Florentin Petre, despre relaţia cu Patrick şi scandalurile în care a fost implicat la naţională şi la Dinamo: “A purtat mereu povara numelui!”

După trei ani la Ceahlăul, Patrick Petre a semnat, la finalul lunii octombrie, cu FC Bacău, echipă din Liga a 2-a. Din păcate, nu a reușit să ajungă la performanțele tatălui său, iar Florin Petre și-a deschis sufletul în emisiunea FANATIK Dinamo și a vorbit despre băiatul său cel mare.

Ce relație are Florentin Petre cu fiul său cel mare, Patrick

Fostul internațional român este, totuși, mândru de Patrick și susține că oamenii au evitat să-l judece din punct de vedere sportiv, cum, de altfel, ar fi trebuit.

“Patrick a avut niște momente extraordinar de bune în cariera lui, mai ales la început. Avea un viitor. Unul frumos, pe care toată lumea îl aștepta să fie cu foarte mulți ani în Liga 1 și la echipa națională.

Au fost unele momente în care, de foarte multe ori, nu a fost la locul potrivit. Oamenii, în loc să vadă calitatea lui fotbalistică, au trecut la alte probleme extrafotbalistice”, a spus Florentin Petre despre Patrick, care, .

Florentin Petre îl compară pe fiul său cu Ianis, băiatul lui Gică Hagi

Fostul mare fotbalist al lui Dinamo este, totuși, ferm convins că fiul său ar fi meritat mai mult de-a lungul carierei, însă anumite persoane ar fi încercat, de-a lungul timpului, să-i pună bețe în roate. Povara numelui a contribuit, de asemenea, în opinia lui Florentin Petre.

“Sincer să fiu, Patrick, la câte a făcut el… Sunt cam zece la sută din ce știu eu că au făcut foștii lui colegi. La un moment dat, eram foarte supărat pe declarațiile pe care le vedeam la televizor referitor la el. Vorbeau oameni despre cum ar trebui să fie Patrick și ei făcuseră mai rău decât el.

Asta m-a deranjat foarte tare. Hai să vedem altfel lucrurile. Patrick a jucat cu o mare povară în spate, pentru că nu e ușor. Uite și la Ianis… Eu l-am pregătit de mic pentru că știam că va ajunge fotbalist încă de la un an, un an și jumătate. El trăia și trăiește fotbalul”, a mai precizat fostul mijlocaș.

Patrick Petre, marginalizat și ignorat de Dinamo

Florentin Petre susține că fiul său a fost marginalizat inclusiv la Dinamo, club pe care cei doi îl iubesc pe vecie. De altfel, când era fotbalist, .

“A fost momentul în care a pierdut un pic ritmul de mare performanță. Și el, dacă era un pic mai atent la ce se întâmpla în jurul lui, poate nu… El răspundea la toată lumea, e prieten cu toată lumea, el e băiatul bun la toate.

La Dinamo, când a căzut și a fost o problemă, de vină a fost Patrick. Dar în spatele lui mai erau vreo cinci, șase jucători… ceilalți nu pățeau nimic, în schimb Patrick era dat la o parte”, a mai spus Petre, la FANATIK Dinamo.

Dezvăluiri despre momentul de răscruce din cariera lui Patrick Petre

În 2017, Patrick Petre, Ionuț Nedelcearu, Alin Dudea și Vlad Olteanu au băut alcool în avion la o acțiune a echipei naționale de tineret, fiind excluși din lot de selecționerul Cristi Dulca. La momentul respectiv, reprezentativa U21 se deplasa în Spania, pentru un cantonament. Florentin Petre a dezvăluit ce a discutat cu fiul său după acel episod.

“Și la echipa națională la fel. Am stat cu el de vorbă despre acel moment. Mi-a spus: tata, eu nu aveam cum. Eu, dinamovist, să stau departe de Nedelcearu? Nu sunt grupuri, dar așa e la echipa națională.

Problema e că pe Patrick nu l-a mai chemat de atunci, iar pe ceilalți da. Cum i-au iertat pe ceilalți, puteau să-l ierte și pe el. Nici măcar nu a băut, fraierul. Măcar dacă ar fi băut. Poate îl chema la următoarea convocare, dădea patru, cinci goluri și pleca la Milan”, a subliniat fostul mijlocaș.

Florentin Petre își susține necondiționat fiul Patrick

În final, Florentin Petre a ținut să precizeze că Patrick nu a fost un copil-problemă și că ar fi meritat mai mult din punct de vedere fotbalistic. Are, însă, o familie care îl iubește și susține necondiționat.

“Am vorbit de foarte ori cu el despre problemele pe care le are. E copilul meu și o să-l susțin până la capăt. El și acum joacă în Liga 1 fără probleme. Dar nu e un capăt de țară că e la Liga 2. 80 la sută dintre fotbaliști fac ce a făcut Patrick. Dar nu se vorbește despre ei.

Merita și merită mult mai mult. E un jucător de explozie, nu sunt mulți ca el. Se pregătește, își vede de treabă, are o familie frumoasă. Să-l vedeți pe nepot, pornește de pe loc ca mine în tinerețe”, a încheiat, pe un ton optimist, Florentin Petre.