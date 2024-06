Florentin Petre mai are un pas pentru a promova în Liga 2! Un fost atacant de la FCSB nu i-a putut pune piedică!

, prin video-conferință, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea poate fi văzută live, pe website, în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

SCM Zalău, doar o formalitate pentru Florentin Petre

Florentin Petre a spus că barajul cu Zalăul, deși scorul a fost o formalitate, a fost unul greu pe teren. Stefan Nikolic, fostul atacant de la FCSB, a fost principala problemă în returul .

„SCM Zalău, o echipă foarte bine organizată. Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut acolo. A jucat returul, că a avut o accidentare pe aductori. Știam că în tur nu va juca. Nikolic, doar prin prezența lui pe teren, cabrează doi adversari aproape de el.

Atât calitățile pe care le are, cât și experiența pe care a acumulat-o cât a jucat, face diferența. Am reușit să câștigăm primul meci acasă, am jucat în iarnă un meci amical cu ei. O echipă bună, este printre primele 3 sau 5 echipe dintr-o sută de Liga III.

Atitudinea și agresivitatea, pressingul pe care l-am exercitat când a început jocul, a făcut diferența. În retur, am avut puțin noroc, mai ales în prima parte, când au avut 2-3 ocazii și jucătorii noștri nu s-au concentrat 100% pe ce am vorbit.

Treptat, am avut ocazii singuri cu portarul de două ori. Meci frumos, mai ales suporterii care au urmărit, au venit la stadion, a fost lume multă. L-au apreciat și mă bucur că am ajuns în finală“, a spus Florentin Petre, în exclusivitate.

Secretul Unirii Ungheni

Tehnicianul a spus care este principalul atuu al echipei sale, Unirea Ungheni, în lupta pentru promovare. Florentin Petre a spus că grupul este extrem de important, iar urmările sunt doar efecte pozitive ale muncii.

„Am pornit aici un proiect extraordinar de bine pus la punct. Au plecat, eu am preluat pe parcurs grupul, cu șansă a cincea sau a șasea. Într-adevăr, am avut o continuitate în rezultate după ce am venit.

Mi-am format un grup foarte-foarte bun. Tot vorbeam de mentalitate și a-ți crea un grup unit, a face diferența. Grupul va face diferența. E normal să am calitate individuală, mă bucur că am jucători cu experiență.

Acești jucători au reușit să îmi lege vestiarul. Cel mai important e antrenorul, care știe cum să gestioneze fiecare situație pentru că emoția e mare. Am reușit să ne calificăm în play-off, a fost greu“, a mai spus fostul dinamovist.

Gloria Bistrița, ultimul hop pentru promovare

Gloria Bistrița este ultimul hop pentru promovare în calea celor de la Unirea Ungheni, pe care-i întâlnește în finala barajului. Florentin Petre este încrezător, deși sunt diferențe majore de buget, susținere, fani.

„Țînând cont de oraș, de buget, de rezultatele din sezonul regulat, da. La mine, ca și mentalitate, niciodată nu o să plec cu șansa a doua. Am încredere, am avut încredere în grupul format aici, încât și mâine când vom ajunge acolo, vom juca.

Vom întâlni o echipă extraordinar de bună, am și jucat cu ei în 3 sau 4 meciuri. Am pierdut prima dată când am jucat meci cu ei, apoi am câștigat unul și am făcut două egaluri în play-off.

Au antrenor cu experiență, își organizează foarte bine echipa, au și probleme de sănătate, iar pe mine nu mă interesează. Mă interesează grupul, echipa pe care o antrenez. Mergem cu gândul să îndeplinim obiectivul (n.r. promovarea). Întotdeauna mi-au plăcut provocările“, a mai spus Florentin Petre.

Florentin Petre, DUEL cu FCU Craiova si CS Dinamo in NOUL SEZON de Liga 2!?