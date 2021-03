Florentin Petre, ironic cu Laurette, prietena lui Magaye Gueye: „În loc să-l schimbe, mă certa pe mine”

Florentin Petre a reacționat după scandalul în care Magaye Gueye a fost implicat, după ce a fost depistat pozitiv cu cocaină și a fost ironic la adresa lui Laurette, prietena atacantului lui Dinamo.

Antrenorul Daciei Brăila a amintit de faptul că Laurette l-a certat pe el după primul scandal al lui Gueye în România, atunci când s-a filmat în jacuzzi, în timp ce Dinamo traversa problemele pe care le traversează și acum.

Acesta susține că în loc să fie el certat pentru că l-a certat atunci pe Gueye, mai bine ea ar fi putut să-l schimbe pe atacantul francez cu origini senegaleze.

Florentin Petre, ironic cu Laurette, prietena lui Magaye Gueye

Florentin Petre a comentat scandalul în care Magaye Gueye a fost implicat, dar a ținut să o ironizeze și pe Laurette, prietena atacantul „câinilor”: „S-a luat o domnișoară de mine că de ce îl cert pe Gueye. În loc să îl certe și să îl trimită să se schimbe, mă certa pe mine.

După ce că ți-e greu din toate punctele de vedere, nu te mai lega și cu astfel de jucători la cap.

Eu am avut un astfel de caz la Foresta și i-am dat liber. Omul a băut și el un pahar în plus și a înjurat președintele. Un băiat foarte talentat, încă o dată spun, dar l-am dat afară imediat”.

Ce îi spunea Laurette lui Florentin Petre

Laurette îi lua apărarea lui Magaye Gueye după scandalul cu jacuzzi-ul de la Poiana Brașov și îi reproșa lui Florentin Petre faptul că l-a certat pe prietenul ei: „După cum se vede, ne-am distrat! Băiatul acesta n-ar trebui să fie dat afară din țară, am auzit ce a spus Florentin Petre.

E cam răutăcios, fiecare om face ce vrea în viața lui privată. Eram la distracție și făceam o glumă. Nu înseamnă că a vorbit și serios. Nu mă interesează ce vorbește lumea! Dacă îmi pune mâna pe fund, care e problema?”.

Magaye e un băiat foarte muncitor și își face treaba foarte bine la Dinamo. E un foarte bun fotbalist, eu știu situația lui de când a venit în țară. A stat la mine în casă trei luni de zile, n-a mâncat pe banii lui Dinamo. Ne cunoaștem demult, eu îl cunosc înainte să vină în București. Știu prin ce a trecut.

Au fost momente foarte grele, dar l-am susținut așa cum am putut mai bine. Eu am vrut să-i fac lui o surpriză. Am plecat la munte împreună cu mai mulți prieteni. Am stat afară la un hotel la Poiana Brașov, în piscină. Când oamenii mai beau un pahar cu vin, e posibil să mai scape o vorbă, o două. Dar asta nu înseamnă că el nu-și face datoria la Dinamo.

Filmulețul acela cred că are două luni de zile și eu știu foarte bine la cine l-a trimis. Persoana respectivă îl amenință acum pe Magaye cu niște lucruri și de aceea a ajuns materialul video în spațiul public. Noi nu i-am făcut rău, i-am făcut bine (n.n. râde). Eu sunt în relații bune cu Magaye, atât pot să spun”, a spus Laurette Atindehou pentru prosport.ro.