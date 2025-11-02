Florentin Petre, dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo! Culisele revenirii de senzație cu CFR, în ultimele 3 minute din prelungiri

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, întrebat în mod special de către realizatorul Horia Ivanovici în legătură cu această chestiune, antrenorul secund al „câinilor” a subliniat în primul rând spiritul arătat de jucători pe final de meci.

Florentin Petre a dezvăluit secretul victoriei de senzație obținute de Dinamo contra lui CFR Cluj

Mai concret, Petre a dorit să scoată în evidență în mod special faptul că imediat după golul de 1-1 mai mulți fotbaliști ai lui Zeljko Kopic au luat mingea din poartă și au mers imediat pentru a repune la centrul terenului, bineînțeles în ideea forțării golului victoriei, ceea ce de altfel s-a și întâmplat.

„Presiunea pe care Dinamo a pus-o pe final de joc. După golul de egalitate, mai toți jucătorii, în general, merg la galerie să salute. Jucătorii noștri, trei jucători se duc în poartă, iau mingea și haide la centrul terenului că mai sunt trei minute și trebuie să câștigăm jocul. Cam asta însemna disperarea și plăcerea asta de a câștiga. Spiritul, da”, a spus Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

Ce s-a întâmplat în vestiarul „câinilor” la finalul meciului de pe Arena Națională

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul căpitan al lui Dinamo a fost întrebat și despre bucuria din vestiar și astfel a dezvăluit că la acest moment au participat și acționarii din cadrul Renovatio:

„(n.r. Despre sărbătoarea din vestiar, ce l-a impresionat cel mai mult) Fericirea din ochii jucătorilor pe care am văzut-o după victoria asta muncită, grea, spectaculoasă. Cred că toți oamenii erau fericiți, maseurul, Andrei (n.r. Nicolescu), domnii de la Renovatio, au venit cu toții, fericire mare. În vestiarul nostru. M-am bucurat extraordinar de mult. Oamenii merită la cât investesc. Discret au intrat la noi în vestiar și am fost fericiți cu toții.

(n.r. Despre mesajul lui Kopic pentru jucători) Ce să le mai zici? Am stat, fericire mare. Tot timpul vorbește cu ei. Zeljko este foarte, foarte bine pregătit din toate punctele de vedere. Tot timpul are cuvintele foarte bine pregătite. E bine că facem o echipă extraordinar de bună din toate punctele de vedere. Dacă aș vedea Dinamo fără Kopic, aș pleca și eu. Chiar e bine cum suntem acum”.

Cea mai mare bucurie a lui Florentin Petre după Dinamo – CFR Cluj 2-1

În aceeași notă, Petre a transmis că această descătușare a „câinilor” a avut legătură și cu faptul că în ultima perioadă

„(n.r. Despre bucuria sa de la finalul meciului cu CFR Cluj) Problema e că am plecat foarte tare, dar am uitat că am adidașii de prezentare în picioare și nu am mai putut să mă opresc, m-am dus direct…

A fost o bucurie extraordinar de mare, a fost un meci foarte bine pregătit din toate punctele de vedere. (n.r. Despre faptul că dinamoviștii s-au bucurat de parcă au câștigat campionatul) Da, pentru că, ținând cont de momentul ăla, de presiunea jocului, totuși jucam cu CFR-ul, o echipă foarte, foarte bine structurată din toate punctele de vedere, cu jucători de calitate.

Noi așa suntem, am creat acolo o familie, punem pasiune, punem suflet, punem tot ce este mai frumos ca lucrurile să meargă bine și corect la echipă. Și asta se întâmplă de la conducerea administrativă până la maseur. Toți jucătorii gândesc la fel, normal, antrenorii pregătesc foarte bine jocul. Suntem susținuți din toate punctele de vedere, lucrurile merg spre bine, asta este cel mai important”, a mai punctat Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

Bucuria de după victoria cu FCSB a fost însă mai mare

Pe de altă parte însă, Florentin Petre a explicat cu această ocazie și că totuși s-a bucurat mai mult decât vineri seară atunci când Dinamo a reușit să se impună în fața celor de la FCSB în campionat după un șir destul de lung de înfrângeri în fața echipei roș-albastre:

„(n.r. Dacă a fost aceasta cea mai mare bucurie a lui de când a venit ca secund la Dinamo) Nu, nu, a fost bucuria cu FCSB, când m-a încântat evoluția lui Danny Armstrong, a echipei. Cu Zeljko, suntem cu toții acolo, momentul ăla a fost mai deosebit, pentru că veneam după atâția ani, eu personal, și știți foarte bine ce se înseamnă acest derby pentru un dinamovist care a crescut în spiritul ăsta.

Acum a fost o descătușare a noastră, a tuturor. A fost un moment special, ținând cont de anul trecut, de anii care au trecut peste echipă, peste club. Sunt momentele astea în care fericirea și golurile, cum au fost marcate, situația jocului, să dai două goluri în trei minute, este ceva extraordinar. Ținând cont și de cum a decurs jocul. A fost un joc foarte frumos, cu multe faze, și pentru noi și pentru ei.

(n.r. Dacă descătușarea a venit și prin prisma faptului că în meciurile precedente Dinamo a jucat destul de bine și nu a obținut totuși prea multe puncte, ca de exemplu în meciul cu Rapid) Da, pentru că după acel meci toată lumea a fost tristă, nu pe jocul pe care l-am prestat, pe scorul care a fost la final. Atunci chiar meritam să câștigăm meciul, ținând cont de faze, de câte ocazii s-au ratat, de atitudinea jucătorilor, de felul cum s-a pregătit jocul. A fost o dezamăgire din asta de joc.

Ne gândeam la toate lucrurile, ținând cont de golul anulat de VAR al lui Musi, de ocaziile pe care le-am avut. Te gândești la toate în momentul ăla. De asta momentele astea sunt unice. Erau lucruri pe care simțeam că nu le merităm. Dinamo acum trebuia să aibă mult mai multe puncte, ținând cont de calitatea jocului”.