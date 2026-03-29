Florentin Petre, mesaj categoric după ce Dinamo a început cu 2 înfrângeri în play-off: „Să nu uităm”

Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo, a vorbit despre startul mai greu de play-off pe care formația alb-roșie l-a avut și a transmis un mesaj suporterilor.
Mihai Alecu
29.03.2026 | 08:00
Mesajul lui Florentin Petre după ce Dinamo a început prost play-off-ul. Foto: Sport Pictures
Speranțele suporterilor lui Dinamo la începutul play-off-ului erau chiar îndreptate către ocuparea locului 1, însă în cele din urmă rezultatele din primele două runde au făcut ca acest obiectiv să fie acum aproape imposibil.

Totuși, Florentin Petre nu dezarmează și are un mesaj optimist pentru fani, pe care îi laudă, încă o dată, că au ținut clubul în viață. Actualul antrenor secund al formației bucureștene spune că există un progres ce s-a înregistrat la echipă de la an la an și că înțelege lipsa de răbdare existentă, însă în același timp cere mai multă înțelegere din partea suporterilor care așteaptă rezultate mari imediate.

„Să nu uităm prin ce a trecut Dinamo în ultimii ani, au fost probleme extraordinare, mari şi greu de rezolvat, dar s-au găsit soluţii prin fani, pentru că dacă nu erau ei probabil că nu mai stăteam de vorbă acum şi nu mai eram acum la Dinamo. Vrem să construim ceva pentru viitor, atât cu jucători tineri, cât şi cu cei cu experienţă pe care îi avem, şi toate lucrurile bune care s-au construit într-o perioadă atât de scurtă dau dovadă de muncă şi sacrificiu pe care l-au făcut, atât conducerea clubului, cât şi echipa de aici de la Săftica.

Fanul dinamovist este, altfel, crescut şi educat, este obişnuit cu trofee, este obişnuit cu o istorie altfel decât există în ţara noastră şi este normal să îşi dorească într-un timp foarte scurt să ridicăm un trofeu, să avem o evoluţie extraordinar de bună, dar din punct de vedere al jocului şi a tot ceea ce se întâmplă acum la Dinamo, lucrurile merg către bine”, a spus Florentin Petre pentru Orangesport.

Dinamo caută să-și ia revanșa în fața celor de la FC Argeș

Dinamo o să joace în weekendul viitor contra celor de la FC Argeș, în runda cu numărul 3 a play-off-ului, dispută ce urmează să aibă loc la Mioveni. Bucureștenii nu au reușit să-i bată pe piteșteni în sezonul regulat, în tur fiind egal, 1-1, iar la retur trupa lui Bogdan Andone reușind să obțină toate cele 3 puncte după un gol decisiv venit din partea lui Matos la duelul de pe Arena Națională.

Formația condusă de Zeljko Kopic a avut un start slab de play-off, cu un eșec suferit în Giulești, cu Rapid, 2-3, partidă ce s-a terminat cu un scandal din cauza arbitrajului lui Istvan Kovacs. A urmat confruntarea cu Universitatea Craiova, care s-a încheiat tot cu un eșec, 0-1, în urma golului marcat de Etim. Astfel, Dinamo este pe locul 6 în play-off, cu 26 de puncte, la 7 distanță de lider.

