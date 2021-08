Florentin Petre, încântat de tinerii lui Dinamo. Fostul „câine” e pregătit să fie înjurat pe Ghencea: „Nu o să le răspund!”. Exclusiv

Fostul căpitan al lui Dinamo, , este încântat de ambiția și dăruirea tinerilor jucători de la Dinamo, care au reușit să suprindă pe toată lumea în acest început de sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

„Piticul” a vorbit pentru FANATIK înainte de reîntoarcerea în Ghencea, unde va juca sâmbătă cu Dacia Unirea Brăila împotriva celor de la Steaua, în etapa a treia din Liga a doua.

Florentin Petre, încântat de tinerii lui Dinamo: „Să dea Dumnezeu să vedem în sfârșit ‘New Dinamo’!”

Dinamovistul e bucuros că nu mai puțin de 16-17 jucători crescuți de Dinamo au reușit să facă pasul la prima echipă a „câinilor”: „Trebuie să le dai încredere și să le oferi posibilitatea să joace, ținând cont că este o presiune foarte mare asupra lor. Au câștigat două meciuri din patru, ceea ce e bine, ținând cont că sunt foarte mulți tineri. Trebuie ajutați și ei și Dario Bonetti. Am văzut că sunt numai semnale pozitive și să dea Dumnezeu să vedem în sfârșit ‘New Dinamo’!. Mă bucur că au reușit în sfârșit să facă asta”.

ADVERTISEMENT

Cu toate astea, consideră că acest lucru ar fi trebuit să se întâmple la Dinamo de mai mult timp și e de părere că sunt și alți jucători care au trecut prin curtea lui Dinamo și ar fi meritat o astfel de șansă să își demonstreze valoarea, printre care și fiul său, : „Au fost și alți jucători care meritau să joace. Mă refer la Patrick, la Rafael Stănescu și alți colegi pe care Patrick i-a avut la Dinamo la copii și juniori, când băteau tot. Mă încântă că joacă fără nicio problemă chiar dacă sunt tineri.

Fostul jucător al lui Dinamo , ci de grupul format într-o perioadă de timp foarte scurtă: „Când crești în spiritul lui Dinamo nu ai cum să nu te dezvolți. Ai antrenorii și conducătorii care vin și te educă în spiritul alb-roșu. Crești frumos și apoi vei culege roadele. Nu au cum să nu dea randament. Toți sunt talentați. Nu am remarcat pe cineva anume, ci grupul în sine creat în jurul lui Sorescu, Steliano, Richie, Eșanu. E foarte unit. Și ei tot copii sunt până la urmă, dar trebuie luați ca model de cei foarte tineri”.

ADVERTISEMENT

Florentin Petre e pregătit să fie înjurat de suporterii Stelei la meciul de sâmbătă: „O să îl înjure și pe Patrick, bineînțeles!”

Florentin Petre a uitat când a fost și se așteaptă ca suporterii Stelei de la Peluza Sud să îl primească ca în vremurile bune: „Mă întorc unde sunt eu cel mai iubit, în Ghencea! (n.r. râde) Nu am nicio problemă chiar dacă o să fiu înjurat. Să își încurajeze echipa. Ținând cont de istoria mea la Dinamo, normal că o să mă mai înjure și pe mine. Nu am de ce să mă supăr și chiar nu o să le răspund. Nu am nimic cu ei. Ce pot să le spun eu? O să îl înjure și pe Patrick, bineînțeles! Ei trebuie să își încurajeze în primul rând echipa lor. Așa mi se pare normal”.

La Dacia Unirea Brăila evoluează mai mulți jucători care au trecut pe la Dinamo și FCSB, însă Florentin Petre anunță că Patrick are șanse mici să joace în meciul cu Steaua de sâmbătă: „Jucând la Dinamo atâția ani, în mintea lor încă există această rivalitate Dinamo – Steaua. Pe Patrick nici nu știu dacă o să îl bag pentru că a avut o accidentare mai veche. Nu cred că are rost să îl forțez, chiar dacă jucăm pe Ghencea. Nu cred că eu și Patrick suntem problema lor! Am mai mulți jucători care au trecut pe la Dinamo, Rafael Stănescu și alții, și pe la FCSB, dar nu văd problema”.

ADVERTISEMENT

Florentin Petre: „Un jucător ca Anton nu are nicio echipă din Liga 1!”

Florentin Petre consideră că cei tineri au putea să evolueze mult mai mult în joc dacă ar avea în vestiar, la antremente și pe teren un jucător precum Paul Anton: „Anton ar fi putut și el să îi ajute foarte mult pe cei tineri! A stat într-un moment greu și a ajutat clubul, însă acum nu știu dacă vrea să mai continue. E greu să ții un jucător cu calitate mare și să îi tot promiți că se rezolvă niște lucruri și nu se întâmplă”.

Cu toate astea, dinamovistul consideră că jucătorul ar trebui să fie lăsat să plece dacă există oferte pentru el sau să îi ofere un salariu care să îl facă să continue în Ștefan cel Mare, fiind un mijlocaș cum nici FCSB sau CFR Cluj nu are în acest moment: „Trebuie să îi dai ce i-ai promis. Altfel a doua zi e greu să fie concentrat la antrenamente și să îl faci să joace la potențialul maxim. Joacă cu frâna de mână trasă și nu e corect. Atâta timp cât există o problemă și are o ofertă, eu zic că e mai bine să îl lași să plece. Nu cred că nu are cum să nu aibă oferte. Și Messi a plecat de la Barcelona și o să le fie foarte greu vreo doi ani de zile! Un jucător ca Anton nu are nicio echipă din Liga 1! Un jucător box to box, un număr opt cu pasă, care bate lovituri libere și îți și finalizează e greu să mai găsești! Nu are nici FCSB, nici CFR! Dacă tot dai niște bani, măcar fă-l să rămână!”.

ADVERTISEMENT

„Dinamo mai are nevoie în acest moment de cinci-șase jucători cu experiență! Altfel va fi greu”

Florentin Petre este însă îngrijorat de interdicția la transferuri dictată de FIFA împotriva lui Dinamo și consideră că fără cinci-șase jucători cu experiență Dinamo va avea mari probleme să se mențină în Liga 1 în acest sezon: „Eu zic însă că Dinamo are nevoie de mai mulți jucători cu experiență. Ca să nu aibă probleme și pentru ca acești tineri să crească în jurul lor, e nevoie de cinci-șase fotbaliști, experimentați, un ax central. Altfel va fi greu. Nu au continuitate. Nu pot câștiga patru-cinci meciuri la rând. Sunt tineri, nu au experiență, obosesc și așa mai departe. Și generația mea când am debutat la Dinamo vreo cinci-șase eram tineri, dar aveam jucători cu mare experiență care ne-au ajutat din toate punctele de vedere”.

Dacă ar avea lângă ei niște jucători cu experiență, tinerii lui Dinamo ar putea evolua mult mai rapid în joc, jucători precum Anton sau Sorescu fiind modele pentru ei, explică Florentin Petre, care dă exemplu perioada în care el a ajuns la echipa mare a lui Dinamo: „Cei tineri se uită stânga-dreapta și îl văd pe Anton, pe Sorescu. Se uită și cum își leagă ghetele! Așa sunt cei tineri. Când îl vezi pe Anton la televizor și în secunda următoare ești cu el în vestiar îți bate inima. Știu ce vorbesc pentru că și eu am trecut prin asta.

ADVERTISEMENT

Eu am avut și ce să văd! Când intram în vestiar la Dinamo și îi vedeam pe Prunea, Tene, Grozavu, frații Pană, stăteam și mă uitam lung la ei învățam tot ce puteam! Apoi când am ajuns la echipa națională și i-am văzut pe toți de Gică (n.r. Hagi, Popescu, Craioveanu) îți dai seama că te simți altfel. Nebun să fii și nu înveți ceva de niște oameni care au făcut performanță!”

Mă încântă suporterii și echipa are nevoie de ei mai mult ca oricând! La bine sau greu, au fost acolo tot timpul și financiar și în tribune. Aștept să văd ce se întâmplă pe viitor și sper să scape cât mai repede de problemele financiare și administrative – Florentin Petre, în exclusivitate pentru FANATIK.