Florentin Petre a găsit slăbiciunile Poloniei înaintea meciului cu România: „Sunt probleme care pot fi speculate!”. Ce spune de parcursul lui Dinamo și de Nuno Campos

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FANATIK a stat de vorbă cu Florentin Petre, care va fi prezent în tribune la Varșovia alături de Zeljko Kopic pentru a susține naționala României.

Florentin Petre, primul interviu amplu după ce a semnat cu Wieczysta Cracovia

Florentin Petre și Zeljko Kopic au o misiune dificilă în Polonia. Echipa condusă de foștii antrenori ai lui Dinamo este pe locul 17 în Ekstraklasa cu doar 5 puncte după 8 etape. „Piticul” a vorbit despre campionatul Poloniei, a prefațat meciul României și visează ca într-o zi să câștige un titlu cu Dinamo și ca antrenor.

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Florentin, cum te simți alături de Zeljko Kopic în Polonia?

– Suntem bine, tocmai ne-am întors din cantonament și am o serie foarte importantă de trei meciuri în decurs de o săptămână, cu Ploch, restanța din etapa a treia cu Katowice și apoi meciul cu Rakow.

A fost o adevărată gură de oxigen pauza asta pentru voi…

– Da, am decis să facem un cantonament la vreo 6 ore de Cracovia, să ne pregătim bine și a venit la fix această întrerupere a campionatului și asta au simțit și jucătorii. Am lucrat foarte bine și din punct de vedere fizic și tactic și sper că ne va prinde bine și se va vedea pe teren.

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Florentin Petre, dezvăluiri despre fotbalul polonez

Sunteți pe penultimul loc… Ai încredere că puteți să redresați situația?

– Au trecut abia opt meciuri, nu am venit nici de la început… am făcut două rezultate de egalitate, am pierdut, dar sunt încrezător că pe viitor totul va fi bine și vom reuși să ne îndeplinim obiectivul, adică să rămânem în prima ligă. Avem toate condițiile necesare ca să reușim asta.

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Cum ți se pare nivelul campionatului din Polonia?

– Sunt un pic înaintea noastră. E o ligă care este clasată pe locul 10 în topul campionatelor din Europa. Stadioanele sunt pline și atmosfera este foarte frumoasă. Se investesc mulți bani și sunt jucători de calitate. Chiar sunt încântat de tot ce am găsit aici.

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Antrenorul secund al lui Zeljko Kopic, convins că își vor îndeplini obiectivul la finalul sezonului

Crezi că a fost alegerea potrivită să vii la Wieczysta alături de Kopic?

– Da, sunt sigur de asta și chiar mă bucur pentru această oportunitate. Sunt foarte fericit că facem echipă pentru că și la Dinamo am avut rezultate și de-asta am venit aici. E o echipă care își dorește să meargă mai sus în clasament, mai ales că au reușit în ultimii ani să urce din ligile inferioare direct în prima ligă, iar ăsta este un lucru extraordinar. Vrem să facem echipa să joace cât mai bine și să urcăm în clasament.

Ești destul de optimist…

– Păi cred în munca noastră și în jucătorii pe care îi avem, precum și în conducere. Am speranțe mari că nu vom retrograda. Cred că putem juca mai bine.

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Florentin Petre știe care sunt „bubele” polonezilor

Cum ți se pare naționala Poloniei?

– Au jucători de calitate, dar au și ei problemele lor. Scrie și presa de aici, am vorbit și cu jucătorii noștri polonezi. . Sunt probleme care pot fi speculate, dar și noi avem dificultăți.

Poate Gică Hagi să redreseze situația?

– Eu zic că da și merită să îi acordăm încredere, își dorește foarte mult să aibă rezultate și se implică enorm în reconstrucția fotbalului românesc. E un moment în care ar trebui să adunăm puncte și să intrăm pe un făgaș bun. Este un meci foarte greu, dar România a demonstrat în multe momente că are calitate, avem câțiva jucători în campionate puternice și care au evoluat în Liga Campionilor. Deci mare diferență între noi și polonezi nu este, dar depinde și de motivația, .

Florentin Petre și Zeljko Kopic, suporterii lui Gică Hagi la meciul Polonia – România

Vei fi prezent în tribune la meciul Polonia – România alături de Zeljko Kopic.

– Da, voi merge alături de soția mea și îi mulțumesc domnului președinte Răzvan Burleanu care ne-a trimis bilete. Suntem foarte încântați că putem fi alături de naționala României, mai ales că suntem doar la 300 de kilometri distanță de Varșovia. Va fi o atmosferă frumoasă și un stadion arhiplin.

Dinamo, lider în SuperLiga. Presupun că îi urmărești constant.

– Da, normal. Mă bucură rezultatele pe care le au și mai țin legătura cu o parte din jucători. Am reușit să redresăm corabia lui Dinamo și am format un nucleu de jucători pe care ei se bazează acum și au venit și rezultatele. Sper să existe continuitate și să ajungă în sfârșit să se bată pentru trofee.

Florentin Petre nu e surprins de progresul lui Dinamo

Sincer, te așteptai ca Dinamo să aibă un început de sezon atât de bun? Mai ales că au plecat jucători importanți și a venit un antrenor nou…

– Da, pentru că știam ce jucători am lăsat acolo. Era un nucleu format și trebuiau doar aduși câțiva jucători care să suplinească lipsa celor care au plecat. A venit un antrenor care a reușit să aibă rezultate și înseamnă că este bun. Ce pot să spun? Ca fan le țin pumnii și mă rog la Dumnezeu să reușească să câștige un trofeu. Îmi place grupul pe care l-au format și noii veniți s-au adaptat rapid la ce era înainte, o echipă unită și se vede că muncesc mult și sunt disciplinați.

Care ți se par cei mai în formă jucători?

– Danny Armstrong, Raul Opruț, Mărginean, jucători pe care i-am antrenat și știu ce potențial au. Îmi pare rău pentru Opruț că nu a jucat la națională pentru că și-a dorit foarte mult și eu cred că îi va veni cu siguranță și lui rândul. Nu trebuie dramatizat acest moment, ci din contră să fie mândru că a făcut parte din lotul naționalei. Am încredere totală și în Cătălin Cîrjan și sunt sigur că știe ce are de făcut dacă Hagi va apela la el cu Polonia.

De ce e momentan Dinamo favorită la titlu

Pe cine vezi favorită la titlu în SuperLiga?

– Păi deocamdată Dinamo e pe primul loc și dacă o vor ține tot așa și vor intra în play-off au șanse foarte bune la campionat. Sunt 4-5 echipe care se bat pentru campionat: Rapid, Craiova, FCSB care sigur se va ridica acum cu Reghecampf, un antrenor care a mai câștigat trofee acolo, plus CFR Cluj. Vom vedea unde va fi liniște și acolo vor fi și rezultate.

Musi, pierdere mare pentru Dinamo?

– Îmi pare rău pentru că era într-o formă foarte bună. Știu cât de mult suferă și cât de mult își dorește acum să joace. Sunt convins că va reveni mai puternic și va fi mult mai bun decât înainte.

Transferă Florentin Petre și Kopic jucători de la Dinamo în Polonia? Ce spune de o revenire la Dinamo

V-ați gândit sau urmăriți jucători din România pe care să îi aduceți în iarnă la Wieczysta? Poate de la Dinamo?

– Deocamdată avem jucători buni pe care ne bazăm, care trag tare la antrenamente și să vedem cum vom termina anul. După, conducerea știe ce are de făcut. Cunoaște foarte bine jucătorii de la Dinamo și de la alte echipe care pot juca aici. În iarnă vom vedea ce va fi.

Îți dorești pe viitor să te întorci alături de Kopic la Dinamo și să câștigați un titlu?

– Au fost momente foarte grele și atunci am reușit să reclădim Dinamo. Kopic s-a chinuit foarte mult să facă lotul de jucători pe care l-a avut atunci la dispoziție, apoi am venit și eu și am continuat o muncă enormă. Nu se știe niciodată, eu sunt dinamovist 100% și mai devreme sau mai târziu o să mă întorc la Dinamo, iar Kopic s-a simțit extraordinar acolo și vorbește și acum numai la superlativ.

Crezi că a venit momentul ca Dinamo să treacă la nivelul următor?

– Este doar începutul campionatului și să vedem ce se întâmplă până în iarnă. E important să termine sezonul regulat în primele trei și se vor bate cu siguranță la titlu.