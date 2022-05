Florentin Petre, îndurerat de retrogradarea lui Dinamo: „Cu jucători crescuți acolo nu se ajungea în situația asta. De Patrick și de alții și-au bătut joc!” Exclusiv

Fostele glorii ale lui Dinamo au comentat în termeni radicali retrogradarea istorică a lui Dinamo, iar și Florentin Petre au fost printre cei mai vocali.

Florentin Petre știe de ce are nevoie Dinamo pentru a reveni în Liga 1: „Trebuie un buget de minim 4 milioane de euro!”

Florentin Petre a vorbit despre retrogradarea rușinoasă a lui Dinamo, pe care o consideră în cele din urmă inevitabilă: „Era normal să se ajungă aici când în ultimii ani a fost mai mult haos decât fotbal. Mai devreme sau mai târziu tot aici se ajungea. Atât au putut pe teren. Au încercat, au tras de ei, nici mingea nu a intrat în poartă. Cu mai multă agresivitate puteau mai mult, dar și presiunea, publicul, i-a copleșit”.

„Piticul” a vorbit și despre „Eternul Derby” care se va juca acum în Casa Pariurilor Liga 2 și e sigur că Dinamo nu poate emite pretenții la promovare fără un buget important: „Trebuie să o ia de la capăt din toate punctele de vedere. E foarte important cum se vor reorganiza pentru viitor. Vom avea Steaua – Dinamo la Liga 2 cu o altfel de încărcătură.

Ca să promoveze Dinamo are nevoie de cel puțin patru milioane de euro. Între 4 și 6 milioane de euro! Crezi că U Cluj a avut un buget mai mic? Au nevoie de fotbaliști buni pe care să îi plătești cu 4,5-6.000 de euro. Nu investești? La revedere! Așa am pățit și eu la Brăila. Nu ai bani, nu faci performanță! Lucrurile trebuie puse foarte bine pe hârtie. Nu jucătorii sunt de vină! N-au nicio vină că au venit să ajute și au făcut tot ce au putut. E diferență foarte mare de calitate”.

Florentin Petre nu se gândește să revină la Dinamo: „Eu am aici un contract și un proiect”

În acest moment antrenor la Piatra Neamț la CSM Ceahlăul, Florentin Petre atrage atenția că Dinamo are nevoie acum doar de „câini” adevărați: „Eu tot timpul am fost alături de ei și voi fi cu sufletul acolo. Fotbalul trebuie făcut de fotbaliști, nu de persoane care nu se pricep, și care să aibă în spate oameni puternici financiar și care aduc sponsori. Eu am aici un contract și un proiect, dar asta nu înseamnă că nu pot să îi ajut. Sunt atâția dinamoviști care pot veni să ajute, iar mai devreme sau mai târziu o să vin și eu”.

Patrick Petre a fost și el extrem de afectat de retrogradarea lui Dinamo, iar tatăl său atrage atenția asupra modului în care a fost îndepărtat acesta din Ștefan cel Mare, precum și alți jucători de perspectivă: „Patrick nu cred că vrea să se întoarcă la Dinamo. E și el foarte supărat. A crescut acolo, dar să nu uităm că și-au bătut joc de el când l-au avut în curte, așa cum s-a întâmplat și cu alți jucători care meritau să continue la Dinamo și să joace. Cu acești jucători crescuți acolo în curte, îți spun eu că nu ajungea Dinamo în situația asta. Așa e când iau decizii oameni care nu se pricep”.

Florentin Petre nu mai acceptă amatorism la Dinamo și vrea doar profesioniști în cadrul clubului pe toate departamentele: „E nevoie de o strategie corectă cu care să o iei de la zero și să aduci oameni care într-adevăr își doresc ca Dinamo să revină în prima ligă și să bată la campionat. Să fie lăsați să își facă treaba. Au fost acolo tot felul de oameni care au impresia că știu fotbal și uite unde s-a ajuns acum?!”.

Florentin Petre, mesaj special pentru DDB și pentru suporteri

Florentin Petre speră că fanii-acționari vor ajuta în continuare Dinamo, dar face apel către oamenii de afaceri să vină în jurul lui Nicolae Badea: „Cel mai important e ca DDB-ul să facă tot posibilul ca dinamoviștii care au făcut performanțe la Dinamo să vină și să îi lase să își facă treaba. În rest, tot respectul pentru tot ceea ce au făcut, pentru sacrificiile lor din ultimii ani, pentru că ei au ținut clubul.

Fotbalul trebuie făcut de profesioniști. Cu siguranță că există un plan de rezervă și sunt mai mulți oameni care se vor implica și vor veni cu bani, nu numai domnul Nicolae Badea. Îmi doresc o reorganizare corectă, respect față de tot ceea ce înseamnă acest club și istoria lui, o mai mare atenție la oameni, la cum ne proiectăm viitorul și bineînțeles o reîntoarcere cât mai rapidă în Liga 1.

Suporterilor le transmit să se unească pentru că Dinamo trece prin cel mai greu moment din istorie. Să susțină echipa în continuare și să privească optimist către viitor. Au fost echipe mari care au retrogradat și s-au întors mult mai puternice. Repet, fotbalul trebuie făcut de oameni care știu ce înseamnă acest fenomen. Restul nu mai contează!”, a declarat Florentin Petre, în exclusivitate pentru FANATIK.