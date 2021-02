Florentin Petre, dezvăluire incredibilă pentru FANATIK: „Și acum mai am bani de luat de la Ionuț Negoiță!”. Exclusiv

Florentin Petre a dezvăluit pentru FANATIK că mai are și acum de recuperat bani de la Dinamo, din perioada în care Ionuț Negoiță era finanțatorul „câinilor roșii”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Piticul” din Ștefan cel Mare este dezamăgit de felul în care Patrick a fost îndepărtat de la Dinamo și e convins că ar putea juca fără probleme în actuala echipă a lui Jerry Gane.

În plus, dinamovistul e deranjat de salariile mari pe care le au jucătorii străini de la Dinamo, care nu au arătat că merită acești bani, dar mai ales de modul în care au fost aduși. Florentin Petre a povestit un episod savuros în care Giovani Becali i-a făcut un DVD de prezentare: „Zici că puteam să joc la orice echipă din lume!”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florentin Petre mai are și acum de luat bani de la Dinamo: „Ionuț Negoiță mai are să îmi dea 4000 de euro!”

Florentin, mai ești în contact cu cineva din conducerea lui Dinamo?

– Vorbesc des cu nea’ Cornel Țălnar pentru care am un mare respect. E cel mai sincer și cel mai corect. Îl cunosc atât de bine. Mai sunt oamenii vechi: Eftimescu, Ion Marin, Gigi Mulțescu. Merg cu ei până în pânzele albe! Să dea Dumnezeu să aibă și putere de decizie.

ADVERTISEMENT

Dacă sunt lăsați să facă selecția de jucători nu au cum să dea greș! Nu există oameni la Dinamo cu ochi mai buni la jucători decât ei! Nu ai cum să rateză cu ei! Nu poți! Nu am stat de vorbă cu altcineva. Nu îl cunosc pe Mario Nicolae. Probabil încearcă să facă lucrurile să meargă. Dacă lucrurile nu merg, tot în capul lui se vor sparge toate. Eu nu atac pe nimeni.

Mulți dinamoviști au criticat ultimele transferuri de la Dinamo…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Eu nu pot sa critic pe nimeni. Nici pe jucători, atâta timp cât nu își bat joc de meseria lor. Eu îi înțeleg pe toți și știu ce înseamnă. Eu vin din lumea lor și mă pot pune în pielea lor. Atâta timp cât nu sunt rezultate, ar trebui să se trezească foarte, foarte repede cei care conduc și să fie foarte, foarte atenți la selecția și la jucătorii pe care îi aduc la club.

Au de unde să ia exemplu. Mă bucură foarte mult managementul la Botoșani, la CFR Cluj, unde se dau 20-25 de euro, dar măcar știi ce aduci. Nu poți să arunci așa cu bani. La Gaz Metan Mediaș oamenii ăia se duc, văd jucătorii zi de zi îi testează o lună de zile la antrenamente, în meciuri amicale, nu îi iei așa de pe youtube! La un moment dat aveam și eu DVD, îmi făcuse nea’ Giovani, dacă îl vedeai credeai că pot să joc la orice echipă de pe planetă! Hai, să zicem că îl aduci, dar nu poți să-l aduci pe 25.000 că a jucat acum zece ani la nu știu ce juniori de la nu știu ce club.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florentin Petre: „Sunt mulți tineri la Dinamo care merită mai mult!”

Merită tinerii din curtea lui Dinamo mai multă încredere?

– Pe mine mă interesează ce a făcut în ultimele trei luni, maxim șase luni și să văd ce formă are. Pe mine când m-au luat la Terek Groznîi mi-au scos un desfășurător cu tot ce am făcut în ultimii cinci ani! Îmi făcuseră dosar! Așa se face treaba, nu poți să iei jucători după o ureche. Sunt mulți copii la Dinamo care ar merita mai mult. În ’95-’96, când s-a făcut schimbul de generații la Dinamo eram opt-nouă jucători care eram sub 20 de ani! Echipa națională de tineret era formată în mare parte din jucători de la Dinamo. De ce? Pentru că ni s-a dat încredere. Însă situația care era atunci nu se compară cu ce e acum. Atunci erau oameni calumea!

ADVERTISEMENT

„Mai am de luat vreo 4000 de euro de la Ionuț Negoiță!”

Toată lumea are de luat bani de la Dinamo! Tu cum stai la capitolul ăsta?

– Să știi că și eu mai vreo 4000 de euro de luat de la Ionuț Negoiță! Chiar și după atâta timp. Aveam niște prime de luat. Nu a mai discutat nimeni de la Dinamo cu mine despre acest lucru. Mi-au dat banii pe care îi aveam de luat pe hârtie. Din punct de vedere al contractului totul a fost în regulă.

ADVERTISEMENT

Nu m-a mai interesat! N-am putut să fac nimic, chiar dacă era vorba de o sumă destul de importantă zic eu: 4000 de euro sunt totuși niște bani, mai ales în perioada asta. Nu sunt 400 de lei. Cum să cer bani de la Dinamo, când Dinamo mi-a dat totul?!

Alții își cer toți banii. Cosmin Contra a depus două memorii împotriva lui Dinamo…

– Nu cred că își cere toți banii. Omul își vrea banii pe ce a muncit, atâta tot! Am înțeles de la el că a și renunțat la o lună sau două. Eu ce să spun, fiecare gândește și face cum crede. Ținând cont că a trecut și el prin perioade foarte grele din punct de vedere al sănătății, o fi zis ca măcar să își recupereze banii lui, pe ce a muncit acolo.

Eu nu pot să mă pun în situația lui Cosmin Contra, dar eu nu am cum să fac asta. Am renunțat la multe cât am fost la Dinamo! Pe mine m-a încântat faptul că am lucrat, am jucat atâția ani de zile acolo. Fiecare gândește, decide și are mentalitatea lui în funcție de momentul respectiv, îți dai seama.

Chiar zilele trecute am vorbit cu Cosmin Contra. Stă aproape de familie în Spania, până își va găsi un nou contract, ceea ce cred că se va întâmpla curând. Ne-am văzut un pic pe video, că erau mai mulți prieteni acolo, dar nu am vorbit de Dinamo. Avem alte subiecte.