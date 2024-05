Florentin Petre, la un pas de promovarea în Liga 2. Unirea Ungheni și-a asigurat prezența la baraj

Fostul jucător al lui Dinamo a ajuns la formația mureșeană în octombrie 2023. De atunci, Unirea Ungheni a trecut printr-o transformare incredibilă și a terminat sezonul regulat pe locul 3, calificându-se în playoff-ul ligii a treia.

Florentin Petre, aproape de promovarea în liga a doua

În playoff, lucrurile au continuat să funcționeze pentru Florentin Petre. Echipa sa a înregistrat 5 victorii, un egal și o singură înfrângere și s-a clasat pe locul secund, care duce la . Unirea Ungheni mai are două etape de disputat, cu Universitatea Alba Iulia și Gloria Bistrița, însă matematic nu mai poate rata barajul.

a vorbit despre performanțele sale la echipa mureșeană. Acesta a precizat că va trata cu seriozitate maximă meciurile rămase din campionat și speră ca băieții săi să facă o figură frumoasă la baraj pentru a obține promovarea în liga a doua. Fostul dinamovist a ținut să le mulțumească autorităților locale și oficialilor clubului pentru susținere.

“Sunt un om cu picioarele pe pământ”

“Suntem fericiți că ne-am îndeplinit o parte din obiectiv. Mai sunt 2 meciuri pe care le vom trata cu maximă seriozitate pentru că vrem să le câștigăm. Mi-a mers bine aici, am câștigat toate meciurile, dar este aportul jucătorilor și pentru asta vreau să-i felicit și să le spun că sunt mândru de ei. Am un lot de jucători bun, dar pe lângă asta am o susținere a autorităților, a domnului primar Prodan, a domnului președinte Adi Pop.

Suntem un grup de oameni care vrem să facem performanță. Și o putem face cu disciplină, cu o organizare extraordinar de bună, dar greu abia începe. Mi-a plăcut foarte mult proiectul pe care mi l-au prezentat cei de la Unirea Ungheni. Eram sigur că ajutat și susținut de oamenii din jurul meu, plus lotul de jucători pentru că fotbal fără fotbaliști nu se poate face, voi reuși.

Am ales cu inima, am ales cu sufletul, mi-a plăcut foarte mult discuția pe care am avut-o cu președintele clubului. Mi-a prezentat proiectul și am venit fără să clipesc. Până la a juca în liga 2 mai avem ceva meciuri de disputat.

Nu vreau să mă hazardez, sunt un om cu picioarele pe pământ, un om care realizează tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Ne pregătim pentru fiecare meci pe care îl avem de aici înainte, le vom aborda pe toate cu maximă seriozitate și dacă vom intra în liga 2 va fi o realizare a tuturor celor din club”, a declarat Florentin Petre.

Așteaptă Florentin Petre o ofertă de la Dinamo?

Antrenorul celor de la Unirea Ungheni a fost întrebat dacă se gândește la o posibilă ofertă venită de la Dinamo, echipa sa de suflet. Florentin Petre a spus că momentan este cu gândul doar la promovarea în liga a doua. Acesta a precizat: “Până nu îmi termin treaba aici nu plec nicăieri”.

Florentin Petre s-a retras din fotbal în 2011. Acesta și-a început drumul în antrenorat chiar la echipa la care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, la Dinamo București. Petre a fost secund la echipa a doua a clubului din Ștefan cel Mare. Mai apoi a stat pe banca celor de la FC Brașov, Luceafărul Oradea, Foresta Suceava, Dacia Unirea Brăila și Ceahlăul Piatra Neamț.