apreciau foarte mult pentru că eu jucam titular la echipa mare și la echipa națională de tineret și apoi la naționala mare, cu un Campionat European de tineret și de seniori în spate”, a declarat Florentin Petre pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT