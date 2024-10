Florentin Petre, dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB: „Va fi greu să facem un prim 11”

Florentin Petre a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce probleme sunt în vestiarul lui Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB, programat pe Arena Națională, duminică, 20 octombrie, de la ora 21:00.

Dinamo e fără victorie în SuperLiga în derby-urile disputate cu FCSB în ultimii cinci ani. „Câinii” speră să dea lovitura în partida din etapa a 13-a, chiar dacă Zeljko Kopic se confruntă cu probleme în privința alcătuirii primului „11”.

„Este o atmosferă foarte bună. Toată lumea e concentrată și focusată pe joc. Toți suntem conectați la miza jocului, la tot ce înseamnă lucrul foarte bine făcut pentru a câștiga jocul. Antrenamentele decurg normal. Pregătim jocul normal, dar cel mai important pentru noi e că avem tot lotul valid și va fi greu să facem un prim 11.

Ăsta e un lucru extraordinar de bun, că avem tot lotul valid. Se antrenează foarte, foarte bine echipa. Asta ne dă speranțe că la acest joc fi 100% concentrați și conectați să câștigăm acest joc”, a declarat Florentin Petre, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Și străinii așteaptă acest meci”

După mult timp, Dinamo va aborda derby-ul cu FCSB din postura de echipă situată mai bine în clasament. Campioana en-titre are un meci mai puțin disputat și, înaintea rundei a 13-a, ocupă locul 7, cu 16 puncte, două mai puține decât Dinamo, care este pe locul 5. Se anunță infern pe cel mai mare stadion din țară.

„Toată lumea știe ce înseamnă acest meci. Și străinii. Încercăm zi de zi să le explicăm ce înseamnă acest derby. E un derby de tradiție, cu o istorie extraordinar de frumoasă în spate.

Plus că vom fi susținuți și aplaudați de aproximativ 40.000 de fani. Astea sunt meciurile cele mai speciale. Îmi aduc aminte cât de frumos le pregăteam și cât de concentram eram.

Pe toate le pregăteam, dar ăsta era ceva special. Am crescut cu aceste derby-uri. Am știut de când am ajuns la echipa mare ce înseamnă Steaua – Dinamo. Alta era situația, dar încercăm să implementăm în mintea și în ritmul foarte bun al lotului cam tot ce înseamnă un derby atât de important pentru întreaga suflare dinamovistă”, a adăugat antrenorul secund al roș-albilor.

