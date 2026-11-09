Florentin Petre, mesaj emoționant la plecarea din Cracovia: „Soția mea își făcuse planuri să meargă în centrul orașului”

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Florentin Petre și-a luat la revedere de la fanii Wieczystei Cracovia, în aceeași zi în care atacul armat din centrul orașului ucidea cel puțin șase oameni. Fostul antrenor și jucător al lui Dinamo crede că a fost un semn de la Dumnezeu că trebuie să plece din Polonia, cu toate că regretă despărțirea de echipa unde colabora cu fostul antrenor dinamovist Zeljko Kopic.

Florentin Petre a trăit ziua atacului armat din Cracovia cu multe emoții, după care și-a reziliat contractul

„Cracovia, un capitol scurt, dar plin de emoții și amintiri. Sunt zile pe care nu le uiți niciodată. Pur și simplu! Pentru mine și familia mea, 7 noiembrie va rămâne una dintre acestea. Cracovia, orașul care ne-a primit cu atâta căldură și în care începusem să ne simțim ca acasă, a trecut printr-o tragedie care a cutremurat întreaga lume.

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Soția mea își făcuse planuri să meargă în acea după-amiază la biserica ortodoxă din centrul orașului, apoi să facă câteva cumpărături, înainte de a se întoarce acasă pentru a urmări meciul nostru. Din fericire, planurile ei s-au schimbat în ultimul moment și nu a mai ajuns acolo.

Când am aflat ce s-a întâmplat, m-am gândit cât de repede se poate schimba totul. I-am mulțumit lui Dumnezeu că familia mea este în siguranță și m-am gândit la toți cei care au trăit momente de teamă și durere.

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Oamenilor din Cracovia și întregului popor polonez vreau să le transmit un gând de solidaritate și încurajare. Am cunoscut aici oameni calzi, primitori și puternici, care ne-au făcut să ne simțim bineveniți încă din prima zi să rămâneți uniți și să nu lăsați teama să vă umbrească viața. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de voi!”, a explicat Florentin Petre.

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Aventura lui Florentin Petre la Cracovia a fost de scurtă durată din cauza rezultatelor proaste

Ca și o coincidență teribilă, chiar în seara atacului armat, Florentin Petre afla că nu va mai continua la Wieczysta, formație unde venise alături de antrenorul croat Kopic. Chiar și așa, Petre încearcă să vadă jumătatea plină a paharului.

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„În aceeași noapte, am primit și o veste. Colaborarea mea cu Wieczysta Kraków ajungea la final. O veste tristă din punct de vedere profesional, dar care, după tot ce se întâmplase în acea zi, m-a făcut să privesc lucrurile altfel. Fotbalul este viața mea, îl iubesc și îi dedic tot ce am mai bun. Dar familia, sănătatea și viața oamenilor sunt mai presus de orice rezultat sau contract.

să ducem la capăt ceea ce am început. Rezultatele nu au fost cele pe care ni le-am dorit, iar știm cu toții că ele contează. Dar uneori, în fotbal, timpul nu are răbdare cu noi. Dar plec cu conștiința că am muncit cu suflet și cu respect pentru fiecare om alături de care am lucrat.

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Îi mulțumesc din inimă lui Željko Kopić pentru încredere, pentru prietenie și pentru șansa de a lucra din nou împreună. Sunt lucruri care rămân dincolo de rezultate și de orice contract. Mulțumesc conducerii clubului pentru oportunitatea oferită, colegilor din staff pentru colaborare, jucătorilor pentru efortul depus și suporterilor pentru sprijinul acordat echipei.

Mi-aș fi dorit să avem mai mult timp împreună, să depășim momentele dificile și să ne bucurăm de rezultate. Dar fotbalul are propriile reguli, iar eu le respect. Plec fără resentimente și le doresc tuturor să găsească puterea de a merge mai departe și de a obține rezultatele pe care le merită.

Cracovia va rămâne un loc special pentru mine și familia mea. Am întâlnit oameni frumoși, ne-am simțit bine primiți și am trăit aici experiențe pe care le vom păstra în suflet. Mulțumesc, Cracovia! Mulțumesc, Wieczysta! Cu respect și recunoștință, Florentin Petre”, a mai transmis Florentin Petre.