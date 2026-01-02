Florentin Petre, la un pas de moarte! A supraviețuit miraculos: “Am avut zece pacienți ca tine! Nouă au murit și tu ești singurul care ai scăpat”

ADVERTISEMENT

În urmă cu 24 de ani, Florentin Petre a trecut printr-un moment delicat al vieții sale. El a povestit la ”FANATIK Dinamo” cum era să moară după ce s-a electrocutat în timp ce era cu prietenii în Deltă la pescuit.

Florentin Petre a văzut moartea cu ochii

În 2001, fostul mijlocașul al lui Dinamo a plecat la pescuit în Delta Dunării și într-un moment de neatenție a atins cu lanseta un fir de înaltă tensiune. Problemele lui s-au extins după ce s-a operat și a plecat cu naționala României la o partidă în Ungaria.

”Am stat o lună și două săptămâni în spital. Perioada aceea a fost foarte grea, iar apoi a urmat recuperarea. M-a sunat Gică Hagi, era la națională atunci și era meciul cu Ungaria, și mi-a zis: ‘Aș vrea să vii cu noi pentru moralul tău’, dar mie nu îmi scoseseră firele de la operație.

În momentul în care am plecat cu avionul și am ajuns sus la presiunea aia, au început firele de la operație să plesnească. Mamă, ce durere. Am ajuns înapoi la spital, m-a văzut doctorul și îmi zice: ‘Nu ești sănătos la cap’. I-am zis: ‘Lasă-mă că am fost la meci, nu mă mai interesează de probleme. Astea sunt probleme?’. I-am mulțumit lui Gică Hagi”, a declarat Florentin Petre, la emisiunea ”FANATIK Dinamo”.

Care a fost, de fapt, momentul în care a înțeles cât a fost de norocos

a mărturisit că a conștientizat gravitatea problemei abia după ce doctorul de la Spitalul de Arși, unde a stat internat, i-a transmis că este singurul pacient care a scăpat după un astfel de accident.

”După ce a trecut asta, stăteam cu el de vorbă și îl întreb: ‘Domnul doctor, câți din ăștia ca mine ați mai avut până acum?’ și el zice: ‘Florentin, cu tine zece în ultimele câteva luni. Nouă au murit, unul a venit cu mâna în gheață, i-am pus-o la loc. Tu ești singurul care a scăpat’.

În momentul ăla, stăteam pe marginea patului, am început să tremur și să plâng. A venit, m-a luat în brațe și mi-a zis: ‘Stai liniștit, o să fii bine, o să-ți vezi de viața ta. Nu știu cu fotbalul ăsta, cu operațiile astea și cu hepatita, cât o să mai joci, dar o să-ți fie bine’.

A fost cel mai greu moment la vieții. Din cauza curentului, că îl aveam în mine, săream mai mereu. Tot timpul a stat cu mine cineva la spital. Mai greu, dar mi-am revenit”, a mai spus Florentin Petre la ”FANATIK Dinamo”.

Cum a descoperit Florentin Petre că are hepatita C

Dar accidentul de la pescuit nu a fost singura problemă medicală peste care Florentin Petre a fost nevoit să treacă. În anul 2000, pe când juca la Dinamo, el , o boală infecțioasă a ficatului.

”Hepatita am descoperit-o în 2000, după ce am câștigat campionatul cu Dinamo. Am avut un meci amical cu Fiorentina, la Florența. Eram într-o formă extraordinar de bună, trebuia să mă transfer în Spania… După jocul cu Fiorentina, am ajuns la hotel. La masă, ne-au lăsat să bem o bere, un pahar de vin.

În momentul în care am luat o gură din acel vin roșu, pur și simplu am început să transpir, instant! Curgea apă din mine, nu știam ce se întâmplă. Acasă, la București, am făcut niște analize de sânge și am descoperit că am hepatita C. Din acel moment, am oprit efortul”, a povestit el, la FANATIK SUPERLIGA.

Boala a recidivat după mai bine de 10 ani

Florentin Petre a trecut cu bine și peste această problemă, însă drama nu avea să se încheie aici. Și asta deoarece după aproape 15 ani, pe când era antrenor secund la FC Brașov, virusul a revenit în organism.

”Într-adevăr, după foarte mulți ani, virusul a revenit. Am avut o gripă rebelă, am fost bolnav de plămâni și mi-am făcut analizele. Mi-au bubuit iarăși transaminazele și toate cele și am început să fac din nou tratamentul cu interferon. Asta se întâmpla în perioada 2014, 2015, 2016, când eram antrenor la Brașov, în Liga 1. Simțeam că nu sunt în regulă”, a povestit Petre, la FANATIK SUPERLIGA.